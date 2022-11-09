Російських та білоруських боксерів вигнали зі світових рейтингів
Всесвітня боксерська рада виключила спортсменів з Росії та Білорусі З рейтингів організації.
Про це заявив президент WBC Маурісіо Сулейман, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на росЗМІ.
"Усіх боксерів із Росії та Білорусі прибрали з рейтингів WBC. Організація не буде санкціонувати бої в цих двох країнах. Їхні громадяни не зможуть змагатися за титул чемпіона WBC", - сказав Сулейман.
На сьогодні в рейтингах WBC перебувають кілька російських боксерів.
Артур Бетербієв, який також має громадянство Канади, володіє поясом чемпіона світу за версією WBC у напівважкій вазі. Олексій Папін посідає перше місце в рейтингу WBC у першій важкій вазі, Євген Романов йде на першій сходинці в проміжній вазі.
Топ коментарі
+6 vsbu vsbu
показати весь коментар09.11.2022 09:00
+5 Alex Malek #514457
показати весь коментар09.11.2022 09:02
+2 bibi bolt
показати весь коментар09.11.2022 08:56
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Будут теперь ныть - сотонисты даже боксировать не умеют, вот Поветкин умеет - свирепо уничтожил правослабной рожей все слабые удары сотониста Кличко и ушел молиться.
Есть же такіє скрєпниє віди спорта :
русские городки..
лапта..
на крайняк бросание коровьих лепешек на дальность...