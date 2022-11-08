В опалювальний сезон розмір субсидії становитиме близько 1,8 тис. грн на місяць, - Шмигаль
Середній розмір субсидії в опалювальний сезон прогнозовано становитиме близько 1,8 тис. грн на місяць.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час сьогоднішнього засідання уряду, інформує Цензор.НЕТ.
"Майже 2,5 млн домогосподарств отримують субсидії. Їхня кількість у наступні місяці буде більшою, адже люди зараз продовжують звертатися по відповідну допомогу. Середній розмір субсидії прогнозовано становитиме близько 1 800 грн на місяць", - сказав прем'єр.
За його словами, у державному бюджеті і на поточний, і на наступний рік достатньо коштів, щоб підтримати найбільш уразливі верстви населення та надати необхідний обсяг допомоги у вигляді субсидій.
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Чому багато людей не отримують субсидії хоча повинні були отримати? А тому що хочу зменшити кількість претендентів на субсидії
держава виділяє конкретну суму в кільканадцять ярдів
і цим все сказано