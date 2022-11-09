Росіяни з артилерії обстріляли три громади Харківщини. Є поранені

Протягом доби ударів окупантів по Харкові не зафіксували. Однак ворог із артилерії, мінометів продовжує обстрілювати прикордонні населені пункти.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"У Дворічанській громаді Куп’янського району горіло приватне домоволодіння. Після 15 години окупанти обстрілами пошкодили адміністративну будівлю у смт Дворічна, горів дах приміщення. Уночі, після 2 години, у Шевченківській громаді Куп’янського району внаслідок обстрілів горів сінник", - йдеться у повідомленні.

За добу медики госпіталізували 42-річну жінку та 31-річного чоловіка внаслідок обстрілів у Дворічанській громаді, місцеві отримали поранення та госпіталізовані до медустанови. Стан пацієнтів середній.

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"Мінна небезпека в Харківській області ще тривалий час залишатиметься однією з найбільших проблем. Російські окупанти замінували абсолютно все. На жаль, протягом доби 2 працівника дорожньої служби 21 та 51 років загинули. Ще двоє чоловіків 55 та 34 років отримали поранення. Спецтехніка зачепила міну під час робіт в Чугуївському районі. Піротехнічні підрозділи ДСНС протягом доби знешкодили 635 вибухонебезпечних предметів. Розмінування триває", - додав Синєгубов.