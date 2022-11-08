Китай намагався втрутитися у вибори в Канаді, - Трюдо

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо звинуватив Китай у спробі втручання у вибори в країні.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на BBC.

Трюдо звинуватив Пекін у "агресивних іграх" з демократіями та в спробах атакувати канадські установи.

Канадська розвідка виявила "таємну мережу" підтримуваних Пекіном кандидатів на останніх виборах. Повідомляється, що на федеральних виборах 2019 року Китай підтримав щонайменше 11 кандидатів.

Представник Міністерства закордонних справ Китаю заявив, що воно "не цікавиться" внутрішніми справами Канади.

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Посилаючись на неназваних представників розвідки, місцева телекомпанія Global News повідомила, що Пекін фінансував кандидатів і що китайські оперативники виступали радниками передвиборчої кампанії багатьох кандидатів.

Операція, якою, як повідомляється, керувало консульство Китаю в Торонто, також мала на меті розмістити оперативників в офісах чинних депутатів, щоб спробувати вплинути на політику.

Крім того, були зроблені спроби "кооптувати та корумпувати" колишніх канадських чиновників, щоб отримати вплив у політичних колах.

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Вважається, що спроба втручання була націлена на обидві основні політичні партії - Ліберальну партію Трюдо та опозиційну Консервативну партію. Однак чи була операція успішною, незрозуміло, пише агентство.

"Ми вжили значних заходів для зміцнення цілісності наших виборчих процесів і наших систем та продовжуватимемо інвестувати в боротьбу проти втручання у вибори, проти іноземного втручання в наші демократії та інститути", - сказав Трюдо.

"На жаль, ми бачимо, як країни, державні актори з усього світу, чи то Китай, чи інші, продовжують грати в агресивні ігри з нашими інститутами, з нашими демократіями", - додав він.