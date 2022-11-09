Ірландія закликає якнайшвидше приєднати Україну до ЄС, - міністр

Ірландія висловилася за швидкий вступ України до Європейського Союзу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це заявив міністр закордонних справ і оборони Ірландії Саймон Ковені.

"Багатьох українців мотивує мрія про інше майбутнє. Майбутнє, яке ми маємо сьогодні в ЄС, з точки зору миру, стабільності, процвітання, демократії та всього, що з цього випливає", - зазначив міністр.

За його словами, країна, "яка буквально бореться за своє виживання проти військової наддержави", повинна мати можливість сподіватися на повне членство в ЄС, а не на якесь часткове членство чи угоду про сусідство.

Окрім України, додав міністр, інші країни, такі як балканські країни чи колишні радянські республіки Молдова та Грузія, також мають виграти від розширення.

"Ми надто довго затягували процес прийняття деяких балканських країн", - сказав Ковені.

Він зазначив, що мають існувати обов’язкові стандарти, яких країни-кандидати повинні дотримуватися.

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