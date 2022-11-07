Бійці 30-ї ОМБр з дрона знищують окупантів під Бахмутом. ВIДЕО
Бійці 30-ї окремої механізованої бригади ЗСУ знищують російських окупантів під Бахмутом, застосовуючи дрони.
Відповідне відео опубліковане на сторінці бригади, інформує Цензор.НЕТ.
"Під Бахмутом недолугі окупанти викидали сміття прямо біля схованок – і так виказали себе. А далі за справу взявся оператор дрона 30 ОМБр…", - йдеться у дописі.
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Сердитий Хаймарс завива
До пекла орків косооких
В Новокаховці відправля
І блідий путін на ту пору
Із бункера не виглядав
Неначе шойгу в чорнім горі
То випивав то засинав
А русскі півні вже зливались
Ніхто ніде їх не спасав
Сичі їх рештки доїдали
А їх комбат в ереф тікав.
@small10space
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https://twitter.com/small10space/status/1589565361019846657 1 ч
Неперевершений страйк
https://twitter.com/i/status/1589565361019846657
Ми на шляху. Ворогу смерть!
"Широкий Лан.
Гімн 30-ї Бригади.