Аеророзвідка та артилерія 92-ї бригади нищить російських окупантів. ВIДЕО
Українські воїни знищили групу російських окупантів, що перебувала в одному із сіл на Луганщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної співпраці аеророзвідки та артилерії бійці опублікували у соцмережах.
"Контрнаступ триває, вчора на Луганщині у рашистів. Наша аеророзвідка точно корегує артилерію 92 бригади ЗСУ. Влучні постріли, колеги!", - пишуть бійці в коментарі до відео.
Топ коментарі
+7 MrStepanovM
показати весь коментар09.11.2022 11:28
+6 phantom4
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+5 Атас Злой
показати весь коментар09.11.2022 11:41
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