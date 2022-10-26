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Новости Война
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К обновленному "зерновому соглашению" могут добавить порт Николаева, - ООН

зерно,порт,корабель

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарной помощи Мартин Гриффитс заявил, что он "относительно оптимистично настроен" в вопросе продолжения действия зерновой сделки, которая позволила возобновить экспорт украинского зерна по Черному морю.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

В начале этого месяца Гриффитс посетил Москву вместе с чиновником ООН по вопросам торговли Ребеккой Гринспен для обсуждения с российскими официальными лицами соглашения, которое также направлено на облегчение экспорта российского зерна и удобрений на мировые рынки.

Согласно соглашению от 22 июля, Украина смогла возобновить черноморский экспорт зерна и удобрений, который остановился, когда Россия ворвалась на ее территорию 24 февраля. Договоренность согласована на 120 дней.

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"Мы очень хотим, чтобы ее как можно скорее продолжили. Это важно для рынка. Я до сих пор относительно оптимистично настроен по поводу того, что мы этого достигнем. Мы упорно работаем", - сказал Гриффитс.

Организация Объединенных Наций работает над тем, чтобы продлить соглашение еще на год и облегчить процедуру проверки судов представителями ООН, Турции, России и Украины. Недавно стало известно о задержке с отправкой более 150 кораблей.

"Я думаю, что нам следует еще раз пересмотреть некоторые из этих процедур, чтобы увидеть, можно ли их каким-то образом упростить", - отметил Гриффитс.

Представитель ООН также предположил, что Украина может попытаться расширить экспортное соглашение, включив еще один порт – Николаев.

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Издание отмечает, что Россия критикует соглашение из-за того, что ее собственный экспорт до сих пор ограничен, а украинское зерно якобы не поступает в нуждающиеся в нем страны. Представитель ООН в очередной раз опроверг эти утверждения.

Напомним, 22 июля в Стамбуле по предложению Организации Объединенных Наций Украина, Турция и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подписали Инициативу о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный".

1 августа в рамках реализации договоренностей из Одесского порта отправилось первое судно – RAZONI под флагом Сьерра-Леоне. Судно перевозило 26 тысяч тонн украинской кукурузы.

Перед началом Генассамблеи ООН в сентябре высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не вводил никаких санкций на поставки на внешние рынки продовольствия и удобрений российского производства, но международные рыночные операторы сами не хотят иметь дело с государством, которое убивает и похищает мирное население в соседней стране и провоцирует глобальный продовольственный кризис.

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Автор: 

зерно (1070) ООН (4167) продовольствие (262) зерновые (99)


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Топ комментарии
+19
Мутна якась ця історія з зерном.
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26.10.2022 23:09
+11
швейцарія не доє дозволу на передачу Україні зброї
тримає нейтралітет
мадяри не дають коридор для зброї в Україну
ПАР!!!!!!!
...обаний в рот,
куда піде наше зерно, утримується від засудження рф та не підтримує санкції
ні хто, млять, не може їх вговорити.......
а за наше зерно, пілкується весь світ
всі провідні країни на ногах
це що, млять, робиться????
їай дохнуть нах з голоду...
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26.10.2022 23:12
+7
давайдавай!!!! Іран і Сирія потребує більше зерна! Діточки їстоньки хтять
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26.10.2022 23:21
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Правила форума Совет форумчан
Небезпечно.
Дніпро-Бугський лиман прострілюється кацапнею прямим пострілом.
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26.10.2022 23:09 Ответить
Ну подождите, после начала вывоза зерна Одессу стали меньше обстреливать ракетами, это может помочь Николаеву.
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26.10.2022 23:18 Ответить
Это да. Но какова цена такой угоды будет для остальных? ООН не хочет хоть один коридор для гражданских организовать с Херсона в Украину?
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26.10.2022 23:25 Ответить
Мутна якась ця історія з зерном.
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26.10.2022 23:09 Ответить
Та там уся ООН мутна до біса.
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26.10.2022 23:48 Ответить
"Хроника одного президента



‎27.‎10.‎2022

Крім усного послання через президента Гвінеї-Бісау Umaro Embaló російська сторона передала письмові пропозиції до України, щодо взаємного припинення вогню і початку дипломатичних переговорів. Однією з пропозицій російської сторони є включення порту Миколаїв в перелік учасників "зернової угоди", обмін військовополоненими і створення постійно діючої робочої консультативної групи під егідою Франції."
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27.10.2022 07:26 Ответить
швейцарія не доє дозволу на передачу Україні зброї
тримає нейтралітет
мадяри не дають коридор для зброї в Україну
ПАР!!!!!!!
...обаний в рот,
куда піде наше зерно, утримується від засудження рф та не підтримує санкції
ні хто, млять, не може їх вговорити.......
а за наше зерно, пілкується весь світ
всі провідні країни на ногах
це що, млять, робиться????
їай дохнуть нах з голоду...
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26.10.2022 23:12 Ответить
Все залежить від клоуна-миротворця.
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26.10.2022 23:16 Ответить
Заїпали. Україна з свого порту та у своїх террироріальних водах не може транспортувати продукцію, бо казапи погрожують топити транспортні суда. А ООН що, а нікуя. ООН підігрує кацапам. Нікчемне збіговиськи пустозвонів та балаболів.
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26.10.2022 23:14 Ответить
Україна має право транспортувати свою продукцію зі своїх портів куди завгодно і це право має забезпечити ООН, а не притискати права на користь агресору.
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26.10.2022 23:16 Ответить
Так нахрена твой Прыпыздэнт туда ежедневно обращается?
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26.10.2022 23:16 Ответить
За даром ничего не бывает и зависит всё от одного-Ху.ла.
Договрняки это жопа.
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26.10.2022 23:15 Ответить
Таки да. ***** висуне додаткові умови.
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26.10.2022 23:18 Ответить
давайдавай!!!! Іран і Сирія потребує більше зерна! Діточки їстоньки хтять
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26.10.2022 23:21 Ответить
Братський народ ПАР, який утримується на голосуваннях, да?! Хай утримуються від їжі!
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26.10.2022 23:44 Ответить
А потім ми взимку ****** від цін на хліб.
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26.10.2022 23:51 Ответить
Не думаю, что Россия будет блокировать зерновой коридор. Неужели они не понимают, что в этом случаи сменится меню благотворительных столовых ООН: вместо супа из бычьих @@@@ там начнут подавать суп из бурятских @@@@?
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27.10.2022 00:23 Ответить
африканські "Бокасси" Мабути" і Ємбаси ..будуть задоволені
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27.10.2022 01:08 Ответить
Спочатку вирішіть це:

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27.10.2022 01:14 Ответить
Та там той порт вже прилітало штук 20 с300. Нещодавно ємкості з сояшниковим маслом расхерачили, так масло декілька днів у Буг біжало. Тай скіки он суден застряли у морі через рашистів. Вони ж можуть просто приплевсти на кораблі тай всі собі, оптом, забрати.
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27.10.2022 02:25 Ответить
 
 