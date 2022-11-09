Україна змогла повернути лише 69 депортованих до РФ дітей, - Верещук

Україні вдалося повернути з території Росії лише 69 депортованих дітей.

Про це повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Офіс Президента.

За її словами, ще 27 дітей повернули із тимчасово окупованої території Донецької та Луганської областей.

Водночас на засіданні радник-уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук з посиланням на дані Національного інформаційного бюро повідомила, що понад 10,5 тисяч дітей перебувають у списку депортованих і примусово переміщених.

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В Офісі президента констатують, що наразі невідома кількість дітей, яких Росія примусово депортувала з тимчасово окупованих територій України.