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Новини
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НКРЕКП встановила незаконну формулу розрахунку небалансів підприємствам ВДЕ, - рішення суду

енергетика

Окружний адміністративний суд міста Києва підтвердив незаконність запровадженої Нацкомісією з енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) формули розрахунку небалансів, яка покладала відповідальність на підприємства "зеленої" енергетики за те, що ДП "Гарантований покупець" неефективно торгує електроенергією.

Про це йдеться в рішенні суду, де уточнюється, що мова йде про підпункт 8 пункту 1 Змін до постанови НКРЕКП від 26.04.2019 року N 641, затверджених постановою НКРЕКП у січні 2021 року, інформує Цензор.НЕТ.

"Підпункт визнаний судом протиправним з моменту його прийняття НКРЕКП, не створював юридичних наслідків під час розрахунку частки вартості врегулювання небалансу електричної енергії ДП "Гарантований покупець", яка відшкодовувалася продавцями за "зеленим" тарифом", - йдеться в рішенні суду.

Як повідомлялося, 8 вересня 2022 року Верховний Суд України задовольнив касаційну скаргу компаній-учасників Української асоціації відновлюваної енергетики (УАВЕ) щодо законності застосування формули обчислення небалансів для зелених електростанцій. Скасована судом формула зобов'язувала виробників ВДЕ компенсувати недоотриманий дохід "Гарантованого покупця", який виникає в результаті його торговельної стратегії та кон'юнктури ринку електричної енергії, регулювання якого здійснює НКРЕКП.

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"В результаті дії цієї формули в окремі місяці поточного 2022 року розміри штрафів за небаланс для виробників ВДЕ були більшими за отриманий ними дохід від продажу електричної енергії", - підкреслювали в асоціації. За словами голови УАВЕ Олександра Козакевича, численні звернення галузевих асоціацій з роз’ясненнями щодо відсутності законних підстав для зміни формули до НКРЕКП були відхилені.

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енергетика (2602) НКРЕКП (1816) альтернативна енергетика (848) сонячна енергетика (294)


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Та ну, ви що? При владі той що свій, які порушення? Зуб дає і навіть може зателефонувати чорту, а хтось казав, що телефонного права вже немає.
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08.11.2022 18:10 Відповісти
Юзік парєшаєт.
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08.11.2022 18:38 Відповісти
Фу ,як гидко, де би слуги не влізли, там мародерство
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08.11.2022 18:59 Відповісти
ОАСК а их не разогнали до сих пор? А сколько скандалов и упреков между Зеленским и Вовком было.
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08.11.2022 18:59 Відповісти
Треба суттєво знизити ціну закупівлі електрики державою. Ахрененний бізнес налаштував Клюєв і його фоловери.
Зі сторони оп це була гарна попитка.
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09.11.2022 08:48 Відповісти
 
 