Ворог на деяких напрямках активніше використовує штурмову авіацію, - Ігнат

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зауважив, що армія РФ на певних напрямках активніше використовує штурмову авіацію.

Про це він сказав на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Ігнат зауважив, що і минулого, і позаминулого тижня українські військові інтенсивно збивали ворожу авіацію.

"Ми бачили, що по кілька вертольотів збивали, кілька "сушок". Ідуть інтенсивні дії наступальні наших військ, і ворог використовує більше авіації, оскільки наземні сили та засоби теж мають здатність закінчуватися і знищуються нашими військами сил оборони. І таким чином противник збільшує на певних напрямках з певною метою, певними завданнями саме дії штурмової авіації, а також гелікоптерів", - сказав Ігнат.

За його словами, найчастіше у приціл ППО потрапляють вертольоти Ка-52.

"Таким чином - збивають. Є, безумовно, і гарна робота озброєння, яке надається нашими партнерами. Так, його дуже мало, його потрібно значно більше, щоб ефективніше працювати. Але в тому числі це і посилення німецькими IRIS-T. Щойно міністр оборони вже заявив про поставку в Україну Aspide з Іспанії, а також системи NASAMS, яка вже є в Україні і найближчим часом буде ставати до строю і ще краще захищати наше небо, зокрема і на півдні", - зазначив речник Повітряних сил.

Говорячи про анонсовані президентом "гарні новини" про комплекси ППО та ПРО, Ігнат зауважив: "Ми зараз розуміємо, наскільки чутлива тема стосовно ППО, наскільки противник шукає будь-яку інформацію, яка може бути використана з метою знищення тих ППО, які нам дають партнери. Вся інформація, що була вже оприлюднена: ми чекаємо дійсно такі системи, як Hawk, NASAMS, Aspide та інші, які будуть суттєво посилювати систему протиповітряної оборони".

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Стосовно того, як нове озброєння працюватиме із системами ще радянських часів та як інтегрується, речник Повітряних сил сказав: "Очевидно, якщо воно вже працює, зокрема, ми говоримо і про німецькі надсучасні комплекси IRIS-T, значить, уже все інтегровано, все продумано. І найголовніше - це отримати необхідну кількість, а треба отримати дуже багато, щоб закрити Україну більш-менш від повітряних загроз, зокрема і ракетних ударів противника".

Ігнат також зауважив, що упродовж кількох днів ворог використовує значно менше ракет "Іскандер".