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Новини Відео Війна
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Бійці 30-ї ОМБр з дрона знищують окупантів під Бахмутом. ВIДЕО

Бійці 30-ї окремої механізованої бригади ЗСУ знищують російських окупантів під Бахмутом, застосовуючи дрони.

Відповідне відео опубліковане на сторінці бригади, інформує Цензор.НЕТ.

"Під Бахмутом недолугі окупанти викидали сміття прямо біля схованок – і так виказали себе. А далі за справу взявся оператор дрона 30 ОМБр…", - йдеться у дописі.

Також дивіться: Артилеристи 30-ї ОМБр знищили штурмову групу окупантів поблизу Бахмута. ВIДЕО безпілотника

Автор: 

безпілотник (4211) Бахмут (1561) 30 окрема механізована бригада (155)


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Реве та стогне Дніпр широкий

Сердитий Хаймарс завива

До пекла орків косооких

В Новокаховці відправля

І блідий путін на ту пору

Із бункера не виглядав

Неначе шойгу в чорнім горі

То випивав то засинав

А русскі півні вже зливались

Ніхто ніде їх не спасав

Сичі їх рештки доїдали

А їх комбат в ереф тікав.
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07.11.2022 22:02 Відповісти
Очень приветливая песня для заблудившихся туристов.
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07.11.2022 22:04 Відповісти
Ось тільки такими можуть бути перемовини з орками на нашій землі! Смерть рашистам! Слава Україні!
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07.11.2022 22:08 Відповісти
Героям слава !!
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08.11.2022 01:11 Відповісти
Мисливець за зорями

@small10space

·

https://twitter.com/small10space/status/1589565361019846657 1 ч

Неперевершений страйк

https://twitter.com/i/status/1589565361019846657
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07.11.2022 22:10 Відповісти
будете рашисти знати як мусорити. Слава ЗСУ !!!
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07.11.2022 22:11 Відповісти
Меч догори! Бій-круговерть.
Ми на шляху. Ворогу смерть!

"Широкий Лан.
Гімн 30-ї Бригади.
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07.11.2022 22:14 Відповісти
- Ой, Софа, как быстро летит время - не успеешь прилечь, а уже закапывают.
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07.11.2022 22:15 Відповісти
Сміття викинуло сміття ...
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07.11.2022 22:43 Відповісти
 
 