Бійці 30-ї ОМБр з дрона знищують окупантів під Бахмутом. ВIДЕО

Бійці 30-ї окремої механізованої бригади ЗСУ знищують російських окупантів під Бахмутом, застосовуючи дрони.

Відповідне відео опубліковане на сторінці бригади, інформує Цензор.НЕТ.

"Під Бахмутом недолугі окупанти викидали сміття прямо біля схованок – і так виказали себе. А далі за справу взявся оператор дрона 30 ОМБр…", - йдеться у дописі.

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