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Новини Війна
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"Москіти проти московитів", - Резніков оголосив "мобілізацію 300 000 комарів"

резніков

Міністр оборони Олексій Резніков потролив представника Росії в ООН Василя Небензю, який раніше розповсюджував фейк Кремля про "комарів, заражених небезпечними вірусами".

Про "мобілізацію комарів" Резніков написав у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"В Україні оголошено часткову мобілізацію, в рамках якої планується призвати близько 300 тисяч комарів. Проєкт має робочу назву "Москіти проти московитів", - написав він.

Нагадаємо, 28 жовтня постійний представник Росії в ООН Василь Небензя заявив, що російські окупанти нібито виявили в Україні безпілотники, які можуть "розповсюджувати комарів, заражених небезпечними вірусами".

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Рада безпеки ООН відмовилася підтримати запропонований Нєбєнзею проект резолюції про створення комісії з розслідування нібито здійснення на території України військово-біологічної діяльності США, за який той ретельно ратував.

Автор: 

комахи (11) пропаганда (2814) жарт (20) фейк (746) Небензя Василь (50) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+13
Генератор мемів. Це не те чого очікують від міністра оборони під час війни.
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08.11.2022 14:13
+11
ох жеш цей квартал....от смішно ж... расмеши смешного)
війна... міністр оборони фігаче квнівськи жартики от студія квартал 95
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08.11.2022 14:17
+8
А от візьмуть і повірять.
Створять для протидії антимоскітні війська і НДІ "Спецрепелент".
І будуть пиляти бюджет расєї.
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08.11.2022 14:13
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ну все русні точно пізда )
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08.11.2022 14:10 Відповісти
морозостойких и особо кровожадных
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08.11.2022 14:10 Відповісти
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08.11.2022 14:13 Відповісти
А от візьмуть і повірять.
Створять для протидії антимоскітні війська і НДІ "Спецрепелент".
І будуть пиляти бюджет расєї.
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08.11.2022 14:13 Відповісти
Генератор мемів. Це не те чого очікують від міністра оборони під час війни.
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08.11.2022 14:13 Відповісти
хто ж на зиму комарів мобілізує - треба бойових вошей призивати
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08.11.2022 14:17 Відповісти
На ********** вон боевых питарасов призвали, чеченцы их обучают, жалуются, что тяжело в ученье, но легко будет, когда ВСУ их епашить будут по всем фронтам.
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08.11.2022 14:39 Відповісти
ох жеш цей квартал....от смішно ж... расмеши смешного)
війна... міністр оборони фігаче квнівськи жартики от студія квартал 95
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08.11.2022 14:17 Відповісти
Володю точно розсмішив. Тому виграє 20 тис. грн. Або 50 тис., якщо залишається грати далі )
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08.11.2022 14:21 Відповісти
А никто и не шутит. Давно ходили слухи, что 100 000 собираются призвать к новому году, а тут про 300 000 речь идет)
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08.11.2022 14:34 Відповісти
а як же без нас? плакали в лабораторіях голуби, коти і інші бойові тваринки
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08.11.2022 14:18 Відповісти
Ви там обережніше з жартами, бо кацапи з інтеллектом не дружать, побіжать в ООН жалітися: "А ми вам гаварілі! Боєвиє камари на службє у Сатани!"
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08.11.2022 14:20 Відповісти
не понял, так про призыв 300 тыс это не шутка?
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08.11.2022 14:21 Відповісти
нет, не шутка. Собирай рюкзак и котелок
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08.11.2022 14:31 Відповісти
Міністер оборони, коли в його країні продовжується війна, страшна війна, не повинен так жартувати. Чи я не правий? Тоді я не знаю, що взагалі коється.
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08.11.2022 14:28 Відповісти
Чувство юмора должно быть всегда. Особенно на войне.
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08.11.2022 14:40 Відповісти
Так у нас и Президент клоун, надо фейк запустить про создание клоунских войск, говорят от смеха помереть можно и рабсеянам понравится, они примут любую пургу, там без постоянной бредятины ломка начнётся.
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08.11.2022 14:44 Відповісти
Срочная новость: на Росии резко выросли продажи спрея против насекомых.
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08.11.2022 14:40 Відповісти
Дуже до справи, бо в мене комарi i досi лiтають
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08.11.2022 14:40 Відповісти
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08.11.2022 14:41 Відповісти
А как же боевые пчелы Ющенко?
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08.11.2022 14:41 Відповісти
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08.11.2022 14:46 Відповісти
Кловуни захопили владу в країні. Суцільний сум. (((
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08.11.2022 15:54 Відповісти
Обережно! Коли комари почують про це, вони всі деремнуть у Грузію. А де-які, найбільш пруткі, так і в Монголію.
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08.11.2022 16:10 Відповісти
Бойові гуси вже муштровані-https://www.youtube.com/watch?v=HiVNX9CChQM
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08.11.2022 16:48 Відповісти
..рюзке ешо не видели боевых **********...
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08.11.2022 17:40 Відповісти
який же він довбо*об, виявляється! люди гинуть що на фронті, що у тилу, проблеми з зимовою формою, ротацією, підготовкою резерву ЗСУ, а він, курво, москалів тролить - ну, просто глиба, а не людина !
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08.11.2022 18:52 Відповісти
Справжній рівень резнікова.
МО не працює, але воно хохмить як головний шеф.
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08.11.2022 19:05 Відповісти
 
 