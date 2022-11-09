Луганщина перетворюється на великий російський могильник, - Гайдай

На Луганщина велика кількість загиблих окупантів, що впливає на екологію.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"У місцях боїв Луганщина перетворюється на великий російський могильник. Екологія на Луганщині порушена великою кількістю загиблих, які стихійно поховані. Та рашистськими залишками, які ніхто і не збирається ховати. У зв‘язку з цим вже є проблема з водою, яка заражена. Щодо орківських трупів після деокупації - ми збиратимемо їх поки у рефрежератори, далі визначимося", - пояснив очільник області.

Водночас, додав Гайдай, на розмінування на Луганщині основних шляхів та територій об‘єктів критичної інфраструктури, житлових площ, аби розпочати цілковите відновлення - знадобиться не менше 10 років. Щодо всієї території області - значно більше.

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