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Новини Війна
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Загроза з Чорного моря зменшилась, але росіяни продовжать ракетні удари, - Повітряні сили

ракета,рф,ракети

Російські окупанти виводять менше кораблів-носіїв ракет "Калібр" у Чорне море.

Про це повідомив речник Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

За його словами, російські окупанти навряд чи відмовляться від планів завдання ракетних ударів по Україні.

"Як бачите, вже менша загроза йде з акваторії Чорного моря", - пояснив Ігнат.

Також, додав він, на позиції у Чорному морі росіяни залучають менше носіїв крилатих ракет "Калібр".

"Це пов'язано з різними факторами. Зокрема, можливо, і вплив найближчих наших сусідів, які гарантували безпечний коридор для вивезення сільгосппродукції. І також говорять і про те, що виробництво "Калібрів" все ж таки не дуже швидке – є певні обмеження", - сказав він.

Він припустив, що, можливо, і санкції "трохи підтискають окупантів", оскільки високоточна зброя вимагає безлічі комплектуючих, які в Росії не виробляють.

"Таким чином виробництво цих ракет може бути сповільнене", - підсумував речник Повітряних сил.

Читайте: Ворог на деяких напрямках активніше використовує штурмову авіацію, - Ігнат

Автор: 

обстріл (28732) Повітряні сили (2680) Ігнат Юрій (790)


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яка радісна новина..
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08.11.2022 15:20 Відповісти
але ми всі сподіваємось на постачання ракет з ірану до рашки..., а на що ще нам сподіватись, своєї ракетної програми в нас немає...
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08.11.2022 15:20 Відповісти
Факт надання Зе гарантій Пу щодо припинення ударів України по ЧФ в обмін на функціонування зернового коридору підтвердило вже й МЗС Туреччини....щоб созники Рашки китайці,ефіопи,еритрейці їли свіжий хлібець....українцям треба ще посидіти без світла і ховатися від масових обстрілів міст?
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08.11.2022 15:21 Відповісти
Російський носій - це власник великого та червоного від пияцтва носу.
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08.11.2022 15:38 Відповісти
..этиг мать, подсказать что надо делать с рюзке корытом????
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29.12.2022 20:53 Відповісти
 
 