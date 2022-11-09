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Новости Видео Война
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Аэроразведка и артиллерия 92-й бригады уничтожает российских оккупантов. ВИДЕО

Украинские воины уничтожили группу российских оккупантов, находившуюся в одном из сел на Луганщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешного сотрудничества аэроразведки и артиллерии бойцы опубликовали в соцсетях.

"Контрнаступление продолжается, вчера на Луганщине у рашистов. Наша аэроразведка точно корректирует артиллерию 92 бригады ВСУ. Точные выстрелы, коллеги!", - пишут бойцы в комментарии к видео.

Смотрите: "Кидают сразу на передок и просто как мясо": на Луганщине в плен ВСУ сдалась группа мобилизованных россиян. ВИДЕО

92 отдельная штурмовая бригада (253) Луганская область (6501)


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Топ комментарии
+7
ювелірна робота!
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09.11.2022 11:28
+6
Дуже грамотно. Загнали переляком у хату та всіх і ліквідували.
Слава ЗСУ.
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09.11.2022 11:42
+5
Ай, молодці хлопці! Лупіть рашистських гадів куди зможете і чим зможете! Чим більше їх здохне - тим краще.
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09.11.2022 11:41
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ювелірна робота!
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09.11.2022 11:28 Ответить
Крок за кроком,метр за метром до Перемоги.
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09.11.2022 11:30 Ответить
Ай, молодці хлопці! Лупіть рашистських гадів куди зможете і чим зможете! Чим більше їх здохне - тим краще.
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09.11.2022 11:41 Ответить
Эх, дома жалко, а русня целая и невредимая убегает..
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09.11.2022 11:41 Ответить
рівно половина бігла,остальні прилягли навічно!
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09.11.2022 11:45 Ответить
Дуже грамотно. Загнали переляком у хату та всіх і ліквідували.
Слава ЗСУ.
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09.11.2022 11:42 Ответить
Кого ліквідували? Скільки вскочило до будинку, стільки ж і вискочило. Будинок жалко...
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09.11.2022 14:24 Ответить
Бігають , як таргани на морозі
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09.11.2022 11:46 Ответить
Ну, роз'їбашили комусь будинок, а рашисти як бігали, так і бігають - які "влучні постріли"? Таке собі...
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09.11.2022 14:22 Ответить
Будинки шкода. Стільки людської праці. Я 5 місяців у бригаді волонтерів займався ремонтом будинків після артобстрілів - надивився на таке. Здалеку дивишся - будинок ніби більш-менш цілий, а ближче підходиш - стіни потріскані зверху до низу, кути порозходилися - тільки під знос.
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09.11.2022 14:42 Ответить
 
 