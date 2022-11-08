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Італія може передати Україні системи ППО SAMP/T та Aspide, - Reuters

ппо,італія

Італія готує новий пакет військової допомоги для України, до якого можуть увійти системи ППО SAMP/T та Aspide.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Як зазначає видання, представник італійської урядової коаліції підтвердив, що його країна готова розпочати постачання в Україну різних систем протиповітряної оборони, включаючи франко-італійські ЗРК середньої дальності SAMP/T та італійські Aspide, а також переносні ракети Stinger.

У Reuters додають, що залишається невідомою інформація про кількість систем, які може передати Італія, і дату їх постачання.

При цьому міністр оборони Італії Гвідо Крозеттов у розмові з головою Пентагону Ллойдом Остіним, яка відбулася в понеділок, 7 листопада, пообіцяв підтримувати Україну "стільки, скільки потрібно".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Остін обговорив з новим міністром оборони Італії Крозетто підтримку України, зокрема ППО

Автор: 

Італія (1574) ППО (3224) допомога (8382)


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Топ коментарі
+15
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08.11.2022 19:43
+12
розумні італійці знають- якщо путлер прийде в Европу- фестиваль Сан-ремо буде проходити у верхоянску
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08.11.2022 19:48
+7
А ми з острахом очікували приходу до влади Мелоні...але...
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08.11.2022 19:44
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08.11.2022 19:43 Відповісти
И зоопарк тоже. На других посмотреть, себя показать
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08.11.2022 21:07 Відповісти
А також цвинтар і крематорій.
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08.11.2022 21:43 Відповісти
А ми з острахом очікували приходу до влади Мелоні...але...
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08.11.2022 19:44 Відповісти
розумні італійці знають- якщо путлер прийде в Европу- фестиваль Сан-ремо буде проходити у верхоянску
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08.11.2022 19:48 Відповісти
Містечко Сан Ремо й так кацапське, там з 19 сторіччя селилося російське дворянство, там в центрі міста майже на березі моря стоїть великий православний храм, побудований більше ста років тому
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08.11.2022 20:15 Відповісти
а буде стояти на ангарі без храма
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08.11.2022 20:19 Відповісти
А поки Італія заблокувала шостий пакет допомоги
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08.11.2022 19:49 Відповісти
Мелоні перевзулася -- Берлусконі перестав іі нашіптувати .
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08.11.2022 19:49 Відповісти
Та начебто не перевзулася . Вона і до виборів заявляла що підтримуватиме саме Україну .
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08.11.2022 20:06 Відповісти
SAMP_T eti ocen interesni
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08.11.2022 19:50 Відповісти
I hope they will supply Block 1 and Block 1 NT as well.
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08.11.2022 20:01 Відповісти
Багато зброї не буває. Давайте ще!
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08.11.2022 20:28 Відповісти
Дуже гарна новина для нас від італійців 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
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08.11.2022 21:47 Відповісти
 
 