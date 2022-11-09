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Новини Війна
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Іран хоче показати поглиблення співпраці з Москвою, до Тегерана прибув Патрушев, - ISW

патрушев

Іранське державне видання Nour News Agency повідомило, що секретар Ради національної безпеки Росії Микола Патрушев прибув до Тегерана 8 листопада, ймовірно, щоб обговорити потенційний продаж іранських балістичних ракет Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Інформаційне агентство Nour повідомило про прибуття Патрушева в твіті, зазначивши, що секретар Вищої ради національної безпеки Ірану (SNSC) Алі Шамхані запросив Патрушева та зазначив, що Патрушев також зустрінеться з іншими високопоставленими іранськими політичними та економічними чиновниками для обговорення російсько-іранської співпраці.

За даними ISW, Іран оголосив про приїзд Патрушева, щоб акцентувати увагу на поглибленні співпраці між Москвою та Тегераном для міжнародної аудиторії, а також, щоб неявно підкреслити, що російський чиновник звернувся до Ірану за допомогою у війні в Україні.

Візит Патрушева до Ірану відбувається на тлі повідомлень про те, що іранський режим шукає допомоги Росії в придушенні протестів.

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Автор: 

Іран (2049) Патрушев Микола (65) росія (65459) ISW (653)


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Патрушев привёз в Иран рязанский сахар. Иран получит диабет.
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09.11.2022 06:39 Відповісти
Не от мира сего, что одни что вторые..
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09.11.2022 06:42 Відповісти
тварі вже в засос - хто б сумнівався, ні тих скотиняк ні цих ніде нема...
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09.11.2022 07:15 Відповісти
Патрушев відчуває, як на шиї повільно затягується "гаротта" і помчався до "рушникоголових", щоб випросить ще зброї і цим спробувать якщо не "врятувать власний зад", то хоча-б "відтягти кінець" хоч якось виправдавшись перед "сонцесяйним" "Єльцинський" варіант з тихою передачею влади Путіним Патрушеву-молодшому чи "двірцевий переворот" з тим самим результатом у "папіка" "не вигорів" - синок потрапив на лікування до закритої наркологічної клініки Ховали його аж у Китаї, але інформація просочилася (А кому захочеться щоб ними правив активний наркоман?)
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09.11.2022 07:27 Відповісти
...цікаві розклади, наркоти фперде
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09.11.2022 09:18 Відповісти
А ти не знав?
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09.11.2022 15:21 Відповісти
https://ibb.co/WGnxpHS
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09.11.2022 09:04 Відповісти
 
 