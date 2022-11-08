Підтверджених фактів зловживань чи перепродажів зброї Україною немає, - Веніславський
Намагання російської пропагандистської машини звинуватити українське військово-політичне керівництво і військове командування у контрабанді наданої міжнародними партнерами зброї та військової техніки, провалилися, жодні оприлюднені подібні факти не були підтверджені.
Про це повідомив нардеп, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, представник Президента у ВР Федір Веніславський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Спроби дискредитації з боку російської пропагандистської машини нас, нашого військово-політичного керівництва і військового командування не вдалися. Жодних підтверджених фактів зловживань чи перепродажів зброї на інші ринки немає", - наголосив парламентар.
За словами Веніславського, жодне з повідомлень російських пропагандистів та агентів впливу Росії у західних країнах про те, що нібито озброєння і військова техніка, які надходять в Україну, потрапляють на якісь "чорні" ринки чи в "сірі" зони, у результаті спільних інспекцій представниками України і країн НАТО не знайшли підтвердження.
Веніславський підкреслив, що все надане міжнародними партнерами озброєння використовується тільки на полі бою в Україні.
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руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
- Кирилл Тимошенко, поступила информация что вы воруете гуманитарку!
- По вашему запросу я провел расследование, которое показало что гуманитарку я не ворую, а джип просто одолжил.