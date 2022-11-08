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Новини Війна
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Нам потрібно всіляко "спонукати" росіян тікати з Херсонщини, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

костенко

Перспектива визволити Херсонщину є, але просто так ворог звідти не піде. Тут все залежить виключно від Збройних сил України, які мають створити росіянам загрозу оточення і фізичного знищення.

На цьому наполягає народний депутат "Голосу" Роман Костенко, який зараз боронить Південь, повідмляє Цензор.НЕТ.

"Я вірю, що в перспективі ми звільнимо Херсонщину, але не вірю, що росіяни просто розвернуться і підуть. Їх для цього потрібно спонукати. А спонукати ворога можуть тільки Збройні сили. Ніяка політика, ніяка дипломатія тут не працює, працює тільки бій. Якщо ми зможемо завдати їм таких ударів, коли вони бачитимуть, що вже залишатись не можна, тоді вони виведуть свої війська. Якщо ми будемо стояти в обороні і нічого не робити, росіяни не підуть", — коментує оборонець Півдня.

За словами Костенка, спостерігаючи за діями ворога не можна впевнено говорити, що росіяни готуються здати Херсон.

"Попри те, що росіяни нібито "евакуюють" наших людей (фактично просто депортують українців) сказати, що ворог готовий вже піти з Херсону, з правобережного плацдарму ми не можемо. Сили і засоби в них залишаються практично незмінні, а на деяких напрямках ми навіть бачимо перекидання додаткових частин", — констатує народний депутат.

Також читайте: До кінця року маємо витіснити ворога за лівий берег Дніпра на Херсонщині, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

Якщо ж ЗСУ створять загрозу оточення і знищення російського угруповання на правобережжі Херсонщини, то найімовірніше ворог звідти піде і пропаганда легко це пояснить.

"Пропагандистам пояснювати, що треба було відійти, щоб потім в перспективі перемогти — це одне. А інше — потім пояснювати, чому угруповання залишилось в оточені і було там знищене. Якщо поставимо ворога перед таким вибором - вони відійдуть", — пояснив представник "Голосу".

Автор: 

Голос партія (512) Костенко Роман (207) Херсонська область (5801)


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Топ коментарі
+11
Миколаївці поважають пана Романа за його внесок в захист миколаївщини в найтяжчі весняні днв
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08.11.2022 17:12
+7
Роман це не зелена шобла-*****.
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08.11.2022 17:18
+6
Краще просто вбивати і калічити орків в промислових обсягах. Бо переповзуть на інші фронти як і було з-під Києва.
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08.11.2022 17:47
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По информации предоставленной Путину, потери российских войск от так называемого "огня по своим" составляют не менее 15% от общих потерь в ходе СВО.
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08.11.2022 17:09 Відповісти
Я это с дивана рассказывал месяц назад
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08.11.2022 17:11 Відповісти
Миколаївці поважають пана Романа за його внесок в захист миколаївщини в найтяжчі весняні днв
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08.11.2022 17:12 Відповісти
Роман це не зелена шобла-*****.
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08.11.2022 17:18 Відповісти
Luce vsego eto nado bylo zdelat vo vremia kontranastupa,kogda prolomali u reki i dosli do Ducan ,nado bylo neostonovitsia idti do Beryslava.Togda kacapi byli negotovi,teper oni ukrepilis vokrug.Vse kontranastupi delajutsia bystro,primer kak bylo pod Balaklejej,togda i poteri minimalnyje.
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08.11.2022 17:22 Відповісти
Краще просто вбивати і калічити орків в промислових обсягах. Бо переповзуть на інші фронти як і було з-під Києва.
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08.11.2022 17:47 Відповісти
І це в першу чергу мають робити ті, хто туди орків запустив. Сьогодні їхав і слухав українські радіостанції і там два рази крутили пісню, перероблену з козацької про Дорошенка, який вів своє військо. То Дорошенко замінили на Зеленського, який йде попереду і веде своє військо, яке військо? Куди веде в бункер? Де він йде і коли ходив попереду? Там має бути Залужний і інші герої. Там ще в пісні "йде" абдристович... Дожилися.
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08.11.2022 18:17 Відповісти
Так і, якщо дивитися карту,то можна зробити. Не такий страшний чорта,як його малюють.
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08.11.2022 18:14 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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08.11.2022 20:25 Відповісти
 
 