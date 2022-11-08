Нам потрібно всіляко "спонукати" росіян тікати з Херсонщини, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

Перспектива визволити Херсонщину є, але просто так ворог звідти не піде. Тут все залежить виключно від Збройних сил України, які мають створити росіянам загрозу оточення і фізичного знищення.

На цьому наполягає народний депутат "Голосу" Роман Костенко, який зараз боронить Південь, повідмляє Цензор.НЕТ.

"Я вірю, що в перспективі ми звільнимо Херсонщину, але не вірю, що росіяни просто розвернуться і підуть. Їх для цього потрібно спонукати. А спонукати ворога можуть тільки Збройні сили. Ніяка політика, ніяка дипломатія тут не працює, працює тільки бій. Якщо ми зможемо завдати їм таких ударів, коли вони бачитимуть, що вже залишатись не можна, тоді вони виведуть свої війська. Якщо ми будемо стояти в обороні і нічого не робити, росіяни не підуть", — коментує оборонець Півдня.

За словами Костенка, спостерігаючи за діями ворога не можна впевнено говорити, що росіяни готуються здати Херсон.

"Попри те, що росіяни нібито "евакуюють" наших людей (фактично просто депортують українців) сказати, що ворог готовий вже піти з Херсону, з правобережного плацдарму ми не можемо. Сили і засоби в них залишаються практично незмінні, а на деяких напрямках ми навіть бачимо перекидання додаткових частин", — констатує народний депутат.

Також читайте: До кінця року маємо витіснити ворога за лівий берег Дніпра на Херсонщині, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

Якщо ж ЗСУ створять загрозу оточення і знищення російського угруповання на правобережжі Херсонщини, то найімовірніше ворог звідти піде і пропаганда легко це пояснить.

"Пропагандистам пояснювати, що треба було відійти, щоб потім в перспективі перемогти — це одне. А інше — потім пояснювати, чому угруповання залишилось в оточені і було там знищене. Якщо поставимо ворога перед таким вибором - вони відійдуть", — пояснив представник "Голосу".