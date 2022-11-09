Рашисти обстріляли із мінометів Середино-Будську громаду Сумщини, - ОВА
Сьогоднішня ніч на Сумщині минула без ворожих обстрілів.
Про це повідомив у фейсбуці глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.
"Але ще звечора, ближче до 23:00, росіяни із мінометів обстріляли Середино-Будську громаду. Було 8 вибухів. Наслідки уточнюються", - йдеться у повідомленні.
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