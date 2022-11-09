Аэроразведка и артиллерия 92-й бригады уничтожает российских оккупантов. ВИДЕО

Украинские воины уничтожили группу российских оккупантов, находившуюся в одном из сел на Луганщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешного сотрудничества аэроразведки и артиллерии бойцы опубликовали в соцсетях.

"Контрнаступление продолжается, вчера на Луганщине у рашистов. Наша аэроразведка точно корректирует артиллерию 92 бригады ВСУ. Точные выстрелы, коллеги!", - пишут бойцы в комментарии к видео.

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