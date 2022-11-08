Загроза з Чорного моря зменшилась, але росіяни продовжать ракетні удари, - Повітряні сили

Російські окупанти виводять менше кораблів-носіїв ракет "Калібр" у Чорне море.

Про це повідомив речник Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

За його словами, російські окупанти навряд чи відмовляться від планів завдання ракетних ударів по Україні.

"Як бачите, вже менша загроза йде з акваторії Чорного моря", - пояснив Ігнат.

Також, додав він, на позиції у Чорному морі росіяни залучають менше носіїв крилатих ракет "Калібр".

"Це пов'язано з різними факторами. Зокрема, можливо, і вплив найближчих наших сусідів, які гарантували безпечний коридор для вивезення сільгосппродукції. І також говорять і про те, що виробництво "Калібрів" все ж таки не дуже швидке – є певні обмеження", - сказав він.

Він припустив, що, можливо, і санкції "трохи підтискають окупантів", оскільки високоточна зброя вимагає безлічі комплектуючих, які в Росії не виробляють.

"Таким чином виробництво цих ракет може бути сповільнене", - підсумував речник Повітряних сил.

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