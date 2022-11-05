Експоліцейську з Куп’янська підозрюють у співпраці з окупантами, - прокуратура

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру колишній поліцейській Куп’янського РУП ГУНП в області за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Харківська обласна прокуратураю

Досудовим розслідуванням встановлено, що у червні у смт Дворічна експравоохорониця вирішила продовжити будувати свою кар‘єру, але вже при окупантах. Так, у червні жінка обійняла посаду "и.о. ст. участкового инспектора" у незаконному правоохоронному органі "Управлении внутренних дел ВГА Харьковской области".

Щомісячно жінка отримувала заробітну плату в розмірі 50 тисяч російських рублів.

Наприкінці липня колаборантці навіть видали посвідчення, підписане так званим "главой военно-гражданской администрации", строком на один рік.

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