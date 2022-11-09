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Новини Війна
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Луганщина перетворюється на великий російський могильник, - Гайдай

рф,втрати,знищення,ліквідація

На Луганщина велика кількість загиблих окупантів, що впливає на екологію.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"У місцях боїв Луганщина перетворюється на великий російський могильник. Екологія на Луганщині порушена великою кількістю загиблих, які стихійно поховані. Та рашистськими залишками, які ніхто і не збирається ховати. У зв‘язку з цим вже є проблема з водою, яка заражена. Щодо орківських трупів після деокупації - ми збиратимемо їх поки у рефрежератори, далі визначимося", - пояснив очільник області.

Водночас, додав Гайдай, на розмінування на Луганщині основних шляхів та територій об‘єктів критичної інфраструктури, житлових площ, аби розпочати цілковите відновлення - знадобиться не менше 10 років. Щодо всієї території області - значно більше.

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Автор: 

армія рф (17557) втрати (4417) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4883)


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Топ коментарі
+4
Гайдай трохи не так сказав не могильник, а скотомогильник!
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09.11.2022 12:01
+2
Це з тих кацапів, яких з'їли, перетравили та висрали собачки та свинки. А з тих, хто згнив сам, нічого, крім трупного яду, не вийде.
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09.11.2022 11:59
+2
Скотомогильник
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09.11.2022 13:13
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09.11.2022 11:48 Відповісти
Буде перегній.
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09.11.2022 11:51 Відповісти
Це з тих кацапів, яких з'їли, перетравили та висрали собачки та свинки. А з тих, хто згнив сам, нічого, крім трупного яду, не вийде.
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09.11.2022 11:59 Відповісти
щас холодно, трупы не так будут разлагаться
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09.11.2022 11:55 Відповісти
тваринкам вистачить надовго
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09.11.2022 13:52 Відповісти
Гайдай трохи не так сказав не могильник, а скотомогильник!
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09.11.2022 12:01 Відповісти
Багато гною не буває. Гній ніколи не заважав екології.
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09.11.2022 12:03 Відповісти
Росія знищую населення Лнр и днр
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09.11.2022 12:08 Відповісти
Перегниють потроху.
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09.11.2022 12:12 Відповісти
Спалити їх всіх до тла!
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09.11.2022 12:25 Відповісти
Can't do that.

Putin has to pay!

If not Ukraine, then the Russian widows.
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09.11.2022 12:49 Відповісти
Скотомогильник
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09.11.2022 13:13 Відповісти
Скоро там теж буде хороший і родючий чорнозем.
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09.11.2022 15:23 Відповісти
 
 