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Пам’ятник Катерині ІІ в Одесі демонтують найближчим часом, - ОВА
Речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук запевнив, що пам’ятник Катерині II в Одесі не руйнуватимуть, його просто демонтують і перевезуть.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.
"Чотири фігури пам’ятника "Засновникам Одеси" повернуться до музею. Що стосується фігури Катерини II, яка не має ніякої цінності, вона буде у безпечному місці. Це буде демонтаж, це не буде розрухою, руйнацією. Знайдеться місце, де вона буде знаходитися. Я думаю, найближчим часом це питання буде закрите", - повідомив Братчук.
Топ коментарі
+19 Garry Grant
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+14 piligrim
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