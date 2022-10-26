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Путін буде використовувати зернову угоду для тиску на G20, - Reuters

путін

Президент Росії Володимир Путін має намір використовувати зернову угоду, сторонами якої є ООН, Туреччина та Україна, для тиску на країни "Великої двадцятки" (G20).

Про це пише Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

Видання посилається на слова обізнаного ходом переговорів щодо зернової угоди європейського дипломата. Він твердить, що Путін збирається особисто взяти участь у саміті G20 на Балі, який відбудеться у листопаді. Якщо все так і станеться, то це буде перший з початку війни в Україні саміт, який він відвідає разом з західними лідерами.

"Зернова угода буде центральною темою цього саміту G20, і всі намагатимуться переконати Путіна продовжити її на більш тривалий термін. Це спосіб для росіян зберегти сильні карти на саміті G20, але пролонгація або довгострокове продовження зернової угоди їм нічого не варте", - зазначив дипломат.

Читайте: Дії РФ призводять до затримки роботи зернового коридору. Понад 165 суден застрягли в черзі біля протоки Босфор, - МЗС

Зрештою, за його словами, Росія продовжить угоду на чотири місяці або навіть на більш тривалий термін.

"Росія доведе її до межі, але вони продовжать її, тому що не захочуть зіткнутися з міжнародним засудженням завершення зернової угоди", - наголосив дипломат.

Він також додав, що на саміті "Великої двадцятки" кожен глава держави захоче бути посередником, який особисто переконав би Путіна продовжити угоду.

Також читайте: Росія одноосібно несе відповідальність за глобальну продовольчу кризу, - резолюція Євроради

Автор: 

G20 (323) зерно (3119) путін володимир (23798)


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Топ коментарі
+15
А може по їбалу усім світом?
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26.10.2022 22:48
+6
Всім багато бавовни на ніч!!! В окупованому Шахтарську на Донеччині хтось покурив біля цистерн з паливом

https://t.me/D7_channel/20903?single
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26.10.2022 22:48
+5
потужні держави і так трусливо поводять себе показують що ***** і досі щось варте вони носяться з цим террористом то переконати то вмовляти а в голову не приходило ліквідувати як Бен Ладана?він і то меньше смерті та руйнувань приніс чим ***** якщо вони бояться про ядерну зброю якщо його не буде ніхто не буде зброєю погрожувати
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26.10.2022 23:03
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А може по їбалу усім світом?
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26.10.2022 22:48 Відповісти
Всім багато бавовни на ніч!!! В окупованому Шахтарську на Донеччині хтось покурив біля цистерн з паливом

https://t.me/D7_channel/20903?single
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26.10.2022 22:48 Відповісти
гарна новина на ніч...
дякую
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26.10.2022 22:56 Відповісти
президент раССеи -пишется с малых букв! ху@йло бладиНЕмир вольдемортович, да будет имя его поганое проклято во веки-вечные.
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26.10.2022 22:51 Відповісти
вон Арістович сказав, що Зеленський нарваний, він може на двадцятці путі і по іпалу морді зарядити... тому Зеленський туди і не поїде
то невже крім Зеленського не буде кому путі з ноги під око підсвітити щоб аж чумудан переповнився?
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26.10.2022 22:55 Відповісти
Може протикарабельні ракети на 1000км, щоб ми в Чорному морі потопили всі кацапські корита?
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26.10.2022 22:59 Відповісти
потужні держави і так трусливо поводять себе показують що ***** і досі щось варте вони носяться з цим террористом то переконати то вмовляти а в голову не приходило ліквідувати як Бен Ладана?він і то меньше смерті та руйнувань приніс чим ***** якщо вони бояться про ядерну зброю якщо його не буде ніхто не буде зброєю погрожувати
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26.10.2022 23:03 Відповісти
Головне, що наступник цього ***.того буде сцятись від думки про якусь агресію.
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27.10.2022 00:18 Відповісти
************ ist die Haselnuss,
************ bin auch ich, ja ich,
************ muss mein Mädel sein
gerade so wie ich...
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26.10.2022 23:15 Відповісти
путін пішов на зернову угоду бо йому ердоган пообіцяв що він обдурить дурника зеленського і впише в угоду два пункти про зняття санкцій з росії на продаж краденого українського зерна з росії через туреччину на пів мільярда доларів і про зняття санкцій з росії на продаж добрив, які стрибнули в ціні в 5 разів.

так воно і вийшло, дурник зеленський скопіював дурника порошенка і почав бізнес на крові.

тепер ердоган з путіним хочуть ще раз прокрутити шахєр-махєр і протягнути скасування санкцій на метал щоб крадене попродувати через туреччину.

Україні як державі зернова угода не вигідна.

вона вигідна зернотрейдерам, путіну, ердогану та мразоті, яка продавлює тезу що Україну треба змусити домовлятися.
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26.10.2022 23:21 Відповісти
С нефтью и газом он уже "додавил":
сам убрался с рынка и стал нах никому не нужен.
Теперь вторая серия с зерном.
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26.10.2022 23:24 Відповісти

не жди меня мама...
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26.10.2022 23:24 Відповісти
Как говорится: Спи спокойно не дорогой не товарищ! ты давно это заслужил! 🤣
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26.10.2022 23:36 Відповісти
Того шо вони засцені чмошники, це їх там вважають в Кремлі, якщо вони цього не розуміють
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26.10.2022 23:27 Відповісти
Русняве ІПСО.
Нахер кому путен здався на G20.
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26.10.2022 23:54 Відповісти
 
 