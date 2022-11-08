У мережі розганяють фейк про нібито евакуацію з Миколаївщини, - ОВА. ВIДЕО
Влада Миколаївщини спростувала фейки щодо нібито евакуації з території області.
Про це повідомив глава ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
"Розганяється фейк у мережі, що Миколаївська область готується до евакуації ..., але це не так. Не збираємось ми нікуди евакуюватися. Точніше збираємось, але в бік Херсону. Тому не хвилюйтеся, слідкуйте за офіційною інформацією", - зазначив очільник обладміністрації.
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Подтверждающие спутниковые снимки опубликовал в https://twitter.com/davidhelms570/status/1589594303168675842/ Twitter OSINT-аналитик Дэвид Хелмс. На фото изображен 5-й затон.