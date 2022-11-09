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Новини Війна
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Окупанти намагаються збити наступ ЗСУ силами "свіжомобілізованих", - Гайдай

орки,окупанти,арміярф,рашисти

Росіяни намагаються збити наступ ЗСУ величезною масою мобілізованих, а потім, можливо, залучатимуть регулярні частини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник ОВА Сергій Гайдай.

"На зміну тим, кого продавлюють та знищують наші ЗС відразу ж затягують свіжомобілізованих. Вони слабо підготовлені, підготувати солдата не можна не те що за тиждень, не можна і за місяць. Одна справа підготовка на полігоні в віртуальних умовах, інша справа - коли їх з полігону відразу закидають на фронт, де артилерія їх перемелює. Це ламає психіку, дуже сильно впливає на бойовий дух, тому вони і намагаються здаватися десятками", - сказав він.

Наразі Росія намагається збити темпи просування українських захисників силами "свіжомобілізованих", додав очільник області.

За словами Гайдая, окупанти замінували велику кількість територій. 

"Заміновано дуже багато дистанційно. Це просто хаотично завалена мінами територія. Це все ускладнює просування", - сказав глава ОВА.

Читайте: Росіяни зберігають боєкомплекти у фурах, склади формувати бояться, - Луганська ОВА

Автор: 

Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4883)


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Топ коментарі
+7
Кращі вже відправились у путінський рай.хоча якщо для тебе кадировські мавпи на третій лінії кращі....
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09.11.2022 10:30
+5
Вот сейчас эти богатырушки отсидятся в тылу и как пойдут воевать.
Украина разбила передовые части в самое сложное для себя время. Чмобиков кидают, чтобы хоть как-то оттянуть разгром. Отсюда эти лобызания с Ираном и КНДР. Хрюсии звиздец и они активно ищут, как бы этот звездец хотя бы частично нивелировать.
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09.11.2022 10:34
+3
немає різниці, як здохне кацап! чи від холєри, чи від гриппу, чи від УКРАЇНСЬКОЇ кулі або ножа в спину від "сваїх"...

хороший кацап - дохлий кацап!!
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09.11.2022 10:30
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смешно шо за Афганистан кричали мол потери оккупантов развалили всю империю рабов.
Жюков столько за пару дней утилизировал, повергая в ужас немецких и прочих пулеметчиков.
Ну а тут среднее - за день тыща бабынарожалов, лепота.
""главноеневойна" - кричат бабы и усиленно любят путина и Плюшевую попу, ну, та что кричит про войну с Иблисом
так что это все Байден поссорил братские народы - подумал амер. деятель Риттер(педофил) и прочие такие же любители на расстоянии рашки, правда за нехилое бабло, - и закатил глазки, ибо за 0.001% таких потерь он был бы тупо на шконке.
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09.11.2022 10:23 Відповісти
Кацапи кидають в бій непідготовлене м'ясо, щоб не згасав вогонь війни, щоб ми витрачали **********, щоб гинули наші кращі воїни.
Своіх підготовлених бійців вони тримають на других та третіх лініях оборони.
Кацапам потрібен час, щоб підтягнути резерви озброєння та заповнити пустоти в постачанні.
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09.11.2022 10:24 Відповісти
Кращі вже відправились у путінський рай.хоча якщо для тебе кадировські мавпи на третій лінії кращі....
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09.11.2022 10:30 Відповісти
во, только хотел написать то же самое
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09.11.2022 10:35 Відповісти
Подготовленных там осталось тысяч 20 всего. Остальные- это вот это чмобьё из ******, зеки и кадыровские овцеёбы.
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09.11.2022 10:38 Відповісти
уже не овцеебы а чмобикоебы)
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09.11.2022 10:43 Відповісти
ну, за неимением баранов шерстяных- **** баранов кацапских.
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09.11.2022 14:25 Відповісти
Вот сейчас эти богатырушки отсидятся в тылу и как пойдут воевать.
Украина разбила передовые части в самое сложное для себя время. Чмобиков кидают, чтобы хоть как-то оттянуть разгром. Отсюда эти лобызания с Ираном и КНДР. Хрюсии звиздец и они активно ищут, как бы этот звездец хотя бы частично нивелировать.
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09.11.2022 10:34 Відповісти
Perhaps Military Police the only ones still alive from the troops deployed at the beginning
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09.11.2022 11:22 Відповісти
немає різниці, як здохне кацап! чи від холєри, чи від гриппу, чи від УКРАЇНСЬКОЇ кулі або ножа в спину від "сваїх"...

хороший кацап - дохлий кацап!!
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09.11.2022 10:30 Відповісти
А нічого так вибір у "асвабадителей" ) - вперед підеш - кулю знайдеш, назад підеш - кадирівця зі стояком знайдеш. І от думай, раб расеянській ) Хоча - вибір завжди є. Тільки розуму нема.
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09.11.2022 10:33 Відповісти
На Луганщині є наступ ЗСУ?
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09.11.2022 10:35 Відповісти
Доброго ранку,ми з України і уже близько до Сватове
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09.11.2022 10:47 Відповісти
А Діброва і Кузьмине?
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09.11.2022 10:49 Відповісти
Вчора в Діброві ЗСУ влучили в склад БК орків, отже вони зайняті рашистами
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09.11.2022 12:58 Відповісти
Yesterday it was at "High Mobility Defence" to "prepare" for another offensive like the successfull one before in east Charkiew.

That sounds more realistic.
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09.11.2022 11:19 Відповісти
"Це просто хаотично завалена мінами територія." - отак треба було робити по усьому кордону з кацапами.
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09.11.2022 10:54 Відповісти
Смішно читати таке про орків після того що розповідав друг про загиблого у 58 бригаді батька, і того що писали інші родичі 58-ї.
В нас інколи теж і офіцери паркетні з запасу керувати не вміють, і генерали яким покуй на вбитих (менше вбитих в документах- більше вислужився перед командуванням), і підготовка 3 дні, і "спецназ" яким по 60 років і яких кинули підривати понтони під Білогорівкою, і те що 2 місяці без каски і броніка воювали, а після загибелі всім на тебе насрати і родичі півроку бігають виясняють шо і де, і тест ДНК здають через знайомого офіцера в Києві.
Давайте, закидуйте мене рожевими поні з марафону пі₴дєжа, і обзивайте зраднюком
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09.11.2022 12:56 Відповісти
 
 