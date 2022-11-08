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В опалювальний сезон розмір субсидії становитиме близько 1,8 тис. грн на місяць, - Шмигаль

субсидія

Середній розмір субсидії в опалювальний сезон прогнозовано становитиме близько 1,8 тис. грн на місяць.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час сьогоднішнього засідання уряду, інформує Цензор.НЕТ.

"Майже 2,5 млн домогосподарств отримують субсидії. Їхня кількість у наступні місяці буде більшою, адже люди зараз продовжують звертатися по відповідну допомогу. Середній розмір субсидії прогнозовано становитиме близько 1 800 грн на місяць", - сказав прем'єр.

За його словами, у державному бюджеті і на поточний, і на наступний рік достатньо коштів, щоб підтримати найбільш уразливі верстви населення та надати необхідний обсяг допомоги у вигляді субсидій.

Також читайте: У бюджеті на наступний рік заплановано 37 млрд. грн на субсидії. Цих коштів вистачить, -  міністр соцполітики Жолнович

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опалення (915) субсидія (1071) Шмигаль Денис (4615)


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Цих коштів вистачить але будуть шукати причини щоб відмовляти людям у наданні субсидій
Чому багато людей не отримують субсидії хоча повинні були отримати? А тому що хочу зменшити кількість претендентів на субсидії
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08.11.2022 20:11 Відповісти
У близькому оточенні знаю безліч прикладів відмови критично бідним людям.
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08.11.2022 20:14 Відповісти
В Одессе 1 с. м. дров стоит 2800гр.
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08.11.2022 20:55 Відповісти
На OLX, Одесса - от 1000 гр за куб.
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09.11.2022 11:58 Відповісти
субсидія, це те ж саме що ротердам+, що БІ2БІ
держава виділяє конкретну суму в кільканадцять ярдів
і цим все сказано
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08.11.2022 21:25 Відповісти
 
 