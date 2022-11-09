Україна планує розширити "зернову угоду" та продовжити її на рік

Україна хоче розширити угоду про експорт зерна, включивши більше портів і товарів. Рішення про продовження ініціативи принаймні на рік може бути прийняте вже наступного тижня.

Як інформує Цензор.НЕТ. про це заявив заступник міністра інфраструктури Юрій Васьков в інтерв’ю Reuters.

Термін дії угоди, яка полегшила глобальну продовольчу кризу шляхом розблокування трьох великих українських портів під час вторгнення Росії, закінчується 19 листопада, і минулого місяця вона ненадовго виявилася під загрозою, коли Москва призупинила свою участь в угоді.

"Ми сподіваємося, що не пізніше наступного тижня від наших партнерів Туреччини та ООН ми знайдемо розуміння, і весь ринок також матиме чіткий сигнал щодо подальшого функціонування та продовження ініціативи", - заявив Васьков.

Васьков розповів, що Україна запропонувала Туреччині та ООН продовжити угоду щонайменше на один рік, а також розширити угоду на порти південної Миколаївської області, яка забезпечувала 35% українського експорту продовольства до вторгнення Росії.

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"Також Україна вимагала впорядкувати обов'язковий огляд суден, які перевозять продовольство, оскільки Київ вважає, що Росія навмисне гальмує перевірки, щоб зменшити швидкість експорту", - сказав він.

"Ми вже ... вимагаємо впорядкувати перевірки або скасувати перевірки відійшли (суден), тому що це безглуздо. Або збільшити кількість інспекційних груп", - зазначив заступник міністра.