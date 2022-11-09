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Пособника окупантів, який заправляв їхню автотехніку, викрили в Куп’янську, - прокуратура

бензин,заправка,азс,дизтопливо

На Харківщині слідчі поліції за оперативним супроводом УСБУ області виявили чоловіка, який співпрацював з окупантами, поставляючи їм паливо.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

Він розповів, що 43-річний мешканець Куп’янська, Дмитро, під час окупації отримав для своєї автозаправки "патент на торговую деятельность" від окупаційної адміністрації, а також наказав своїм співробітникам надавати бензин військовослужбовцям РФ.

8 листопада колаборанту за процесуальним керівництвом прокурорів Куп’янської окружної прокуратури заочно повідомили про підозру за ч.1, ст.111-2 Кримінального кодексу України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Експоліцейську з Куп’янська підозрюють у співпраці з окупантами, - прокуратура

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк 10-12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без.

Пособника окупантів, який заправляв їхню автотехніку, викрили в Куп’янську, - прокуратура 01

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прокуратура (3686) колабораціонізм (1162) Куп’янськ (776)


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Втік , падлюка , до параші 😡
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09.11.2022 14:40 Відповісти
Хоб би одну тварюку виловили та підвісили за одне місце.
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09.11.2022 15:10 Відповісти
 
 