"Москіти проти московитів", - Резніков оголосив "мобілізацію 300 000 комарів"

Міністр оборони Олексій Резніков потролив представника Росії в ООН Василя Небензю, який раніше розповсюджував фейк Кремля про "комарів, заражених небезпечними вірусами".

Про "мобілізацію комарів" Резніков написав у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"В Україні оголошено часткову мобілізацію, в рамках якої планується призвати близько 300 тисяч комарів. Проєкт має робочу назву "Москіти проти московитів", - написав він.

Нагадаємо, 28 жовтня постійний представник Росії в ООН Василь Небензя заявив, що російські окупанти нібито виявили в Україні безпілотники, які можуть "розповсюджувати комарів, заражених небезпечними вірусами".

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Рада безпеки ООН відмовилася підтримати запропонований Нєбєнзею проект резолюції про створення комісії з розслідування нібито здійснення на території України військово-біологічної діяльності США, за який той ретельно ратував.