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Новини Війна
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Рашисти обстріляли Херсонщину з РСЗВ: Поранення дістали 2 особи

херсонщина

Російські окупаційні війська вдарили з РСЗВ по Херсонщині. 2 цивільні особи дістали поранення.

Про це повідомив заступник глави ОП Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вдень російські терористи обстріляли Херсонську область. Зокрема, смт. Велика Олександрівка.

Завдали удару з РСЗВ. В результаті обстрілу осколочне поранення отримали 2 цивільні особи", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

обстріл (28732) Тимошенко Кирило (558) Херсонська область (5801)


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