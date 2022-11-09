Росіяни зберігають боєкомплекти у фурах, склади формувати бояться, - Луганська ОВА

Жителі тимчасово окупованого Алчевська повідомляють про велику кількість автівок з боєкомплектом окупантів.

Про це повідомляє Луганська ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Атаки окупантів відбиті від Новоселівського та Білогорівки, у Сватовому співробітникам, що виїхали, керівники-колаборанти розсилають смс із вимогою повернутися на робочі місця, росіяни все частіше зберігають боєкомплекти у фурах – склади формувати бояться. Зокрема, багато таких автівок помітили жителі Алчевська. Вночі боєкомплекти із них завантажують у менші транспортні засоби для оперативної доставки на фронт", - йдеться в повідомленні.

Також, за даними ОВА, є випадки, коли зникає зброя. Так, в Антрациті мобілізовані ув’язнені при підготовці вкрали зброю і втекли – зайшли їх лише через дві доби у шахті. Що вони встигли зробити за цей час – невідомо.

"Тим часом у Сватовому співробітникам, які виїхали, їхні керівники розсилають смс з вимогою повернутися на роботу. У разі не повернення погрожують звільненням. А вже поблизу цього міста росіяни продовжують обстрілювати населені пункти", - додали в обладмінісрації.

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