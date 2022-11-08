"Москіти проти московитів", - Резніков оголосив "мобілізацію 300 000 комарів"
Міністр оборони Олексій Резніков потролив представника Росії в ООН Василя Небензю, який раніше розповсюджував фейк Кремля про "комарів, заражених небезпечними вірусами".
Про "мобілізацію комарів" Резніков написав у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.
"В Україні оголошено часткову мобілізацію, в рамках якої планується призвати близько 300 тисяч комарів. Проєкт має робочу назву "Москіти проти московитів", - написав він.
Нагадаємо, 28 жовтня постійний представник Росії в ООН Василь Небензя заявив, що російські окупанти нібито виявили в Україні безпілотники, які можуть "розповсюджувати комарів, заражених небезпечними вірусами".
Рада безпеки ООН відмовилася підтримати запропонований Нєбєнзею проект резолюції про створення комісії з розслідування нібито здійснення на території України військово-біологічної діяльності США, за який той ретельно ратував.
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Створять для протидії антимоскітні війська і НДІ "Спецрепелент".
І будуть пиляти бюджет расєї.
війна... міністр оборони фігаче квнівськи жартики от студія квартал 95
МО не працює, але воно хохмить як головний шеф.