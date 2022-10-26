Путин будет использовать зерновое соглашение для давления на G20, - Reuters

Президент России Владимир Путин намерен использовать зерновое соглашение, сторонами которого являются ООН, Турция и Украина, для давления на страны "Большой двадцатки" (G20).

Об этом пишет Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

Издание ссылается на слова осведомленного ходом переговоров по зерновому соглашению европейского дипломата. Он утверждает, что Путин намерен лично принять участие в саммите G20 на Бали, который состоится в ноябре. Если все так и произойдет, это будет первый с начала войны в Украине саммит, который он посетит вместе с западными лидерами.

"Зерновое соглашение будет центральной темой этого саммита G20, и все постараются убедить Путина продлить его на более длительный срок. Это способ для россиян сохранить сильные карты на саммите G20, но пролонгация или долгосрочное продление зернового соглашения им ничего не стоит", - отметил дипломат.

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В конце концов, по его словам, Россия продлит соглашение на четыре месяца или даже на более продолжительный срок.

"Россия доведет ее до предела, но они продолжат его, потому что не захотят столкнуться с международным осуждением завершения зернового соглашения", - подчеркнул дипломат.

Он также добавил, что на саммите "Большой двадцатки" каждый глава государства захочет быть посредником, который лично бы убедил Путина продлить соглашение.

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