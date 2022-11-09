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Російські окупанти обстріляли Нікополь із РСЗВ "Ураган", - Вілкул

нікополь

Вдень і ввечері 8 листопада росіяни обстріляли з РСЗВ "Ураган" місто Нікополь і два села Дніпропетровської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Вдень та ввечері в Нікопольському районі стався обстріл з РСЗВ "Ураган" міста Нікополь, території села Придніпровське Червоногригорівської громади та села Добра Надія Марганецької громади. Інформація щодо загиблих та постраждалих не надходила", - йдеться у повідомленні.

Вілкул також розповів, що сапери продовжують свою нелегку працю. У вівторок у Криворізькому районі було знешкоджено 65 одиниць ворожих боєприпасів.

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вілкіл не пімітив, що Україну кацапня ібстрілює з 24.02.2022 піпірік і вдовж і з його подачі теж? - ця азіровська кацапня сліпа якась...
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09.11.2022 01:52 Відповісти
От шо робить зрадник, регіонал, жопоблоковець, прихильник і друг пса царьова, колаборант у серці і душі перевдягнений у військову форму українських захисників зараз у владі?
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09.11.2022 05:23 Відповісти
 
 