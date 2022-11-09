УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12139 відвідувачів онлайн
Новини
5 024 18

Бенюк став художнім керівником Театру на Подолі

бенюк

Новим художнім керівником Театру на Подолі став актор театру та кіно, Народний артист України Богдан Бенюк.

Про це повідомила пресслужба Театру на Подолі, передає Цензор.НЕТ

У вівторок, 8 листопада, набрав чинності наказ про призначення Богдана Бенюка на посаду художнього керівника.

"У кожного корабля має бути капітан, інакше буря зіб'є його з курсу. Щасливі від того, що далі нас поведе друг Віталія Малахова, один з небагатьох, хто розуміє, який він - справжній Театр на Подолі. Сказати, що ми вітаємо в нашій сім'ї недоречно, бо Богдан Михайлович давно її частина, та тепер він її голова", – йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Процес зникнення Російської Федерації почався, - Андрій Жолдак

Автор: 

Київ (19549) театр (159)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+13
Дякуємо,що хоч не "ватніка" поставили. А то ще могли би бистрякова призначити. До речі,де ця сволота? Де "кролікі"? Де ці два підара?
показати весь коментар
09.11.2022 06:05
+11
Гідна постать!
Аж не віриться, що за цієї влади можливе таке рішення.
показати весь коментар
09.11.2022 05:59
+6
Вітаемо !
показати весь коментар
09.11.2022 03:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
не харківчaнам над цим глузити...
показати весь коментар
09.11.2022 02:51 Відповісти
Я харьковский
показати весь коментар
09.11.2022 04:29 Відповісти
ти довбень нічого не розуміючий і нікого не читаючий крім себе...
показати весь коментар
09.11.2022 04:32 Відповісти
мореход
показати весь коментар
09.11.2022 02:14 Відповісти
Вітаемо !
показати весь коментар
09.11.2022 03:41 Відповісти
https://frankivskivsktv.blogspot.com/2022/06/blog-post.html?fbclid=IwAR3glHKPLhIjLwulQNsR89GgftNNPU9xl6rK9TO_BWoPU6AXuVSsZGIH8Zw А в Національний ансамбль "Гуцулія" керівником призначили чужинця, котрий уяви не має що таке гуцульська культура.
показати весь коментар
09.11.2022 05:48 Відповісти
Що собою Бенюк представляє собою на сцені та екрані - ми бачили Побачимо що він собою буде представлять як керівник-адміністратор
Адже не завжди хороший футболіст є хорошим тренером І навпаки!
показати весь коментар
09.11.2022 05:56 Відповісти
Мало хто це розуміє.
показати весь коментар
09.11.2022 08:35 Відповісти
Колись чув один цікавий вислів: "Кто-то восхищается артистом Толоконниковым гениально сыгравшем Шарикова, но большинство восхищается Алексеем Баталовым в образе "Гоши", или Конкиным - в роли "Шарапова"
показати весь коментар
09.11.2022 08:44 Відповісти
Гідна постать!
Аж не віриться, що за цієї влади можливе таке рішення.
показати весь коментар
09.11.2022 05:59 Відповісти
Малечею слухав казки на ніч
А ще Капітошка
показати весь коментар
09.11.2022 06:00 Відповісти
Дякуємо,що хоч не "ватніка" поставили. А то ще могли би бистрякова призначити. До речі,де ця сволота? Де "кролікі"? Де ці два підара?
показати весь коментар
09.11.2022 06:05 Відповісти
Нехай Бенюк поставить "Беню".
показати весь коментар
09.11.2022 06:44 Відповісти
У кінці 80-х, до нас на продльонку у київську школу приходив Бенюк розповідати про свою роботу актора. З тих пір майже постійно ходив у театр Франка на вистави з його участю. Дуже подобається він як особистість і як актор. Успіху пану Богдану на його новій роботі.
показати весь коментар
09.11.2022 08:31 Відповісти
Lida Sha

Сергій Марченко:

Нова керівниця Довженко-Центру не змогла назвати жодного фільму Олександра Довженка.
Сьогодні колектив не пустив новопризначену керівницю на робоче місце.

Виділення землі шанованим людям затримується через невдячних холопів.

Чекаємо позитивних блогерів, які розкажуть що не на часі, бо війна.
На часі було звільнити професійну керівницю і поставити ноунейма для земельного дерибану.
Не переплутайте.
показати весь коментар
09.11.2022 09:26 Відповісти
Нова, зелена очільниця Центру Довженка, яка не знає жодного фільму Довженка.

показати весь коментар
09.11.2022 09:30 Відповісти
 
 