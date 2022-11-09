Парамедики отримали допомогу від Фонду Віктора Пінчука

Гуманітарний фронт залишається не менш важливим, ніж військовий. Фонд Віктора Пінчука передав чергову партію засобів тактичної медицини для цивільних і військових парамедиків. 4 000 індивідуальних аптечок (IFAK) та 100 рюкзаків невідкладної допомоги містять усе необхідне для порятунку життя поранених.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Фонду.

Військові отримали 4 000 індивідуальних тактичних аптечок американського виробництва. Вони скомплектовані за стандартами НАТО і містять лише необхідне для надання екстреної медичної допомоги – зупинки важкої кровотечі чи порятунку життя при пораненні грудної клітини.

Для надання широкого спектру допомоги парамедикам передали 100 рюкзаків невідкладної допомоги максимальної комплектації. Окрім обов’язкових турнікетів, кровоспинних Celox, ізраїльських бандажів, рюкзаки містять медичні засоби для перев’язок, допомоги при перекритті дихальних шляхів, черевних пораненнях і ураженнях грудної клітини, шокових станах при значній крововтраті. За допомогою такого рюкзака парамедик зможе надати невідкладну допомогу щонайменше 20 різним людям.

"Дякуємо за постійну підтримку! Отримати рюкзак такого формату – рідкість. До його складу входить повний набір засобів тактичної медицини, які зарекомендували себе як найкращі у світі. Вони додають шансів зберегти життя важкопораненим воїнам та врятувати мирних українців, що стали жертвами країни-терориста", – наголошує парамедик однієї з механізованих бригад.

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