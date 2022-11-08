Окупанти посилюють угруповання поблизу Каховської ГЕС, - Хлань

По дамбі Каховської ГЕС помічене пересування військової техніки забезпечення РФ.

Про це повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, з Каховки помічене пересування військової техніки забезпечення по дамбі Каховської ГЕС – ворог пересувався саме на праву сторону Дніпра.

Хлань зазначив, що мешканці Козацького повідомляють про те, що там зосередження окупантів, також помітили переміщення поромами танків на правий берег. Тобто, на правому березі все ж окупанти проводять якесь посилення, але це посилення – в районі Козацького і Веселого, безпосередньо на підступах до Каховської ГЕС, практично перед Бериславом.

Такого посилення у районі Антонівського моста не було помічено, там переправа працює все більше в режимі вивезення з Херсона на лівобережжя, зазначив Хлань.

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