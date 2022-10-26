К обновленному "зерновому соглашению" могут добавить порт Николаева, - ООН

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарной помощи Мартин Гриффитс заявил, что он "относительно оптимистично настроен" в вопросе продолжения действия зерновой сделки, которая позволила возобновить экспорт украинского зерна по Черному морю.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

В начале этого месяца Гриффитс посетил Москву вместе с чиновником ООН по вопросам торговли Ребеккой Гринспен для обсуждения с российскими официальными лицами соглашения, которое также направлено на облегчение экспорта российского зерна и удобрений на мировые рынки.

Согласно соглашению от 22 июля, Украина смогла возобновить черноморский экспорт зерна и удобрений, который остановился, когда Россия ворвалась на ее территорию 24 февраля. Договоренность согласована на 120 дней.

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"Мы очень хотим, чтобы ее как можно скорее продолжили. Это важно для рынка. Я до сих пор относительно оптимистично настроен по поводу того, что мы этого достигнем. Мы упорно работаем", - сказал Гриффитс.

Организация Объединенных Наций работает над тем, чтобы продлить соглашение еще на год и облегчить процедуру проверки судов представителями ООН, Турции, России и Украины. Недавно стало известно о задержке с отправкой более 150 кораблей.

"Я думаю, что нам следует еще раз пересмотреть некоторые из этих процедур, чтобы увидеть, можно ли их каким-то образом упростить", - отметил Гриффитс.

Представитель ООН также предположил, что Украина может попытаться расширить экспортное соглашение, включив еще один порт – Николаев.

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Издание отмечает, что Россия критикует соглашение из-за того, что ее собственный экспорт до сих пор ограничен, а украинское зерно якобы не поступает в нуждающиеся в нем страны. Представитель ООН в очередной раз опроверг эти утверждения.

Напомним, 22 июля в Стамбуле по предложению Организации Объединенных Наций Украина, Турция и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подписали Инициативу о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный".

1 августа в рамках реализации договоренностей из Одесского порта отправилось первое судно – RAZONI под флагом Сьерра-Леоне. Судно перевозило 26 тысяч тонн украинской кукурузы.

Перед началом Генассамблеи ООН в сентябре высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не вводил никаких санкций на поставки на внешние рынки продовольствия и удобрений российского производства, но международные рыночные операторы сами не хотят иметь дело с государством, которое убивает и похищает мирное население в соседней стране и провоцирует глобальный продовольственный кризис.

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