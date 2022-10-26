Путин будет использовать зерновое соглашение для давления на G20, - Reuters
Президент России Владимир Путин намерен использовать зерновое соглашение, сторонами которого являются ООН, Турция и Украина, для давления на страны "Большой двадцатки" (G20).
Об этом пишет Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.
Издание ссылается на слова осведомленного ходом переговоров по зерновому соглашению европейского дипломата. Он утверждает, что Путин намерен лично принять участие в саммите G20 на Бали, который состоится в ноябре. Если все так и произойдет, это будет первый с начала войны в Украине саммит, который он посетит вместе с западными лидерами.
"Зерновое соглашение будет центральной темой этого саммита G20, и все постараются убедить Путина продлить его на более длительный срок. Это способ для россиян сохранить сильные карты на саммите G20, но пролонгация или долгосрочное продление зернового соглашения им ничего не стоит", - отметил дипломат.
В конце концов, по его словам, Россия продлит соглашение на четыре месяца или даже на более продолжительный срок.
"Россия доведет ее до предела, но они продолжат его, потому что не захотят столкнуться с международным осуждением завершения зернового соглашения", - подчеркнул дипломат.
Он также добавил, что на саммите "Большой двадцатки" каждый глава государства захочет быть посредником, который лично бы убедил Путина продлить соглашение.
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дякую
іпалуморді зарядити... тому Зеленський туди і не поїде
то невже крім Зеленського не буде кому путі з ноги під око підсвітити щоб аж чумудан переповнився?
************ bin auch ich, ja ich,
************ muss mein Mädel sein
gerade so wie ich...
так воно і вийшло, дурник зеленський скопіював дурника порошенка і почав бізнес на крові.
тепер ердоган з путіним хочуть ще раз прокрутити шахєр-махєр і протягнути скасування санкцій на метал щоб крадене попродувати через туреччину.
Україні як державі зернова угода не вигідна.
вона вигідна зернотрейдерам, путіну, ердогану та мразоті, яка продавлює тезу що Україну треба змусити домовлятися.
сам убрался с рынка и стал нах никому не нужен.
Теперь вторая серия с зерном.
не жди меня мама...
недорогой нетоварищ! ты давно это заслужил! 🤣
Нахер кому путен здався на G20.