Путін буде використовувати зернову угоду для тиску на G20, - Reuters
Президент Росії Володимир Путін має намір використовувати зернову угоду, сторонами якої є ООН, Туреччина та Україна, для тиску на країни "Великої двадцятки" (G20).
Про це пише Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.
Видання посилається на слова обізнаного ходом переговорів щодо зернової угоди європейського дипломата. Він твердить, що Путін збирається особисто взяти участь у саміті G20 на Балі, який відбудеться у листопаді. Якщо все так і станеться, то це буде перший з початку війни в Україні саміт, який він відвідає разом з західними лідерами.
"Зернова угода буде центральною темою цього саміту G20, і всі намагатимуться переконати Путіна продовжити її на більш тривалий термін. Це спосіб для росіян зберегти сильні карти на саміті G20, але пролонгація або довгострокове продовження зернової угоди їм нічого не варте", - зазначив дипломат.
Зрештою, за його словами, Росія продовжить угоду на чотири місяці або навіть на більш тривалий термін.
"Росія доведе її до межі, але вони продовжать її, тому що не захочуть зіткнутися з міжнародним засудженням завершення зернової угоди", - наголосив дипломат.
Він також додав, що на саміті "Великої двадцятки" кожен глава держави захоче бути посередником, який особисто переконав би Путіна продовжити угоду.
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дякую
іпалуморді зарядити... тому Зеленський туди і не поїде
то невже крім Зеленського не буде кому путі з ноги під око підсвітити щоб аж чумудан переповнився?
************ bin auch ich, ja ich,
************ muss mein Mädel sein
gerade so wie ich...
так воно і вийшло, дурник зеленський скопіював дурника порошенка і почав бізнес на крові.
тепер ердоган з путіним хочуть ще раз прокрутити шахєр-махєр і протягнути скасування санкцій на метал щоб крадене попродувати через туреччину.
Україні як державі зернова угода не вигідна.
вона вигідна зернотрейдерам, путіну, ердогану та мразоті, яка продавлює тезу що Україну треба змусити домовлятися.
сам убрался с рынка и стал нах никому не нужен.
Теперь вторая серия с зерном.
не жди меня мама...
недорогой нетоварищ! ты давно это заслужил! 🤣
Нахер кому путен здався на G20.