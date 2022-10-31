Артилеристи 30-ї ОМБр знищили штурмову групу окупантів поблизу Бахмута. ВIДЕО безпілотника
Артилеристи 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького поблизу Бахмута прицільно вдарили по штурмовій групі російських окупантів та знищили її.
Відеозапис успішної атаки, зафіксованої безпілотником, опублікував головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов на своїй сторінці в соцмережі. На записі видно, що до групи окупантів входило щонайменше шість штурмовиків. Артилеристи двічі поцілили у загарбників.
Топ коментарі
+20 phantom4
показати весь коментар31.10.2022 09:48
+17 Krug J
показати весь коментар31.10.2022 09:49
+17 Krug J
показати весь коментар31.10.2022 09:53
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там,тіпа,елітниє подразделенія...
А оце бидло відправили дохнути...і ще 300 тис.
чмобіків відправлять на переработку для перегною та на корм собакам з лисицями....
Не хочуть вмирати
А доведеться!
Слава Україні!