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Експоліцейську з Куп’янська підозрюють у співпраці з окупантами, - прокуратура

колаборант

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру колишній поліцейській Куп’янського РУП ГУНП в області за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Харківська обласна прокуратураю

Досудовим розслідуванням встановлено, що у червні у смт Дворічна експравоохорониця вирішила продовжити будувати свою кар‘єру, але вже при окупантах. Так, у червні жінка обійняла посаду "и.о. ст. участкового инспектора" у незаконному правоохоронному органі "Управлении внутренних дел ВГА Харьковской области".

Щомісячно жінка отримувала заробітну плату в розмірі 50 тисяч російських рублів.

Наприкінці липня колаборантці навіть видали посвідчення, підписане так званим "главой военно-гражданской администрации", строком на один рік.

Також читайте: ДБР викрило зрадницю, яка у Куп’янську допомагала окупантам: збирала податки та вела податкову документацію

Автор: 

Нацполіція (15198) прокуратура (3685) Харківщина (6054) підозра (769) Куп’янськ (768)


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спочатку всіх своїх прокурорів перевірте.. контара пупкін і касаб
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05.11.2022 11:13 Відповісти
читаєш новини і що через одну попадаються такі які містять у собі інформацію про колаборантів по всій території України,з такими людьми і ворога не треба,самі державу зжеруть заживо
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05.11.2022 11:21 Відповісти
Смерть предательнице!
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05.11.2022 13:27 Відповісти
 
 