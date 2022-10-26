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Новини Війна
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До оновленої "зернової угоди" можуть додати порт Миколаєва, - ООН

зерно,порт,корабель

Заступник Генерального Секретаря ООН з гуманітарної допомоги Мартін Гріффітс заявив, що він "відносно оптимістично налаштований" щодо продовження угоди, яка дозволила відновити експорт українського зерна Чорним морем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

На початку цього місяця Гріффітс відвідав Москву разом із високопосадовцем ООН з питань торгівлі Ребекою Грінспен для обговорення з російськими офіційними особами угоди, яка також спрямована на полегшення експорту російського зерна та добрив на світові ринки.

Згідно з угодою від 22 липня, Україна змогла відновити чорноморський експорт зерна та добрив, який зупинився, коли Росія вдерлася на її територію 24 лютого. Домовленість погоджена на 120 днів.

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"Ми дуже хочемо, щоб її якнайшвидше продовжили. Це важливо для ринку. Я досі відносно оптимістично налаштований щодо того, що ми цього досягнемо. Ми наполегливо працюємо", - сказав Гріффітс.

Організація Об’єднаних Націй працює над тим, щоб продовжити угоду ще на рік і полегшити процедуру перевірки суден представниками ООН, Туреччини, Росії та України. Нещодавно стало відомо про затримку з відправленням понад 150 кораблів.

"Я думаю, що нам варто ще раз переглянути деякі з цих процедур, щоб побачити, чи можна їх якимось чином спростити", - зауважив Гріффітс.

Представник ООН також припустив, що Україна може спробувати розширити експортну угоду, включивши ще один порт - Миколаїв.

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Видання вказує, що Росія критикує угоду через те, що її власний експорт досі обмежений, а українське зерно нібито не надходить до країн, які його потребують. Представник ООН вчергове спростував ці твердження.

Нагадаємо, 22 липня в Стамбулі за пропозиції Організації Об’єднаних Націй Україна, Туреччина та Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний".

1 серпня в межах реалізації домовленостей з Одеського порту відправилося перше судно - RAZONI під прапором Сьєрра-Леоне. Судно перевозило 26 тис. тонн української кукурудзи.

Перед початком Генасамблеї ООН у вересні високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз не запроваджував жодних санкцій на поставки на зовнішні ринки продовольства та добрив російського виробництва, але міжнародні ринкові оператори самі не хочуть мати справу з державою, яка вбиває і викрадає мирне населення у сусідній країні та провокує глобальну продовольчу кризу.

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Автор: 

зерно (3119) ООН (3346) продовольство (337) зернові (1236)


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Топ коментарі
+19
Мутна якась ця історія з зерном.
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26.10.2022 23:09
+11
швейцарія не доє дозволу на передачу Україні зброї
тримає нейтралітет
мадяри не дають коридор для зброї в Україну
ПАР!!!!!!!
...обаний в рот,
куда піде наше зерно, утримується від засудження рф та не підтримує санкції
ні хто, млять, не може їх вговорити.......
а за наше зерно, пілкується весь світ
всі провідні країни на ногах
це що, млять, робиться????
їай дохнуть нах з голоду...
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26.10.2022 23:12
+7
давайдавай!!!! Іран і Сирія потребує більше зерна! Діточки їстоньки хтять
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26.10.2022 23:21
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Небезпечно.
Дніпро-Бугський лиман прострілюється кацапнею прямим пострілом.
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26.10.2022 23:09 Відповісти
Ну подождите, после начала вывоза зерна Одессу стали меньше обстреливать ракетами, это может помочь Николаеву.
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26.10.2022 23:18 Відповісти
Это да. Но какова цена такой угоды будет для остальных? ООН не хочет хоть один коридор для гражданских организовать с Херсона в Украину?
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26.10.2022 23:25 Відповісти
Мутна якась ця історія з зерном.
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26.10.2022 23:09 Відповісти
Та там уся ООН мутна до біса.
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26.10.2022 23:48 Відповісти
"Хроника одного президента



‎27.‎10.‎2022

Крім усного послання через президента Гвінеї-Бісау Umaro Embaló російська сторона передала письмові пропозиції до України, щодо взаємного припинення вогню і початку дипломатичних переговорів. Однією з пропозицій російської сторони є включення порту Миколаїв в перелік учасників "зернової угоди", обмін військовополоненими і створення постійно діючої робочої консультативної групи під егідою Франції."
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27.10.2022 07:26 Відповісти
швейцарія не доє дозволу на передачу Україні зброї
тримає нейтралітет
мадяри не дають коридор для зброї в Україну
ПАР!!!!!!!
...обаний в рот,
куда піде наше зерно, утримується від засудження рф та не підтримує санкції
ні хто, млять, не може їх вговорити.......
а за наше зерно, пілкується весь світ
всі провідні країни на ногах
це що, млять, робиться????
їай дохнуть нах з голоду...
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26.10.2022 23:12 Відповісти
Все залежить від клоуна-миротворця.
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26.10.2022 23:16 Відповісти
Заїпали. Україна з свого порту та у своїх террироріальних водах не може транспортувати продукцію, бо казапи погрожують топити транспортні суда. А ООН що, а нікуя. ООН підігрує кацапам. Нікчемне збіговиськи пустозвонів та балаболів.
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26.10.2022 23:14 Відповісти
Україна має право транспортувати свою продукцію зі своїх портів куди завгодно і це право має забезпечити ООН, а не притискати права на користь агресору.
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26.10.2022 23:16 Відповісти
Так нахрена твой Прыпыздэнт туда ежедневно обращается?
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26.10.2022 23:16 Відповісти
За даром ничего не бывает и зависит всё от одного-Ху.ла.
Договрняки это жопа.
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26.10.2022 23:15 Відповісти
Таки да. ***** висуне додаткові умови.
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26.10.2022 23:18 Відповісти
давайдавай!!!! Іран і Сирія потребує більше зерна! Діточки їстоньки хтять
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26.10.2022 23:21 Відповісти
Братський народ ПАР, який утримується на голосуваннях, да?! Хай утримуються від їжі!
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26.10.2022 23:44 Відповісти
А потім ми взимку ****** від цін на хліб.
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26.10.2022 23:51 Відповісти
Не думаю, что Россия будет блокировать зерновой коридор. Неужели они не понимают, что в этом случаи сменится меню благотворительных столовых ООН: вместо супа из бычьих @@@@ там начнут подавать суп из бурятских @@@@?
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27.10.2022 00:23 Відповісти
африканські "Бокасси" Мабути" і Ємбаси ..будуть задоволені
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27.10.2022 01:08 Відповісти
Спочатку вирішіть це:

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27.10.2022 01:14 Відповісти
Та там той порт вже прилітало штук 20 с300. Нещодавно ємкості з сояшниковим маслом расхерачили, так масло декілька днів у Буг біжало. Тай скіки он суден застряли у морі через рашистів. Вони ж можуть просто приплевсти на кораблі тай всі собі, оптом, забрати.
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27.10.2022 02:25 Відповісти
 
 