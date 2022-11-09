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Війська РФ зазнають "серйозних втрат" на Бахмутському і Авдіївському напрямках, - Череватий

рф,техніка

На Бахмутському і Авдіївському напрямках війська РФ зазнають "серйозних втрат", це позначається на їхньому моральному стані.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Радіо Свобода, про це  заявив речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону.

"Донбас залишається головним епіцентром атаки нашого ворога. Бахмутський і Авдіївський напрямки зазнають найбільших атак. Ворог накидає артилерійськими системами всіх видів, мінометами та танками, проте він зазнає значних втрат і, як правило, ми не даємо йому просунутися вперед", – розповів він.

За його словами, на Бахмутському і Авдіївському напрямках Росія втрачає близько 100 військових щодоби.

"Це серйозні втрати. І це позначається на їхньому моральному стані. За нашими перехопленнями, ми знаємо, що на Авдіївському напрямку вони планували, що прибудуть офіцери-вихователі з Тихоокеанського флоту для того, щоб заспокоїти, (покращити) стан моральний, і допомогти", – додав Череватий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ вдаються до маневреної оборони. Щойно ворог ослабне - сплануємо операцію за прикладом Харківської чи Лиманської, - речник ЗСУ Череватий

Автор: 

Донбас (22356) Авдіївка (2342) ЗСУ (7599)


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Топ коментарі
+11
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09.11.2022 03:35
+5
- Солдатик, а как по английски будет «руское войско»?

- Рашен трупс.

- Боже, як красиво звучит!

- Так на всех же гробовых не хватит.
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09.11.2022 01:54
+1
кацапня йде на кордони донецької області - тут і дурню зрозуміло що їм потрібно хоть щось на поорать за перемогу, як з луганьською повна гуйня, прольот і сама кацапська труповня....
а давайте, як казав тойщоневтік, - трохи передвинемо кордони областей радою-єдіногласно кордони областей, врєменно? - ну шо би кацапню під хаймарси і опа?
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09.11.2022 03:45
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- Солдатик, а как по английски будет «руское войско»?

- Рашен трупс.

- Боже, як красиво звучит!

- Так на всех же гробовых не хватит.
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09.11.2022 01:54 Відповісти
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09.11.2022 03:35 Відповісти
кацапня йде на кордони донецької області - тут і дурню зрозуміло що їм потрібно хоть щось на поорать за перемогу, як з луганьською повна гуйня, прольот і сама кацапська труповня....
а давайте, як казав тойщоневтік, - трохи передвинемо кордони областей радою-єдіногласно кордони областей, врєменно? - ну шо би кацапню під хаймарси і опа?
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09.11.2022 03:45 Відповісти
Кожна окупантська гнида повинна здохнути на українській землі.
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09.11.2022 05:04 Відповісти
працюємо над цим невпинно...
ви тільки "по пріколу і на поржать більше не дуйте" не гарно це...
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09.11.2022 05:13 Відповісти
спокійно і без паніки, в цієї страни стільки синів, дочок і онуків?
шо кацапні і не снилося...
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09.11.2022 05:42 Відповісти
Бесчеловечная тварь гонит их на убой. У этой твари, как минимум, 40 млрд. наворованных долларов. А орки, которых гонят на убой, не видели унитазов, и них нет никаких вещей, все мародорят. У власти какие-то зеки. У такой страны нет будущего
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09.11.2022 05:19 Відповісти
памперси, кацапня, - і в них засинайте...
бо колись стук в двері і - "Зрастуйте, ми з України!"...
саме тоді в нагоді стануть....
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09.11.2022 06:02 Відповісти
"прошу прєкратіть **** лічного состава!!!"
крік души
https://twitter.com/i/status/1589948041326231554
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09.11.2022 07:00 Відповісти
популяція орків, що усвідомила брехню телевізора, власну нікчемність, безмежну тупість ху@ла, безкарність влади і тупиковість розвітку ху@лостана, стрімко збільшується і викликає неосяжний тваринний жах перед неминучим майбутнім без старого зай@баного чємоданного сєруна, що виливається у паталогичну ненависть до українців та союзників, і рефлекторний спротив ЗСУ.
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09.11.2022 07:37 Відповісти
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09.11.2022 09:35 Відповісти
 
 