Окупанти намагаються збити наступ ЗСУ силами "свіжомобілізованих", - Гайдай

Росіяни намагаються збити наступ ЗСУ величезною масою мобілізованих, а потім, можливо, залучатимуть регулярні частини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник ОВА Сергій Гайдай.

"На зміну тим, кого продавлюють та знищують наші ЗС відразу ж затягують свіжомобілізованих. Вони слабо підготовлені, підготувати солдата не можна не те що за тиждень, не можна і за місяць. Одна справа підготовка на полігоні в віртуальних умовах, інша справа - коли їх з полігону відразу закидають на фронт, де артилерія їх перемелює. Це ламає психіку, дуже сильно впливає на бойовий дух, тому вони і намагаються здаватися десятками", - сказав він.

Наразі Росія намагається збити темпи просування українських захисників силами "свіжомобілізованих", додав очільник області.

За словами Гайдая, окупанти замінували велику кількість територій.

"Заміновано дуже багато дистанційно. Це просто хаотично завалена мінами територія. Це все ускладнює просування", - сказав глава ОВА.

Читайте: Росіяни зберігають боєкомплекти у фурах, склади формувати бояться, - Луганська ОВА