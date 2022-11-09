Бенюк став художнім керівником Театру на Подолі

Новим художнім керівником Театру на Подолі став актор театру та кіно, Народний артист України Богдан Бенюк.

Про це повідомила пресслужба Театру на Подолі, передає Цензор.НЕТ

У вівторок, 8 листопада, набрав чинності наказ про призначення Богдана Бенюка на посаду художнього керівника.

"У кожного корабля має бути капітан, інакше буря зіб'є його з курсу. Щасливі від того, що далі нас поведе друг Віталія Малахова, один з небагатьох, хто розуміє, який він - справжній Театр на Подолі. Сказати, що ми вітаємо в нашій сім'ї недоречно, бо Богдан Михайлович давно її частина, та тепер він її голова", – йдеться у повідомленні.

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