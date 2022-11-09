УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11944 відвідувача онлайн
Новини Війна
2 573 27

Росіяни зберігають боєкомплекти у фурах, склади формувати бояться, - Луганська ОВА

окупанти

Жителі тимчасово окупованого Алчевська повідомляють про велику кількість автівок з боєкомплектом окупантів.

Про це повідомляє Луганська ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Атаки окупантів відбиті від Новоселівського та Білогорівки, у Сватовому співробітникам, що виїхали, керівники-колаборанти розсилають смс із вимогою повернутися на робочі місця, росіяни все частіше зберігають боєкомплекти у фурах – склади формувати бояться. Зокрема, багато таких автівок помітили жителі Алчевська. Вночі боєкомплекти із них завантажують у менші транспортні засоби для оперативної доставки на фронт", - йдеться в повідомленні.

Також, за даними ОВА, є випадки, коли зникає зброя. Так, в Антрациті мобілізовані ув’язнені при підготовці вкрали зброю і втекли – зайшли їх лише через дві доби у шахті. Що вони встигли зробити за цей час – невідомо.

"Тим часом у Сватовому співробітникам, які виїхали, їхні керівники розсилають смс з вимогою повернутися на роботу. У разі не повернення погрожують звільненням. А вже поблизу цього міста росіяни продовжують обстрілювати населені пункти", - додали в обладмінісрації.

Також читайте: Окупанти у "козацьких" кадетських корпусах у Луганській області готують дітей для війни з Україною

Автор: 

армія рф (17557) Луганська область (4883)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+5
Фура с боеприпасами тоже разлетается на "ура".
Пусть рассовывают в карманы.
показати весь коментар
09.11.2022 09:19
+4
Все, кому нужно, уехали . А недвижуху отстроим.
показати весь коментар
09.11.2022 09:21
+3
Не умер Данило, так болячка задушила. Яка різниця для арти склад чи скупчення машин. Несподівано шарахнуть і немає нічого.
показати весь коментар
09.11.2022 09:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не умер Данило, так болячка задушила. Яка різниця для арти склад чи скупчення машин. Несподівано шарахнуть і немає нічого.
показати весь коментар
09.11.2022 09:02 Відповісти
Все, кому нужно, уехали . А недвижуху отстроим.
показати весь коментар
09.11.2022 09:21 Відповісти
Т.е., на эту тему с вопросами - к кацапам-живодерам , мол почему прячутся за гражданскими. А гражданских мы предупреждали и предупреждаем покинуть зону боевых действий, чтобы кацапы их не изничтожили.
показати весь коментар
09.11.2022 11:04 Відповісти
Вам же сказано, задавайте вопросы вероломному кацапью, мол, почему они с вами так обходятся.
показати весь коментар
09.11.2022 11:26 Відповісти
Вы, надеюсь, на свою голову не балуетесь. Бо я вам не задавал вопрос, мол с вами. где бы то ни было, нормально или нет. Лишь попросил вас, шобы вы с тупыми вопросами обращались к кацапским живодерам.
показати весь коментар
09.11.2022 11:53 Відповісти
А там не має інформації, що в жилому секторі. Їх просто помітили жителі,а не їх розташували з жителями.
показати весь коментар
09.11.2022 09:32 Відповісти
Это товариСЧ , шобы не молчать, мол и в дождь и в ветер и в звезд ночной полет...Его , ЕГО СЕРДЦЕ, В ТРЕВОЖНУЮ ДАЛЬ ЗОВЕТ...зы У ЧЕЛА МЕТОДИЧКА ИЗ ТРЕВОЖНОЙ МОЛОДОСТИ.
показати весь коментар
09.11.2022 11:09 Відповісти
45°10'43,39" с. ш., 30°55'30,54" в. д.
показати весь коментар
09.11.2022 11:20 Відповісти
Координаты Крыма? Полюбос рогатый, еще и ватан.
показати весь коментар
09.11.2022 11:48 Відповісти
А типу до цього кацапи склади з бк тримали виключно за населеними пунктами? І до речі, якщо ці вантажівки не їбануть, то потім ці снаряди будуть прилітать нашим військовим та тим же мірним громадянам, як це щоденно відбувається у Нікополі. Але в цьому разі шкоди буде набагато більше.
показати весь коментар
09.11.2022 11:30 Відповісти
склады в промзонах и в отдалении от плотной застройки при наличии точных координат, безусловно уничтожаются. Почему командование ЗСУ не будет наносить ударов по фурам с б\к в плотной застройке - спрашивайте у командования ЗСУ. Думаю, там смогут подобрать правильные слова для объяснения.
показати весь коментар
09.11.2022 11:37 Відповісти
Фура с боеприпасами тоже разлетается на "ура".
Пусть рассовывают в карманы.
показати весь коментар
09.11.2022 09:19 Відповісти
Urs , а кто нормальный там остался , ??? Любители уского мира . Вряд-ли там кто то есть, с про Украинской, позицией. Уже бы давно расстреляли.
показати весь коментар
09.11.2022 09:35 Відповісти
дети там тоже не нормальные?
показати весь коментар
09.11.2022 09:37 Відповісти
А вы как считамши?
показати весь коментар
09.11.2022 11:11 Відповісти
питання трохи *********.
показати весь коментар
09.11.2022 11:19 Відповісти
Слава богу: у матросов нет вопросов.
показати весь коментар
09.11.2022 12:56 Відповісти
Just-in-Time logistics had been introduced in the industry a longer time ago,
to cut down costs for storage maintenance.

Because of Covid and it's small parts shortages, companies use static storage more often again.

If a warehouse worth of 5 lorry freights explodes, it is 5 freights.

If a lorry explodes, it is 1 freight plus lorry.

Lorries are cheap to produce, compared to armoured vehicles.

If the lorries don't cluster too tight,
there should be no other lorries affected,
if one explodes.

Driver need to dig in though in some distance and move position every few couple of hours.
показати весь коментар
09.11.2022 10:14 Відповісти
Окапывайся или нет, рассредотачивайся или бей баклуши хором, меняй позиции дном пробитые , а хоть и ежечастно, кацапы, вам всерiвно жаба цицьки дасть.
показати весь коментар
09.11.2022 11:01 Відповісти
a кацапняча фура чом не мішенька?
показати весь коментар
09.11.2022 11:15 Відповісти
 
 