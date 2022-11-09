430 дітей загинуло та понад 828 поранено внаслідок збройної агресії РФ в Україні

Понад 1258 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 9 листопада 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 430. Зросла кількість поранених - понад 828.

Про це повідомляє Цензор. НЕТ із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Зазначається, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 421, Харківській - 263, Київській - 116, Миколаївській - 77, Запорізькій - 70, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Херсонській - 58, Дніпропетровській - 31.

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Стало відомо, що 24 квітня внаслідок обстрілу ворогом с. Веселе Харківської області отримав поранення 16-річний хлопець. 8 листопада внаслідок обстрілу ворогом м. Краматорськ Донецької області отримав поранення 8-річний хлопчик", - йдеться у повідомленні.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2719 закладів освіти. 332 з них зруйновано повністю.