Війська РФ зазнають "серйозних втрат" на Бахмутському і Авдіївському напрямках, - Череватий

На Бахмутському і Авдіївському напрямках війська РФ зазнають "серйозних втрат", це позначається на їхньому моральному стані.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Радіо Свобода, про це заявив речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону.



"Донбас залишається головним епіцентром атаки нашого ворога. Бахмутський і Авдіївський напрямки зазнають найбільших атак. Ворог накидає артилерійськими системами всіх видів, мінометами та танками, проте він зазнає значних втрат і, як правило, ми не даємо йому просунутися вперед", – розповів він.



За його словами, на Бахмутському і Авдіївському напрямках Росія втрачає близько 100 військових щодоби.



"Це серйозні втрати. І це позначається на їхньому моральному стані. За нашими перехопленнями, ми знаємо, що на Авдіївському напрямку вони планували, що прибудуть офіцери-вихователі з Тихоокеанського флоту для того, щоб заспокоїти, (покращити) стан моральний, і допомогти", – додав Череватий.

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