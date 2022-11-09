Бенюк став художнім керівником Театру на Подолі
Новим художнім керівником Театру на Подолі став актор театру та кіно, Народний артист України Богдан Бенюк.
Про це повідомила пресслужба Театру на Подолі, передає Цензор.НЕТ
У вівторок, 8 листопада, набрав чинності наказ про призначення Богдана Бенюка на посаду художнього керівника.
"У кожного корабля має бути капітан, інакше буря зіб'є його з курсу. Щасливі від того, що далі нас поведе друг Віталія Малахова, один з небагатьох, хто розуміє, який він - справжній Театр на Подолі. Сказати, що ми вітаємо в нашій сім'ї недоречно, бо Богдан Михайлович давно її частина, та тепер він її голова", – йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+13 Garry Grant
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+11 Pawlo Kit
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+6 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар09.11.2022 03:41
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Адже не завжди хороший футболіст є хорошим тренером І навпаки!
Аж не віриться, що за цієї влади можливе таке рішення.
А ще Капітошка
Сергій Марченко:
Нова керівниця Довженко-Центру не змогла назвати жодного фільму Олександра Довженка.
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Чекаємо позитивних блогерів, які розкажуть що не на часі, бо війна.
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Не переплутайте.