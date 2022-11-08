УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11582 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
378 1

Критична інфраструктура Миколаївської області працює стабільно, - Кім

кім

У Миколаївській області критична інфраструктура працює стабільно. Найближчими днями в області розпочнеться опалювальний сезон.

Про це під час брифінгу повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ

"Критична інфраструктура вся працює стабільно. ЗСУ та Національній гвардії вдалося збити "Шахеди", які намагалися атакувати критичну інфраструктуру позавчора, і на даний момент у нас все працює. Сьогодні вже другий день, коли середньодобова температура 8 градусів. Плануємо в середу приймати рішення та запускати опалення", – сказав Кім.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У мережі розганяють фейк про нібито евакуацію з Миколаївщини, - ОВА. ВIДЕО

Автор: 

Миколаївська область (2282) інфраструктура (493) Кім Віталій (471)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дуже раді за Миколаїв
Тільки одне питання - ЯКОГО БУЯ ЦЯ СИСТЕМА НЕ ПРАЦЮЄ СТАБІЛЬНО В КИЄВІ ТА В ОБЛАСТІ?????
показати весь коментар
08.11.2022 15:01 Відповісти
 
 