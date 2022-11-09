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Аеророзвідка та артилерія 92-ї бригади нищить російських окупантів. ВIДЕО

Українські воїни знищили групу російських окупантів, що перебувала в одному із сіл на Луганщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної співпраці аеророзвідки та артилерії бійці опублікували у соцмережах.

"Контрнаступ триває, вчора на Луганщині у рашистів. Наша аеророзвідка точно корегує артилерію 92 бригади ЗСУ. Влучні постріли, колеги!", - пишуть бійці в коментарі до відео.

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Автор: 

92 окрема штурмова бригада (253) Луганська область (4883)


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Топ коментарі
+7
ювелірна робота!
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09.11.2022 11:28
+6
Дуже грамотно. Загнали переляком у хату та всіх і ліквідували.
Слава ЗСУ.
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09.11.2022 11:42
+5
Ай, молодці хлопці! Лупіть рашистських гадів куди зможете і чим зможете! Чим більше їх здохне - тим краще.
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09.11.2022 11:41
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ювелірна робота!
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09.11.2022 11:28 Відповісти
Крок за кроком,метр за метром до Перемоги.
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09.11.2022 11:30 Відповісти
Ай, молодці хлопці! Лупіть рашистських гадів куди зможете і чим зможете! Чим більше їх здохне - тим краще.
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09.11.2022 11:41 Відповісти
Эх, дома жалко, а русня целая и невредимая убегает..
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09.11.2022 11:41 Відповісти
рівно половина бігла,остальні прилягли навічно!
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09.11.2022 11:45 Відповісти
Дуже грамотно. Загнали переляком у хату та всіх і ліквідували.
Слава ЗСУ.
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09.11.2022 11:42 Відповісти
Кого ліквідували? Скільки вскочило до будинку, стільки ж і вискочило. Будинок жалко...
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09.11.2022 14:24 Відповісти
Бігають , як таргани на морозі
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09.11.2022 11:46 Відповісти
Ну, роз'їбашили комусь будинок, а рашисти як бігали, так і бігають - які "влучні постріли"? Таке собі...
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09.11.2022 14:22 Відповісти
Будинки шкода. Стільки людської праці. Я 5 місяців у бригаді волонтерів займався ремонтом будинків після артобстрілів - надивився на таке. Здалеку дивишся - будинок ніби більш-менш цілий, а ближче підходиш - стіни потріскані зверху до низу, кути порозходилися - тільки під знос.
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09.11.2022 14:42 Відповісти
 
 