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Путин будет использовать зерновое соглашение для давления на G20, - Reuters

путін

Президент России Владимир Путин намерен использовать зерновое соглашение, сторонами которого являются ООН, Турция и Украина, для давления на страны "Большой двадцатки" (G20).

Об этом пишет Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

Издание ссылается на слова осведомленного ходом переговоров по зерновому соглашению европейского дипломата. Он утверждает, что Путин намерен лично принять участие в саммите G20 на Бали, который состоится в ноябре. Если все так и произойдет, это будет первый с начала войны в Украине саммит, который он посетит вместе с западными лидерами.

"Зерновое соглашение будет центральной темой этого саммита G20, и все постараются убедить Путина продлить его на более длительный срок. Это способ для россиян сохранить сильные карты на саммите G20, но пролонгация или долгосрочное продление зернового соглашения им ничего не стоит", - отметил дипломат.

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В конце концов, по его словам, Россия продлит соглашение на четыре месяца или даже на более продолжительный срок.

"Россия доведет ее до предела, но они продолжат его, потому что не захотят столкнуться с международным осуждением завершения зернового соглашения", - подчеркнул дипломат.

Он также добавил, что на саммите "Большой двадцатки" каждый глава государства захочет быть посредником, который лично бы убедил Путина продлить соглашение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Формат участия в саммите G20 будет зависеть от ситуации на фронте, - Зеленский

G20 (300) зерно (1070) путин владимир (31247)


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Топ комментарии
+15
А може по їбалу усім світом?
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26.10.2022 22:48
+6
Всім багато бавовни на ніч!!! В окупованому Шахтарську на Донеччині хтось покурив біля цистерн з паливом

https://t.me/D7_channel/20903?single
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26.10.2022 22:48
+5
потужні держави і так трусливо поводять себе показують що ***** і досі щось варте вони носяться з цим террористом то переконати то вмовляти а в голову не приходило ліквідувати як Бен Ладана?він і то меньше смерті та руйнувань приніс чим ***** якщо вони бояться про ядерну зброю якщо його не буде ніхто не буде зброєю погрожувати
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26.10.2022 23:03
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А може по їбалу усім світом?
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26.10.2022 22:48 Ответить
Всім багато бавовни на ніч!!! В окупованому Шахтарську на Донеччині хтось покурив біля цистерн з паливом

https://t.me/D7_channel/20903?single
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26.10.2022 22:48 Ответить
гарна новина на ніч...
дякую
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26.10.2022 22:56 Ответить
президент раССеи -пишется с малых букв! ху@йло бладиНЕмир вольдемортович, да будет имя его поганое проклято во веки-вечные.
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26.10.2022 22:51 Ответить
вон Арістович сказав, що Зеленський нарваний, він може на двадцятці путі і по іпалу морді зарядити... тому Зеленський туди і не поїде
то невже крім Зеленського не буде кому путі з ноги під око підсвітити щоб аж чумудан переповнився?
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26.10.2022 22:55 Ответить
Може протикарабельні ракети на 1000км, щоб ми в Чорному морі потопили всі кацапські корита?
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26.10.2022 22:59 Ответить
потужні держави і так трусливо поводять себе показують що ***** і досі щось варте вони носяться з цим террористом то переконати то вмовляти а в голову не приходило ліквідувати як Бен Ладана?він і то меньше смерті та руйнувань приніс чим ***** якщо вони бояться про ядерну зброю якщо його не буде ніхто не буде зброєю погрожувати
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26.10.2022 23:03 Ответить
Головне, що наступник цього ***.того буде сцятись від думки про якусь агресію.
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27.10.2022 00:18 Ответить
************ ist die Haselnuss,
************ bin auch ich, ja ich,
************ muss mein Mädel sein
gerade so wie ich...
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26.10.2022 23:15 Ответить
путін пішов на зернову угоду бо йому ердоган пообіцяв що він обдурить дурника зеленського і впише в угоду два пункти про зняття санкцій з росії на продаж краденого українського зерна з росії через туреччину на пів мільярда доларів і про зняття санкцій з росії на продаж добрив, які стрибнули в ціні в 5 разів.

так воно і вийшло, дурник зеленський скопіював дурника порошенка і почав бізнес на крові.

тепер ердоган з путіним хочуть ще раз прокрутити шахєр-махєр і протягнути скасування санкцій на метал щоб крадене попродувати через туреччину.

Україні як державі зернова угода не вигідна.

вона вигідна зернотрейдерам, путіну, ердогану та мразоті, яка продавлює тезу що Україну треба змусити домовлятися.
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26.10.2022 23:21 Ответить
С нефтью и газом он уже "додавил":
сам убрался с рынка и стал нах никому не нужен.
Теперь вторая серия с зерном.
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26.10.2022 23:24 Ответить

не жди меня мама...
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26.10.2022 23:24 Ответить
Как говорится: Спи спокойно не дорогой не товарищ! ты давно это заслужил! 🤣
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26.10.2022 23:36 Ответить
Того шо вони засцені чмошники, це їх там вважають в Кремлі, якщо вони цього не розуміють
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26.10.2022 23:27 Ответить
Русняве ІПСО.
Нахер кому путен здався на G20.
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26.10.2022 23:54 Ответить
 
 