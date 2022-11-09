Іран хоче показати поглиблення співпраці з Москвою, до Тегерана прибув Патрушев, - ISW

Іранське державне видання Nour News Agency повідомило, що секретар Ради національної безпеки Росії Микола Патрушев прибув до Тегерана 8 листопада, ймовірно, щоб обговорити потенційний продаж іранських балістичних ракет Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Інформаційне агентство Nour повідомило про прибуття Патрушева в твіті, зазначивши, що секретар Вищої ради національної безпеки Ірану (SNSC) Алі Шамхані запросив Патрушева та зазначив, що Патрушев також зустрінеться з іншими високопоставленими іранськими політичними та економічними чиновниками для обговорення російсько-іранської співпраці.

За даними ISW, Іран оголосив про приїзд Патрушева, щоб акцентувати увагу на поглибленні співпраці між Москвою та Тегераном для міжнародної аудиторії, а також, щоб неявно підкреслити, що російський чиновник звернувся до Ірану за допомогою у війні в Україні.

Візит Патрушева до Ірану відбувається на тлі повідомлень про те, що іранський режим шукає допомоги Росії в придушенні протестів.

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