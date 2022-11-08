Пам’ятник Катерині ІІ в Одесі демонтують найближчим часом, - ОВА

Речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук запевнив, що пам’ятник Катерині II в Одесі не руйнуватимуть, його просто демонтують і перевезуть.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"Чотири фігури пам’ятника "Засновникам Одеси" повернуться до музею. Що стосується фігури Катерини II, яка не має ніякої цінності, вона буде у безпечному місці. Це буде демонтаж, це не буде розрухою, руйнацією. Знайдеться місце, де вона буде знаходитися. Я думаю, найближчим часом це питання буде закрите", - повідомив Братчук.

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