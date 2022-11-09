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Російських та білоруських боксерів вигнали зі світових рейтингів

бокс

Всесвітня боксерська рада виключила спортсменів з Росії та Білорусі З рейтингів організації.

Про це заявив президент WBC Маурісіо Сулейман, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на росЗМІ.

"Усіх боксерів із Росії та Білорусі прибрали з рейтингів WBC. Організація не буде санкціонувати бої в цих двох країнах. Їхні громадяни не зможуть змагатися за титул чемпіона WBC", - сказав Сулейман.

На сьогодні в рейтингах WBC перебувають кілька російських боксерів.

Артур Бетербієв, який також має громадянство Канади, володіє поясом чемпіона світу за версією WBC у напівважкій вазі. Олексій Папін посідає перше місце в рейтингу WBC у першій важкій вазі, Євген Романов йде на першій сходинці в проміжній вазі.

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Автор: 

Білорусь (7944) бокс (169) рейтинг (1657) росія (65459) спорт (1623)


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Топ коментарі
+6
Ось - тепер так
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09.11.2022 09:00
+5
Ціх покидьків необхідно виключити з усіх міжнародних всесвітніх організацій. Як можна у 21 сторіччі спілкуватись з дикунами та терористами?
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09.11.2022 09:02
+2
амінь
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09.11.2022 08:56
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амінь
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09.11.2022 08:56 Відповісти
Ось - тепер так
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09.11.2022 09:00 Відповісти
Ціх покидьків необхідно виключити з усіх міжнародних всесвітніх організацій. Як можна у 21 сторіччі спілкуватись з дикунами та терористами?
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09.11.2022 09:02 Відповісти
Ну правильно, они же с сотонизьмой борются, вот и пусть борются дома, в говенях. Странно что Сулейману "не занесли", как китай Хесусу, прости сотона, Гебрейесусу - вот там круто было - распустили вирус по миру и всем как с гуся водка.
Будут теперь ныть - сотонисты даже боксировать не умеют, вот Поветкин умеет - свирепо уничтожил правослабной рожей все слабые удары сотониста Кличко и ушел молиться.
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09.11.2022 09:02 Відповісти
За что ?Они же борятся с фашизмом??🤔😅
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09.11.2022 09:04 Відповісти
Самые грязные спортсмены. Досвидос, амиго. Прямо сльозы из глаз.
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09.11.2022 09:12 Відповісти
Треба не тільки з рейтингів, а й з усіх змагань.
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09.11.2022 09:13 Відповісти
Теперь будут бить морды чмобикам и получать во сне в спину штык.
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09.11.2022 09:17 Відповісти
так це ж добре, вони зможуть організувати світову федерацію з Білорусью, Півн. Кореєю і будуть завжди чемпіонами.
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09.11.2022 09:24 Відповісти
нє панімаю..

Есть же такіє скрєпниє віди спорта :

русские городки..

лапта..

на крайняк бросание коровьих лепешек на дальность...
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09.11.2022 10:04 Відповісти
для боксеров -мордобой "стенка на стенку" ...
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09.11.2022 10:05 Відповісти
Титул WBC самый непрестижный из-за коррумпированности организации. И главной причиной считают именно Сулеймана.
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09.11.2022 10:42 Відповісти
FIFA?...UEFA?.. чуєте?
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09.11.2022 11:00 Відповісти
 
 