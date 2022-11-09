Наступний саміт НАТО відбудеться влітку 2023 року в Литві

Саміт Північноатлантичного Альянсу відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі.

Про це у Twitter повідомив генсек Альянсу Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ.

"Я дякую нашому дорогому союзнику - Литві, за проведення саміту НАТО-2023 у Вільнюсі 11-12 липня наступного року. Це буде можливість ще більше зміцнити наш Альянс, посилити підтримку України та вирішити ключові питання безпеки в цей критичний час", - йдеться в повідомленні.

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