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Новини
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Ірландія закликає якнайшвидше приєднати Україну до ЄС, - міністр

єс,євросоюз

Ірландія висловилася за швидкий вступ України до Європейського Союзу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це заявив міністр закордонних справ і оборони Ірландії Саймон Ковені.

"Багатьох українців мотивує мрія про інше майбутнє. Майбутнє, яке ми маємо сьогодні в ЄС, з точки зору миру, стабільності, процвітання, демократії та всього, що з цього випливає", - зазначив міністр.

За його словами, країна, "яка буквально бореться за своє виживання проти військової наддержави", повинна мати можливість сподіватися на повне членство в ЄС, а не на якесь часткове членство чи угоду про сусідство.

Окрім України, додав міністр, інші країни, такі як балканські країни чи колишні радянські республіки Молдова та Грузія, також мають виграти від розширення.

"Ми надто довго затягували процес прийняття деяких балканських країн", - сказав Ковені.

Він зазначив, що мають існувати обов’язкові стандарти, яких країни-кандидати повинні дотримуватися.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ має покласти край конфлікту - залишивши територію України, - глава МЗС Ірландії Ковні

Автор: 

Ірландія (167) членство в ЄС (1272) Євросоюз (13492)


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Топ коментарі
+7
дякуємо... за розуміння і підтримку... нам важливий кожен голос за нас...
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09.11.2022 13:23
+6
Тю, який розумний дядько!
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09.11.2022 13:10
+6
Правий ТАРАС Чорновол , саме ботоферми Пригожина ПРОСУВАЛИ В УКРАЇНІперемогу Єрмаківщини на виборах!Саме подоляківські боти учні ботоферм Пригожина а Наташі ведучі медведчуківського ТБ ВЖЕ ВИЛАЗЯТЬ ЗНОВУ НА ЕКРАНИ УКРАЇНИ
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09.11.2022 13:17
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Тю, який розумний дядько!
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09.11.2022 13:10 Відповісти
Спочатку вбити Єрмакотелебачення а-ля ***********!Потім змінити усіх на ключових посадах , щоб не було демченків з татаровими та Шевченок у розшуках та на місці, а потім В ЄС
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09.11.2022 13:13 Відповісти
Наташенька, солнышко, а делать это кто будет ?

Вы уж там у себя в США определяйтесь, вам нужна демократия (т.е. власть избранных), диктатура (как в РФии где один - может назначать и снимать всех), или махновщина (где каждый сам за себя) ?
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09.11.2022 14:19 Відповісти
Окрім демократично вибраних посад є грьобані татарівські та демченківські з Єрмаками - скажи ,хто їх призначив ,я скажу кого Ви демократично вибрали
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09.11.2022 20:17 Відповісти
Боюсь, что зеленская ботва сделает всё чтоб этому помешать...
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09.11.2022 15:09 Відповісти
Правий ТАРАС Чорновол , саме ботоферми Пригожина ПРОСУВАЛИ В УКРАЇНІперемогу Єрмаківщини на виборах!Саме подоляківські боти учні ботоферм Пригожина а Наташі ведучі медведчуківського ТБ ВЖЕ ВИЛАЗЯТЬ ЗНОВУ НА ЕКРАНИ УКРАЇНИ
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09.11.2022 13:17 Відповісти
ТАРАС Чорновол?
це той що з ригами якшався, його першого потрібно підвісити щоб не позорив славне прізвище Чорновіл
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09.11.2022 15:04 Відповісти
Ну вова Ze також працював на ригів до 04.2019-го. А потім риги почали працювати на нього (разумков, татаров, портнов, дєрьмак, бужанський, бойко, шухрич, суркіси тощо)
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09.11.2022 16:42 Відповісти
не працював а розважав
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09.11.2022 16:44 Відповісти
А медведчуківському віддав Укрнафта теж Тарас
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09.11.2022 20:18 Відповісти
Наташа, Укрнафта перейшла до Бені ще при Кучмі,
мертвечук до Укрнафти нічого не має,
куму мертвечуку Петя передав трубу
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09.11.2022 21:10 Відповісти
дякуємо... за розуміння і підтримку... нам важливий кожен голос за нас...
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09.11.2022 13:23 Відповісти
Glóir d'Éirinn!
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09.11.2022 13:29 Відповісти
Кельтобандерівець!
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09.11.2022 14:17 Відповісти
 
 