До оновленої "зернової угоди" можуть додати порт Миколаєва, - ООН

Заступник Генерального Секретаря ООН з гуманітарної допомоги Мартін Гріффітс заявив, що він "відносно оптимістично налаштований" щодо продовження угоди, яка дозволила відновити експорт українського зерна Чорним морем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

На початку цього місяця Гріффітс відвідав Москву разом із високопосадовцем ООН з питань торгівлі Ребекою Грінспен для обговорення з російськими офіційними особами угоди, яка також спрямована на полегшення експорту російського зерна та добрив на світові ринки.

Згідно з угодою від 22 липня, Україна змогла відновити чорноморський експорт зерна та добрив, який зупинився, коли Росія вдерлася на її територію 24 лютого. Домовленість погоджена на 120 днів.

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"Ми дуже хочемо, щоб її якнайшвидше продовжили. Це важливо для ринку. Я досі відносно оптимістично налаштований щодо того, що ми цього досягнемо. Ми наполегливо працюємо", - сказав Гріффітс.

Організація Об’єднаних Націй працює над тим, щоб продовжити угоду ще на рік і полегшити процедуру перевірки суден представниками ООН, Туреччини, Росії та України. Нещодавно стало відомо про затримку з відправленням понад 150 кораблів.

"Я думаю, що нам варто ще раз переглянути деякі з цих процедур, щоб побачити, чи можна їх якимось чином спростити", - зауважив Гріффітс.

Представник ООН також припустив, що Україна може спробувати розширити експортну угоду, включивши ще один порт - Миколаїв.

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Видання вказує, що Росія критикує угоду через те, що її власний експорт досі обмежений, а українське зерно нібито не надходить до країн, які його потребують. Представник ООН вчергове спростував ці твердження.

Нагадаємо, 22 липня в Стамбулі за пропозиції Організації Об’єднаних Націй Україна, Туреччина та Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний".

1 серпня в межах реалізації домовленостей з Одеського порту відправилося перше судно - RAZONI під прапором Сьєрра-Леоне. Судно перевозило 26 тис. тонн української кукурудзи.

Перед початком Генасамблеї ООН у вересні високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз не запроваджував жодних санкцій на поставки на зовнішні ринки продовольства та добрив російського виробництва, але міжнародні ринкові оператори самі не хочуть мати справу з державою, яка вбиває і викрадає мирне населення у сусідній країні та провокує глобальну продовольчу кризу.

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