У мережі розганяють фейк про нібито евакуацію з Миколаївщини, - ОВА. ВIДЕО

Влада Миколаївщини спростувала фейки щодо нібито евакуації з території області.

Про це повідомив глава ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Розганяється фейк у мережі, що Миколаївська область готується до евакуації ..., але це не так. Не збираємось ми нікуди евакуюватися. Точніше збираємось, але в бік Херсону. Тому не хвилюйтеся, слідкуйте за офіційною інформацією", - зазначив очільник обладміністрації.

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