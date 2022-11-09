Росіяни зберігають боєкомплекти у фурах, склади формувати бояться, - Луганська ОВА
Жителі тимчасово окупованого Алчевська повідомляють про велику кількість автівок з боєкомплектом окупантів.
Про це повідомляє Луганська ОВА, передає Цензор.НЕТ.
"Атаки окупантів відбиті від Новоселівського та Білогорівки, у Сватовому співробітникам, що виїхали, керівники-колаборанти розсилають смс із вимогою повернутися на робочі місця, росіяни все частіше зберігають боєкомплекти у фурах – склади формувати бояться. Зокрема, багато таких автівок помітили жителі Алчевська. Вночі боєкомплекти із них завантажують у менші транспортні засоби для оперативної доставки на фронт", - йдеться в повідомленні.
Також, за даними ОВА, є випадки, коли зникає зброя. Так, в Антрациті мобілізовані ув’язнені при підготовці вкрали зброю і втекли – зайшли їх лише через дві доби у шахті. Що вони встигли зробити за цей час – невідомо.
"Тим часом у Сватовому співробітникам, які виїхали, їхні керівники розсилають смс з вимогою повернутися на роботу. У разі не повернення погрожують звільненням. А вже поблизу цього міста росіяни продовжують обстрілювати населені пункти", - додали в обладмінісрації.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Пусть рассовывают в карманы.
to cut down costs for storage maintenance.
Because of Covid and it's small parts shortages, companies use static storage more often again.
If a warehouse worth of 5 lorry freights explodes, it is 5 freights.
If a lorry explodes, it is 1 freight plus lorry.
Lorries are cheap to produce, compared to armoured vehicles.
If the lorries don't cluster too tight,
there should be no other lorries affected,
if one explodes.
Driver need to dig in though in some distance and move position every few couple of hours.