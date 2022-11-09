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Новини Війна
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"Вагнерівці" приписують собі чужі "успіхи" на фронті, - ISW

вагнер,пвк

Найманці ПВК "Вагнера" часто приписують собі чужі "успіхи" на фронті, щоб зміцнити свою репутацію.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни, інформує Цензор.НЕТ.

"7 листопада російські джерела почали повідомляти про те, що загін ПВК "Вагнер" і війська 6-го козацького полку "ЛНР" прорвали рубежі оборони України в Білогорівці Луганської області. Однак 8 листопада російське висвітлення значно змінилося, і російські військові блогери почали стверджувати, що повідомлення про участь 6-го козацького полку в операціях під Білогорівкою є неправдивими і що війська Вагнера несуть виключну відповідальність за нібито здобутки", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ПВК Вагнера приписала собі виключну заслугу в російських завоюваннях навколо Бахмута, щоб зміцнити свою власну репутацію улюбленої ударної сили Кремля.

"Вагнер, ймовірно, використає Білогорівку для досягнення подібного ефекту", - додали в ISW.

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Автор: 

ПВК Вагнер (1540) ISW (653)


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А в рашистів взагалі є успіхи?
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09.11.2022 07:34 Відповісти
На сорти кацапського лайна пох. Так прорвали рубежі оборони,чи це взагалі тухлий пи#діж?
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09.11.2022 07:54 Відповісти
Даже тут крадуть.Привичка..
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09.11.2022 08:20 Відповісти
Интересно их награждают именными заточками?
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09.11.2022 09:27 Відповісти
якось пох
наче в нас не так було. Наприклад з "Айдаром"
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09.11.2022 14:03 Відповісти
 
 