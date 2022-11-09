Російські окупанти обстріляли Нікополь із РСЗВ "Ураган", - Вілкул
Вдень і ввечері 8 листопада росіяни обстріляли з РСЗВ "Ураган" місто Нікополь і два села Дніпропетровської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.
"Вдень та ввечері в Нікопольському районі стався обстріл з РСЗВ "Ураган" міста Нікополь, території села Придніпровське Червоногригорівської громади та села Добра Надія Марганецької громади. Інформація щодо загиблих та постраждалих не надходила", - йдеться у повідомленні.
Вілкул також розповів, що сапери продовжують свою нелегку працю. У вівторок у Криворізькому районі було знешкоджено 65 одиниць ворожих боєприпасів.
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показати весь коментар09.11.2022 01:52 Відповісти Мені подобається 2
Елена Мазуренко
показати весь коментар09.11.2022 05:23 Відповісти Мені подобається 2
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