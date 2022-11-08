Рашисти обстріляли Херсонщину з РСЗВ: Поранення дістали 2 особи

Російські окупаційні війська вдарили з РСЗВ по Херсонщині. 2 цивільні особи дістали поранення.

Про це повідомив заступник глави ОП Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вдень російські терористи обстріляли Херсонську область. Зокрема, смт. Велика Олександрівка.



Завдали удару з РСЗВ. В результаті обстрілу осколочне поранення отримали 2 цивільні особи", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Загроза з Чорного моря зменшилась, але росіяни продовжать ракетні удари, - Повітряні сили