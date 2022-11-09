Пособника окупантів, який заправляв їхню автотехніку, викрили в Куп’янську, - прокуратура

На Харківщині слідчі поліції за оперативним супроводом УСБУ області виявили чоловіка, який співпрацював з окупантами, поставляючи їм паливо.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

Він розповів, що 43-річний мешканець Куп’янська, Дмитро, під час окупації отримав для своєї автозаправки "патент на торговую деятельность" від окупаційної адміністрації, а також наказав своїм співробітникам надавати бензин військовослужбовцям РФ.

8 листопада колаборанту за процесуальним керівництвом прокурорів Куп’янської окружної прокуратури заочно повідомили про підозру за ч.1, ст.111-2 Кримінального кодексу України.

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