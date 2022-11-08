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Новини Декомунізація
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Пам’ятник Катерині ІІ в Одесі демонтують найближчим часом, - ОВА

катерина,іі

Речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук запевнив, що пам’ятник Катерині II в Одесі не руйнуватимуть, його просто демонтують і перевезуть.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду

"Чотири фігури пам’ятника "Засновникам Одеси" повернуться до музею. Що стосується фігури Катерини II, яка не має ніякої цінності, вона буде у безпечному місці. Це буде демонтаж, це не буде розрухою, руйнацією. Знайдеться місце, де вона буде знаходитися. Я думаю, найближчим часом це питання буде закрите", - повідомив Братчук.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міськрада Одеси готує пам’ятник Катерині II до демонтажу, - "Думская". ФОТОрепортаж

Автор: 

демонтаж (193) Катерина ІІ (21) Одеса (5476) декомунізація (558) Братчук Сергій (147)


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Топ коментарі
+19
Отак за 30 років ми соплі і дожувались з "ватніками" поки до війни не дійшло. І продовжується ж далі ,***** цей треш.
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08.11.2022 17:43
+14
"вона буде у безпечному місці"... хтось ще має надію, що "можем павтарить" повернуться?...
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08.11.2022 17:39
+13
На конюшню цей істукан. Кажуть,ця шльондра при житті любила конячок. Ще би зверху на лаврова її покласти.
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08.11.2022 17:40
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та нормальная виселица для колаборантов
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08.11.2022 17:37 Відповісти
а мені цікаво, хто спонсор, скільки коштує..куди-кому перевезуть..
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08.11.2022 17:40 Відповісти
спонсор - міський ююджет (тобто - з податків містян), через рік його придбає за копійки місцевий одеський спритник, якій продасть його сербському підприємцю (а насправді російському представнику мерії підтєра) за грубі американські гроші.
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08.11.2022 17:49 Відповісти
Та пи#дець. Немов би таке дороге задоволення зняти та викинути істукан. На рахунок леніна щось ніхто не напрягався. Нехай собі труханов в дворі поставить. Швидше повісять на його коханій березі.
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08.11.2022 17:51 Відповісти
блін, мені цікаво, не скільки реально коштує, а скільки спишуть..і за скільки продадуть
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08.11.2022 17:55 Відповісти
Нууууу...це вже інше питання. У нас і біотуалет можна провести по документації,як солярій)
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08.11.2022 18:04 Відповісти
"вона буде у безпечному місці"... хтось ще має надію, що "можем павтарить" повернуться?...
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08.11.2022 17:39 Відповісти
будьте прогматичнішим - кому продадуть, хто збагатиться..

