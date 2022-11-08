Глава Євроради Мішель закликає ЄС максимально диверсифікувати джерела енергії

Енергетична криза тільки посилила рішучість Євросоюзу діяти на захист клімату, але новий геополітичний контекст ставить свої умови.

Про це заявив голова Європейської ради Шарль Мішель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми маємо сприймати реальність такою, яка вона є. А це передбачає, що наша стратегія (енергетичного) переходу має вибудовуватися у світлі нового геополітичного контексту", - сказав Мішель, виступаючи у вівторок на конференції ООН із клімату COP27 в Шарм-еш-Шейху (Єгипет).

Він підтвердив, що інвестиції ЄС у відновлювані джерела енергії буде посилено.

"Але ми маємо спиратися на комплекс джерел енергії перехідного періоду. Ми повинні їх диверсифікувати, наскільки це можливо, щоб гарантувати безпечне постачання, також визнаючи при цьому, що країни, які розвиваються, потребують газу для свого розвитку й (енергетичного) переходу", - зазначив глава Європейської ради.

За його словами, Євросоюз більше за всіх витрачає коштів на заходи з захисту клімату. Так, у 2021 році на це було виділено понад 20 млрд євро.

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"Ми також активно прагнемо сприяти декарбонізації світової промисловості, створюючи ефективне та плідне партнерство для справедливого енергетичного переходу спільно з країнами G7 і з країнами, що розвиваються", - повідомив голова Євроради.

Мішель наголосив, що цілі ЄС у сфері захисту клімату залишаються незмінними: вуглецева нейтральність до 2050 року й нульові викиди парникових газів.