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Новини Війна
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Підтверджених фактів зловживань чи перепродажів зброї Україною немає, - Веніславський

сша,зброя

Намагання російської пропагандистської машини звинуватити українське військово-політичне керівництво і військове командування у контрабанді наданої міжнародними партнерами зброї та військової техніки, провалилися, жодні оприлюднені подібні факти не були підтверджені.

Про це повідомив нардеп, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, представник Президента у ВР Федір Веніславський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Спроби дискредитації з боку російської пропагандистської машини нас, нашого військово-політичного керівництва і військового командування не вдалися. Жодних підтверджених фактів зловживань чи перепродажів зброї на інші ринки немає", - наголосив парламентар.

За словами Веніславського, жодне з повідомлень російських пропагандистів та агентів впливу Росії у західних країнах про те, що нібито озброєння і військова техніка, які надходять в Україну, потрапляють на якісь "чорні" ринки чи в "сірі" зони, у результаті спільних інспекцій представниками України і країн НАТО не знайшли підтвердження.

Веніславський підкреслив, що все надане міжнародними партнерами озброєння використовується тільки на полі бою в Україні.

Також читайте: Росія створює точки напруги по всьому світу, щоб відволікти увагу від України, - Веніславський

Автор: 

зброя (7479) Веніславський Федір (289)


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Реакція росії:

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08.11.2022 15:35 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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08.11.2022 15:39 Відповісти
Знаешь, эта власть так много раз была поймана на лжи и воровстве, что не п(р)оверить было достаточно трудно.
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08.11.2022 15:41 Відповісти
Уж надеемся. Хотя логика этого перца забавная:

- Кирилл Тимошенко, поступила информация что вы воруете гуманитарку!
- По вашему запросу я провел расследование, которое показало что гуманитарку я не ворую, а джип просто одолжил.
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08.11.2022 15:40 Відповісти
Стінгери і Джавеліни касапи вже затрофеїли. Не без того. На війні, як на війні.
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08.11.2022 15:57 Відповісти
МИ ВІРИМО ЗСУ,а не базіці веніславському.
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08.11.2022 16:12 Відповісти
касапы трофейным приторговывают.
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09.11.2022 06:44 Відповісти
 
 