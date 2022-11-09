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Наступний саміт НАТО відбудеться влітку 2023 року в Литві

литва

Саміт Північноатлантичного Альянсу відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі.

Про це у Twitter повідомив генсек Альянсу Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ.

"Я дякую нашому дорогому союзнику - Литві, за проведення саміту НАТО-2023 у Вільнюсі 11-12 липня наступного року. Це буде можливість ще більше зміцнити наш Альянс, посилити підтримку України та вирішити ключові питання безпеки в цей критичний час", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Сунак та Столтенберг обговорять підтримку України

Автор: 

Литва (2422) НАТО (6466) Столтенберг Єнс (1596) Вільнюс (70)


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Україну треба прийняти в НАТО
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09.11.2022 11:06 Відповісти
Тому зеленському обовьязково треба літити на Самміт G20, щоб світові лідери не забували про Україну
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09.11.2022 11:07 Відповісти
Саміт Європейського Союзу у Вільнюсі 2013 став переломним в історії України: Революція гідності, анексія Криму, чіткий шлях України в ЄС та НАТО, війна, статус кандидата в ЄС.
Саміт НАТО у Вільнюсі 2023 року, також має стати переломним для України на цей раз в плані безпеки та НАТО.
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09.11.2022 12:29 Відповісти
 
 