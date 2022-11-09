Сунак та Столтенберг обговорять підтримку України

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак зустрінеться із Генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, щоб обговорити майбутнє безпеки та стримування в євроатлантичному регіоні.

Про це повідомили в офісі глави уряду Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ.

"Очікується, що лідери поговорять про війну в Україні і те, як союзникам найліпше підтримати мужню українську оборону", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Столтенберг стане першим міжнародним лідером, якого прем’єр-міністр прийме на Даунінг-стріт з моменту його вступу на посаду минулого місяця.

Співрозмовники також "розглянуть майбутнє НАТО й те, як зробити альянс актуальним для наступних поколінь".

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