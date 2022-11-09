Російських та білоруських боксерів вигнали зі світових рейтингів

Всесвітня боксерська рада виключила спортсменів з Росії та Білорусі З рейтингів організації.

Про це заявив президент WBC Маурісіо Сулейман, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на росЗМІ.

"Усіх боксерів із Росії та Білорусі прибрали з рейтингів WBC. Організація не буде санкціонувати бої в цих двох країнах. Їхні громадяни не зможуть змагатися за титул чемпіона WBC", - сказав Сулейман.

На сьогодні в рейтингах WBC перебувають кілька російських боксерів.

Артур Бетербієв, який також має громадянство Канади, володіє поясом чемпіона світу за версією WBC у напівважкій вазі. Олексій Папін посідає перше місце в рейтингу WBC у першій важкій вазі, Євген Романов йде на першій сходинці в проміжній вазі.

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