Критична інфраструктура Миколаївської області працює стабільно, - Кім

У Миколаївській області критична інфраструктура працює стабільно. Найближчими днями в області розпочнеться опалювальний сезон.

Про це під час брифінгу повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ

"Критична інфраструктура вся працює стабільно. ЗСУ та Національній гвардії вдалося збити "Шахеди", які намагалися атакувати критичну інфраструктуру позавчора, і на даний момент у нас все працює. Сьогодні вже другий день, коли середньодобова температура 8 градусів. Плануємо в середу приймати рішення та запускати опалення", – сказав Кім.

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