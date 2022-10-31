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Новини Відео Війна
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Артилеристи 30-ї ОМБр знищили штурмову групу окупантів поблизу Бахмута. ВIДЕО безпілотника

Артилеристи 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького поблизу Бахмута прицільно вдарили по штурмовій групі російських окупантів та знищили її.

Відеозапис успішної атаки, зафіксованої безпілотником, опублікував головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов на своїй сторінці в соцмережі. На записі видно, що до групи окупантів входило щонайменше шість штурмовиків. Артилеристи двічі поцілили у загарбників.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вперше у війні: ЗСУ знищили одразу цілу російську батарею з 5 САУ 152 мм Мста-С. ВIДЕО

Автор: 

Бутусов Юрій (3595) Бахмут (1560) артилерія (788) 30 окрема механізована бригада (155)


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Топ коментарі
+20
Шось воно там ше ворушилось. Тут 300-ті , а це добре
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31.10.2022 09:48
+17
Прикмета чи міф: снаряд в одне місце не попадає. Українські воїни: ми не чули про таку маячню.
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31.10.2022 09:49
+17
Для чого треба було писати стільки букв, тобі що за кількість слів платять? Написав би нам п!3#@ і цього би хватило!
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31.10.2022 09:53
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Для чого треба було писати стільки букв, тобі що за кількість слів платять? Написав би нам п!3#@ і цього би хватило!
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31.10.2022 09:53 Відповісти
Щоб ти здох, курва кацапська!
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31.10.2022 09:58 Відповісти
Береш автомат - і на передову...
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31.10.2022 10:02 Відповісти
на Дністрі? Хіба?
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31.10.2022 10:07 Відповісти
І чому ти радієш, підарас?
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31.10.2022 10:27 Відповісти
Шось воно там ше ворушилось. Тут 300-ті , а це добре
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31.10.2022 09:48 Відповісти
Прикмета чи міф: снаряд в одне місце не попадає. Українські воїни: ми не чули про таку маячню.
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31.10.2022 09:49 Відповісти
Не ссать в компот,
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31.10.2022 09:52 Відповісти
Юра, там ж всі кацапи живі?
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31.10.2022 09:57 Відповісти
Були живі. Миттєвої смерті не буває, що б там не писали. Навіть, якщо розірвати серце на шматки, організм буде жити ще декілька хвилин. А тут якісь нещасні кишки з лівером порвало...
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31.10.2022 10:32 Відповісти
З оркостану шмаляють ракетами,бо знають,ответка не прилетить...
там,тіпа,елітниє подразделенія...
А оце бидло відправили дохнути...і ще 300 тис.
чмобіків відправлять на переработку для перегною та на корм собакам з лисицями....
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31.10.2022 09:59 Відповісти
Да сдыхайте,с@ки. Копошатся ещё там что-то
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31.10.2022 10:05 Відповісти
ібо *****
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31.10.2022 10:22 Відповісти
Це ж якими треба бути ідотами, шо так ховатися в посадці (нехай і лисій) шо не то шо з квадрокоптера видно, а й з космосу знайдуть.
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31.10.2022 10:29 Відповісти
ВАНЬКА - ВСТАНЬКА шо такэ ? приготовь себе пакет ................ахахахахаааааа!!!!! шо с ****** , парашники ?????
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31.10.2022 10:35 Відповісти
Як хробаки в гівні копошаться

Не хочуть вмирати

А доведеться!

Слава Україні!
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31.10.2022 11:03 Відповісти
копошаться недобиті су ки, як черви в гною... й перетворються в гній...
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31.10.2022 11:30 Відповісти
Ноу-хау, однако... Перегной, который к нам из забытых ****** рабссии приезжает, чтобы удобрить святую украинскую землю. Да еще и технику с оружием и боеприпасы к ним в подарок везут. Многоходовочка, однако.
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31.10.2022 12:33 Відповісти
******, как им страшно.....
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31.10.2022 17:41 Відповісти
skilky potribno groshey shob ubyty 3 miliona okupantiv yaksho odyn ocupant koshtuye 16K$?
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31.10.2022 19:44 Відповісти
Ша, уже никто никуда не штурмует! У них осталось ещё немного времени, чтоб успеть ответить себе на вопрос "А нахуа мне это надо было?".
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01.12.2022 12:38 Відповісти
 
 