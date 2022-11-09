Окупанти намагаються збити наступ ЗСУ силами "свіжомобілізованих", - Гайдай
Росіяни намагаються збити наступ ЗСУ величезною масою мобілізованих, а потім, можливо, залучатимуть регулярні частини.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник ОВА Сергій Гайдай.
"На зміну тим, кого продавлюють та знищують наші ЗС відразу ж затягують свіжомобілізованих. Вони слабо підготовлені, підготувати солдата не можна не те що за тиждень, не можна і за місяць. Одна справа підготовка на полігоні в віртуальних умовах, інша справа - коли їх з полігону відразу закидають на фронт, де артилерія їх перемелює. Це ламає психіку, дуже сильно впливає на бойовий дух, тому вони і намагаються здаватися десятками", - сказав він.
Наразі Росія намагається збити темпи просування українських захисників силами "свіжомобілізованих", додав очільник області.
За словами Гайдая, окупанти замінували велику кількість територій.
"Заміновано дуже багато дистанційно. Це просто хаотично завалена мінами територія. Це все ускладнює просування", - сказав глава ОВА.
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Жюков столько за пару дней утилизировал, повергая в ужас немецких и прочих пулеметчиков.
Ну а тут среднее - за день тыща бабынарожалов, лепота.
""главноеневойна" - кричат бабы и усиленно любят путина и Плюшевую попу, ну, та что кричит про войну с Иблисом
так что это все Байден поссорил братские народы - подумал амер. деятель Риттер(педофил) и прочие такие же любители на расстоянии рашки, правда за нехилое бабло, - и закатил глазки, ибо за 0.001% таких потерь он был бы тупо на шконке.
Своіх підготовлених бійців вони тримають на других та третіх лініях оборони.
Кацапам потрібен час, щоб підтягнути резерви озброєння та заповнити пустоти в постачанні.
Украина разбила передовые части в самое сложное для себя время. Чмобиков кидают, чтобы хоть как-то оттянуть разгром. Отсюда эти лобызания с Ираном и КНДР. Хрюсии звиздец и они активно ищут, как бы этот звездец хотя бы частично нивелировать.
хороший кацап - дохлий кацап!!
That sounds more realistic.
В нас інколи теж і офіцери паркетні з запасу керувати не вміють, і генерали яким покуй на вбитих (менше вбитих в документах- більше вислужився перед командуванням), і підготовка 3 дні, і "спецназ" яким по 60 років і яких кинули підривати понтони під Білогорівкою, і те що 2 місяці без каски і броніка воювали, а після загибелі всім на тебе насрати і родичі півроку бігають виясняють шо і де, і тест ДНК здають через знайомого офіцера в Києві.
Давайте, закидуйте мене рожевими поні з марафону пі₴дєжа, і обзивайте зраднюком