Підтверджених фактів зловживань чи перепродажів зброї Україною немає, - Веніславський

Намагання російської пропагандистської машини звинуватити українське військово-політичне керівництво і військове командування у контрабанді наданої міжнародними партнерами зброї та військової техніки, провалилися, жодні оприлюднені подібні факти не були підтверджені.

Про це повідомив нардеп, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, представник Президента у ВР Федір Веніславський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Спроби дискредитації з боку російської пропагандистської машини нас, нашого військово-політичного керівництва і військового командування не вдалися. Жодних підтверджених фактів зловживань чи перепродажів зброї на інші ринки немає", - наголосив парламентар.

За словами Веніславського, жодне з повідомлень російських пропагандистів та агентів впливу Росії у західних країнах про те, що нібито озброєння і військова техніка, які надходять в Україну, потрапляють на якісь "чорні" ринки чи в "сірі" зони, у результаті спільних інспекцій представниками України і країн НАТО не знайшли підтвердження.

Веніславський підкреслив, що все надане міжнародними партнерами озброєння використовується тільки на полі бою в Україні.

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