у нас так - якщо щось робиться, шукай - кому вигідно
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08.11.2022 17:41 Відповісти
Поэтому надо поступать радикально как в других городах. И никаких музеев савецкой оккупации".
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08.11.2022 17:53 Відповісти
тю..штампованого членіна з катькою порівняли))
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08.11.2022 17:57 Відповісти
а у чому відмінніст
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08.11.2022 18:02 Відповісти
Курва і ******** - то різні речі.
(********** - то медичний термін. Курва - літературний.)
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08.11.2022 18:12 Відповісти
Она катьку купить хочет. А ленин, ну ленин у нее уже есть.
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08.11.2022 18:15 Відповісти
Та навіть у цьому Він маланець вона німкеня
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09.11.2022 00:10 Відповісти
за похожденям, а по справах орки-расіянці
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09.11.2022 04:55 Відповісти
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08.11.2022 18:29 Відповісти
Лять, я одного не пойму - десять раз вже це все обсмоктується, от подія...нє нада роздуть бог зна шо, вишліть новою поштою - ту срань на болота
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08.11.2022 17:40 Відповісти
Отак за 30 років ми соплі і дожувались з "ватніками" поки до війни не дійшло. І продовжується ж далі ,***** цей треш.
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08.11.2022 17:43 Відповісти
И пусть ее обменяют на ВСЕХ наших пленных, находящихся у врага.
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08.11.2022 17:40 Відповісти
На конюшню цей істукан. Кажуть,ця шльондра при житті любила конячок. Ще би зверху на лаврова її покласти.
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08.11.2022 17:40 Відповісти
Геніальна ідея! Мистецька!
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08.11.2022 18:14 Відповісти
Есть сведения, шо эта курва при жизни совокуплялись с конями)))
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08.11.2022 19:34 Відповісти
А площу коли перейменують і суворова приберуть у рамках дерашизації ?
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08.11.2022 17:41 Відповісти
найсмішніше що кацапський слідчий комітет порушив справу про наругу над пам'ятниками Катьке і Суворову в Одесі...довбойоби, мля...
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08.11.2022 17:44 Відповісти
Дивіться обережно, не пошкодьте таку цінність, аккуратно демонтуйте і перевезіть в якийсь парк. Якби не сполошила громадкість, то цій шлюші і вбивці українства-козаків і далі кланялися можновладці і "слуги наріду".
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08.11.2022 17:45 Відповісти
Не просто демонтировать, а поставить на его место один из тысяч памятников нашим воинам, воюющих за Родину. Если старый монумент можно как-то обтесать, то его лучше и использовать, сэкономив средства. ***** эту расеянскую культуру в любых форматах, даже в музеях, но цель не должна быть негативной как уничтожение культуры, а позитивной, как замена ее на наши ценности, благо у нас их очень, очень много имеется в различных вариациях. Та и античность тоже подойдет для разбавления. Вполне можно вести историю с 2-3 века нашей эры, там хватает интересных исторических событий в набегах на Рим и потрошения римских буржуев и хватает идей для красивых памятников, а не вот эту русятину смердячую.
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08.11.2022 17:46 Відповісти
шлюхам не место в Одессе..
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08.11.2022 17:47 Відповісти
взорвать и распылить
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08.11.2022 17:47 Відповісти
Смотря из какого материала ее сварганили Если ,из металла - расплавить , из цемента раздробить‼️
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08.11.2022 18:53 Відповісти
Обміняти на наших полонених!
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08.11.2022 17:50 Відповісти
Дайте сюда список блюдей, которие за ету немецкую блюдь голосуют.
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08.11.2022 17:52 Відповісти
Проти демонтажу - 44,5% насєлєнія.
Ну, голосували ж...
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08.11.2022 18:10 Відповісти
Братчук не є речником ОВА.
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08.11.2022 17:53 Відповісти
Катя, Катя, иди к такой-то мати. Нашим Катюшам не валнаваться
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08.11.2022 17:56 Відповісти
ну, хлопці, як нарешті вирішили - то вже з фундаментом!
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08.11.2022 18:03 Відповісти
Носяться з нею як з писаною торбою. А для чого зберігати? Щоб потім знову комусь закортіло кудись поставитм
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08.11.2022 18:05 Відповісти
Насрати на цей пам'ятник є він чи ні, користі від його існування чи відсутності ніякого.
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08.11.2022 18:09 Відповісти
Еще суворов есть и павел 1 с ***********. Тоже новоделы. Русня пометила территорию как животные. В голландии тоже в Роттердаме пометили набережную петькой 1. Как говорят, украинцы в европу через двери ходили, а он окна рубал туда, шоб залезть. И гордятся мля. Дебилы.
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08.11.2022 18:10 Відповісти
Переплавити, зробити з матеріалу новеньку каналізаційну трубу.
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08.11.2022 18:19 Відповісти
Вищої йо.нуті на голову??? Яке зберігання???
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08.11.2022 18:21 Відповісти
Головне вчасно переодягнутися
https://t.me/xydessa/25241
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08.11.2022 18:33 Відповісти
Демонтуйте разом с трухановим і його конторой
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08.11.2022 18:39 Відповісти
Скільки ще потрібно засідань ради і постанов, щоб прибрати зовсім не цінну статую про....ститутки.
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08.11.2022 18:49 Відповісти
Корольов (родове прізвище Королів) - українець, житомирянин, український вчений у галузі ракетобудування та космонавтики, засуджений за контрреволюційну діяльність на десять років виправно-трудових таборів на Колимі.
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08.11.2022 19:49 Відповісти
"Катьку" переплавити на гільзи. Крапка.
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08.11.2022 18:58 Відповісти
А чого досі не знесли? Чекаємо на "рюзькій мир"? Шавки ви підворотні вищого гатунку!
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08.11.2022 19:16 Відповісти
Як на мене, то найкраще кілька разів гепнути кувалдою, щоб розлетілась на дрібні шматки і вивезти на сміттєзвалище. У крайньому разі викинути ту німецьку курву в Чорне море. Там на дні разом з крейсером москва для неї буде найбезпечніше місце.
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08.11.2022 19:32 Відповісти
истукан окупантов нужно взорвать
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08.11.2022 19:42 Відповісти
Та на історичну батьківщину відправити!!
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08.11.2022 19:57 Відповісти
"демонтують і перевезуть." - з можливістю в перспективі знов поставити??
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08.11.2022 20:30 Відповісти
Символ жалюгідної меншовартості одеситів, носяться з ним, як дурень зі ступою та ще й під час москальської навали.
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08.11.2022 20:30 Відповісти
Цю скульптуру треба віддати на родіну. Не потрібна ця катька в Україні. Надто багато зла зробила вона Україні. Тільки вороги України явні і неявні можуть вважати Катерину потрібною в Одесі.
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08.11.2022 21:32 Відповісти
 
 