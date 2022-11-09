Аеророзвідка та артилерія 92-ї бригади нищить російських окупантів. ВIДЕО

Українські воїни знищили групу російських окупантів, що перебувала в одному із сіл на Луганщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної співпраці аеророзвідки та артилерії бійці опублікували у соцмережах.

"Контрнаступ триває, вчора на Луганщині у рашистів. Наша аеророзвідка точно корегує артилерію 92 бригади ЗСУ. Влучні постріли, колеги!", - пишуть бійці в коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Путін на Червоній площі крутить пропелер старого літака, оглядаючи експозицію, присвячену обороні Москви. ВIДЕО