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Новини
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Китай намагався втрутитися у вибори в Канаді, - Трюдо

трюдо

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо звинуватив Китай у спробі втручання у вибори в країні.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на BBC.

Трюдо звинуватив Пекін у "агресивних іграх" з демократіями та в спробах атакувати канадські установи.

Канадська розвідка виявила "таємну мережу" підтримуваних Пекіном кандидатів на останніх виборах. Повідомляється, що на федеральних виборах 2019 року Китай підтримав щонайменше 11 кандидатів.

Представник Міністерства закордонних справ Китаю заявив, що воно "не цікавиться" внутрішніми справами Канади.

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Посилаючись на неназваних представників розвідки, місцева телекомпанія Global News повідомила, що Пекін фінансував кандидатів і що китайські оперативники виступали радниками передвиборчої кампанії багатьох кандидатів.

Операція, якою, як повідомляється, керувало консульство Китаю в Торонто, також мала на меті розмістити оперативників в офісах чинних депутатів, щоб спробувати вплинути на політику.

Крім того, були зроблені спроби "кооптувати та корумпувати" колишніх канадських чиновників, щоб отримати вплив у політичних колах.

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Вважається, що спроба втручання була націлена на обидві основні політичні партії - Ліберальну партію Трюдо та опозиційну Консервативну партію. Однак чи була операція успішною, незрозуміло, пише агентство.

"Ми вжили значних заходів для зміцнення цілісності наших виборчих процесів і наших систем та продовжуватимемо інвестувати в боротьбу проти втручання у вибори, проти іноземного втручання в наші демократії та інститути", - сказав Трюдо.

"На жаль, ми бачимо, як країни, державні актори з усього світу, чи то Китай, чи інші, продовжують грати в агресивні ігри з нашими інститутами, з нашими демократіями", - додав він.

Автор: 

вибори (6704) Канада (2208) Китай (4636) Трюдо Джастін (355)


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Топ коментарі
+6
викормили на свою голову...
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08.11.2022 14:54
+5
Дивися ще почнуть "вузькооких" в Канаді захищати , як *уйло в нас
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08.11.2022 15:00
+3
жовта саранча захопила Африку, тепер просувається Північно-американським континентом, розмножучись у кількостях, не характерних для людей, знищуючі КОВІДОМ, та демпінгом громодян інших країн.
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08.11.2022 15:03
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викормили на свою голову...
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08.11.2022 14:54 Відповісти
Надмірне вживання рису призводить до непоправних змін у мозку.
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08.11.2022 14:59 Відповісти
Дивися ще почнуть "вузькооких" в Канаді захищати , як *уйло в нас
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08.11.2022 15:00 Відповісти
кетайці РИСачили в Канаді.
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08.11.2022 15:01 Відповісти
жовта саранча захопила Африку, тепер просувається Північно-американським континентом, розмножучись у кількостях, не характерних для людей, знищуючі КОВІДОМ, та демпінгом громодян інших країн.
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08.11.2022 15:03 Відповісти
Ванкувер вже давно під китайцями дійшла черга і до сходу країни
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08.11.2022 15:08 Відповісти
В Ванкувере китайцы - бОльшей частью гонконгцы, бежавшие от Китая после 1998 года...
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08.11.2022 16:03 Відповісти
если так то гуд а то внешнее впечатление было как будто в Гонконг приехал хотя город конечно приятный слов нет
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08.11.2022 17:22 Відповісти
Ну надо ж? В самих виборів немає, як і в рашці. А носи свої сунуть в демократичні країни . Щоб нагадить та посадить на трон якогось корупціонера та зрадника
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08.11.2022 15:27 Відповісти
Індуси свого вже усадили
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08.11.2022 16:58 Відповісти
Видимо у Трюдо дела плохи. По-моему это никогда не работает, рассказы про инопланетное вмешательство в выборы.
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08.11.2022 15:32 Відповісти
Навчились у північного брата
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08.11.2022 15:38 Відповісти
Трюдо - мразь и подонок. Он на прессу заявлял что обожает "китайскую тиранию" за её якобы эффективность. И никогда не отказывался от этих слов. Плюс, какое-то время назад (правда до Трюдо), наша разведка CSIS заявляла что многие политики страны находятся под контролем Китая и проводят выгодную Китаю политику. И что? Разведчиков обложили дерьмом и сказали чтоб молчали в тряпочку. И т.п. Так что то, что козёл "вдруг" заговорил про вмешательство Китая, означает что имбецил решил заиграть с электоратом консервативных и патриотичных людей.
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08.11.2022 16:02 Відповісти
Мразь і подонок в світі пуйло.
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08.11.2022 16:24 Відповісти
Ну пуйло - тот вообще ни в какую шкалу определений не вписывается...
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08.11.2022 17:07 Відповісти
Китай потрібно знищити доки ця саранча не натворила ще більшого лиха на пленеті
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08.11.2022 16:21 Відповісти
Просто желтопузики переняли стратегию Мордора. Если не будет ответных мер могут быть пагубные последствия как с рыжым гондоном в США
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08.11.2022 20:52 Відповісти
 
 