К обновленному "зерновому соглашению" могут добавить порт Николаева, - ООН
Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарной помощи Мартин Гриффитс заявил, что он "относительно оптимистично настроен" в вопросе продолжения действия зерновой сделки, которая позволила возобновить экспорт украинского зерна по Черному морю.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
В начале этого месяца Гриффитс посетил Москву вместе с чиновником ООН по вопросам торговли Ребеккой Гринспен для обсуждения с российскими официальными лицами соглашения, которое также направлено на облегчение экспорта российского зерна и удобрений на мировые рынки.
Согласно соглашению от 22 июля, Украина смогла возобновить черноморский экспорт зерна и удобрений, который остановился, когда Россия ворвалась на ее территорию 24 февраля. Договоренность согласована на 120 дней.
"Мы очень хотим, чтобы ее как можно скорее продолжили. Это важно для рынка. Я до сих пор относительно оптимистично настроен по поводу того, что мы этого достигнем. Мы упорно работаем", - сказал Гриффитс.
Организация Объединенных Наций работает над тем, чтобы продлить соглашение еще на год и облегчить процедуру проверки судов представителями ООН, Турции, России и Украины. Недавно стало известно о задержке с отправкой более 150 кораблей.
"Я думаю, что нам следует еще раз пересмотреть некоторые из этих процедур, чтобы увидеть, можно ли их каким-то образом упростить", - отметил Гриффитс.
Представитель ООН также предположил, что Украина может попытаться расширить экспортное соглашение, включив еще один порт – Николаев.
Издание отмечает, что Россия критикует соглашение из-за того, что ее собственный экспорт до сих пор ограничен, а украинское зерно якобы не поступает в нуждающиеся в нем страны. Представитель ООН в очередной раз опроверг эти утверждения.
Напомним, 22 июля в Стамбуле по предложению Организации Объединенных Наций Украина, Турция и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подписали Инициативу о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный".
1 августа в рамках реализации договоренностей из Одесского порта отправилось первое судно – RAZONI под флагом Сьерра-Леоне. Судно перевозило 26 тысяч тонн украинской кукурузы.
Перед началом Генассамблеи ООН в сентябре высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не вводил никаких санкций на поставки на внешние рынки продовольствия и удобрений российского производства, но международные рыночные операторы сами не хотят иметь дело с государством, которое убивает и похищает мирное население в соседней стране и провоцирует глобальный продовольственный кризис.
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Крім усного послання через президента Гвінеї-Бісау Umaro Embaló російська сторона передала письмові пропозиції до України, щодо взаємного припинення вогню і початку дипломатичних переговорів. Однією з пропозицій російської сторони є включення порту Миколаїв в перелік учасників "зернової угоди", обмін військовополоненими і створення постійно діючої робочої консультативної групи під егідою Франції."
тримає нейтралітет
мадяри не дають коридор для зброї в Україну
ПАР!!!!!!!
...обаний в рот,
куда піде наше зерно, утримується від засудження рф та не підтримує санкції
ні хто, млять, не може їх вговорити.......
а за наше зерно, пілкується весь світ
всі провідні країни на ногах
це що, млять, робиться????
їай дохнуть нах з голоду...
Договрняки это жопа.