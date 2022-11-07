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Новости Война
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Враг на некоторых направлениях активнее использует штурмовую авиацию, - Игнат

су

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что армия РФ на определенных направлениях активнее использует штурмовую авиацию.

Об этом он сказал на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Игнат отметил, что и на прошлой, и на позапрошлой неделе украинские военные интенсивно сбивали вражескую авиацию.

"Мы видели, что по несколько вертолетов сбивали, несколько "сушек". Идут интенсивные действия наступательных наших войск, и враг использует больше авиации, поскольку наземные силы и средства тоже обладают способностью заканчиваться и уничтожаются нашими войсками сил обороны. И таким образом противник увеличивает на определенных направлениях с определенной целью, определенными задачами именно действия штурмовой авиации, а также вертолетов", - сказал Игнат.

По его словам, чаще всего в прицел ПВО попадают вертолеты Ка-52.

"Таким образом – сбивают. Есть, безусловно, и хорошая работа вооружения, предоставляемого нашими партнерами. Да, его очень мало, его нужно гораздо больше, чтобы эффективнее работать. Но в том числе это и усиление немецкими IRIS-T. Недавно министр обороны уже заявил о поставке в Украину Aspide из Испании, а также системы NASAMS, которая уже есть в Украине и в ближайшее время будет становиться в строй и еще лучше защищать наше небо, в том числе и на юге", - заявил представитель Воздушных сил.

Говоря об анонсированных Президентом "хороших новостях" о комплексах ПВО и ПРО, Игнат отметил: "Мы сейчас понимаем, насколько чувствительна тема по ПВО, насколько противник ищет любую информацию, которая может быть использована с целью уничтожения тех ПВО, которые нам дают партнеры. Вся информация, которая уже была обнародована: мы ждем действительно такие системы, как Hawk, NASAMS, Aspide и другие, которые будут существенно усиливать систему противовоздушной обороны".

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Относительно того, как новое вооружение будет работать с системами еще советских времен и как интегрируется, представитель Воздушных сил сказал: "Очевидно, если оно уже работает, в частности, мы говорим и о немецких сверхсовременных комплексах IRIS-T, значит, уже все интегрировано, все продумано. И самое главное – это получить необходимое количество, а нужно получить очень многое, чтобы закрыть Украину более или менее от воздушных угроз, в том числе и ракетных ударов противника".

Игнат также отметил, что в течение нескольких дней враг использует гораздо меньше ракет "Искандер".

авиация (2834) ПВО (2777) самолет (3600) вертолёт (1106) Воздушные силы (2334) Игнат Юрий (593)


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Украинцы боги войны. Это факт. Любое оружие в руках украинцев становится чем то сверх естественным. Если и был Ахилес, то он был из нашего края.
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07.11.2022 16:45 Ответить
А уявіть, якби ще ми всю свою зброю виготовляли, а не побиралися по світу? Яке б ***** посміло навіть квакати в сторону України?
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07.11.2022 17:17 Ответить
Стингеры закончились, или пылятся у кого то на складе?!
500 поставила Германия и 2200 США весной еще.
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07.11.2022 16:48 Ответить
Послухаєш ікспердів типу Жданова чи Світана, так у кацапів вже не залишилось літаків, а пілотів так взагалі на 10 років вперед нема. а тут "активніше використовує"...
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07.11.2022 17:00 Ответить
 
 