Артилеристи 30-ї ОМБр знищили штурмову групу окупантів поблизу Бахмута. ВIДЕО безпілотника

Артилеристи 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького поблизу Бахмута прицільно вдарили по штурмовій групі російських окупантів та знищили її.

Відеозапис успішної атаки, зафіксованої безпілотником, опублікував головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов на своїй сторінці в соцмережі. На записі видно, що до групи окупантів входило щонайменше шість штурмовиків. Артилеристи двічі поцілили у загарбників.

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