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Новини
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Парамедики отримали допомогу від Фонду Віктора Пінчука

аптечка

Гуманітарний фронт залишається не менш важливим, ніж військовий. Фонд Віктора Пінчука передав чергову партію засобів тактичної медицини для цивільних і військових парамедиків. 4 000 індивідуальних аптечок (IFAK) та 100 рюкзаків невідкладної допомоги містять усе необхідне для порятунку життя поранених.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Фонду.

Військові отримали 4 000 індивідуальних тактичних аптечок американського виробництва. Вони скомплектовані за стандартами НАТО і містять лише необхідне для надання екстреної медичної допомоги – зупинки важкої кровотечі чи порятунку життя при пораненні грудної клітини.

Для надання широкого спектру допомоги парамедикам передали 100 рюкзаків невідкладної допомоги максимальної комплектації. Окрім обов’язкових турнікетів, кровоспинних Celox, ізраїльських бандажів, рюкзаки містять медичні засоби для перев’язок, допомоги при перекритті дихальних шляхів, черевних пораненнях і ураженнях грудної клітини, шокових станах при значній крововтраті. За допомогою такого рюкзака парамедик зможе надати невідкладну допомогу щонайменше 20 різним людям.

"Дякуємо за постійну підтримку! Отримати рюкзак такого формату – рідкість. До його складу входить повний набір засобів тактичної медицини, які зарекомендували себе як найкращі у світі. Вони додають шансів зберегти життя важкопораненим воїнам та врятувати мирних українців, що стали жертвами країни-терориста", – наголошує парамедик однієї з механізованих бригад.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пінчуки створюють в Україні національну мережу центрів реабілітації військових

Автор: 

благодійність (571) Пінчук Віктор (377)


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Топ коментарі
+9
..заканчивался восьмой (чи девятый? ) год войны.. спасибА премудрому еврею
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09.11.2022 16:59
+9
Пінчук часом ППО чи танки з БТРами не прикупив для ЗСУ ?
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09.11.2022 16:59
+9
Очі розкрий, подивись на Цензорі чим зайнят Порох і не задавай тупих питань.
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09.11.2022 17:13
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..заканчивался восьмой (чи девятый? ) год войны.. спасибА премудрому еврею
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09.11.2022 16:59 Відповісти
Зять Данілича це не хухри мухри.
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09.11.2022 17:00 Відповісти
Пердаки почали підгоряти під товстосумами усіляких фондів.
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09.11.2022 17:19 Відповісти
Аптечки купил...
Благодетель, ты наш .

Олегахто «бедный»...
«Торговли нет»- раньше трубы гнал в парашу, а теперь облом.
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09.11.2022 17:51 Відповісти
Пінчук часом ППО чи танки з БТРами не прикупив для ЗСУ ?
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09.11.2022 16:59 Відповісти
Напомни, как и где можно купить БТРы и ППО фондом
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09.11.2022 17:09 Відповісти
Очі розкрий, подивись на Цензорі чим зайнят Порох і не задавай тупих питань.
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09.11.2022 17:13 Відповісти
А ЦЕНЗОР единственный источник инфы? А ну скажи сколько и каких БТРов и ППО купил Порох за 9 месяцев войны?
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09.11.2022 17:33 Відповісти
Як для українця з Цензора ти щось забагато питаня задаєш, Лахта ?
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09.11.2022 17:37 Відповісти
Сколько Порох купил БТРов и систем ППО? Будет ответ?
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09.11.2022 17:38 Відповісти
Роман, ты хочешь научить еврея делать гешефт?

Где и как ему купить это Он (Пинчук) тебе расскажет.

он на этом собаку съел, когда ты ещё в школу ходил
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09.11.2022 17:56 Відповісти
Я так понял ты у всех свечку держал?
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09.11.2022 18:58 Відповісти
Давй проходь ,дальше.https://www.afisha.it/main/italiia-prodast-dlia-ukrainy-11-novykh-bronemashyn-dopomohty-mozhe-kozhen/
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09.11.2022 19:42 Відповісти
Еще один... Спроси у гугла чем бонемашины отличаются от БТР
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09.11.2022 20:31 Відповісти
слухай(таких як Ти, "тут Ты не один") мова іде про допомогу ЗСУ ."Замполіт ж/д війск ,не переводи "стрілки.
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09.11.2022 20:59 Відповісти
Наверное тебе больше известна специфика замполитов, у нас нет таких в ЗСУ)
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09.11.2022 22:33 Відповісти
у Вас - це де?Адже допомога від Петра іде в ЗСУ.
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09.11.2022 23:17 Відповісти
Яке ти кумедне? Для початку надай фото де Зє від свого імені чи від імені 95-го кварталу передає аналогічну техніку для ВСУ.
Пи Си: іменно на ці бронеавтомобілі особисто я донатив з П. О. Порошенко 50/50 .
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10.11.2022 08:40 Відповісти
Мля... Да причем тут вас всраный Зе. Вы уже помешались на этой зраде. Человек первоначально про Пинчука, БТР и ПВО. Нет. Вы влезли со своим Петром и рассказываете про то что он покупает. Ну покупает и хорошо. Получи 5 копеек за сообщение...
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10.11.2022 10:04 Відповісти
Да причем тут вас всраный Зе

Ти із за порєбрика чи як. Тільки дебіл або кацап з Лахти ще не вирішив за кого він
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10.11.2022 13:33 Відповісти
Машини забезпечення також можна.
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09.11.2022 17:20 Відповісти
Речь шла о ППО и БТР. А что можно это другой впрос, тем более лично я не знаю, может и закупал Пинчук эти машины
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09.11.2022 17:34 Відповісти
Коли і в якому сні Пінчук купував танки, БТРи і ППО для ЗСУ.
Де, коли і як.
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09.11.2022 17:38 Відповісти
Человек задал вопрос о машинах обеспечения? Совсем мозги пропил?
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09.11.2022 17:39 Відповісти
Оговорка по Фрейду Лахта - бояру дивлюсь ********* і у дусі кацапів звинувачувати інших у свому алкоголізмі.
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09.11.2022 17:44 Відповісти
https://youtu.be/LGy_FaTd3_0
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09.11.2022 19:12 Відповісти
Спроси у гугла, в чем отличие бронемашин от бронетранспортеров)
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09.11.2022 20:30 Відповісти
https://youtu.be/6xyF15tGMlM
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09.11.2022 19:10 Відповісти
«Ми це зробили!» - Порошенко з волонтерами урочисто відправили в ЗСУ бронемашини та іншу техніку, необхідну на фронті для контрнаступу

https://eurosolidarity.org/2022/08/ 10-08-2022



Волонтери ГО «Справа Громад», які разом із Фондом Порошенка зробили найбільші внески у проект «Я купив ЗСУ броньовик», урочисто відправили партію італійських бронемашин MLS Shield та іншу техніку на передову.

Нарешті після отримання всіх необхідних для перетину кордону з ЄС експортних ліцензій всі 11 бронемашин прибули в Україну і надійдуть у Десантно-штурмові війська для допомоги у підготовці контрнаступу - https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/pfbid0t7wWf392CT3pQV4c8oXX19qLUj7KLFdxTjvoLjH18minsmZQKc6qek51miULj65Ql?__cft__[0]=AZWn1ioD72akvLO8_ekr4Mxi1KtOk7oCSPQ3pXk65wGiY8dyZjcEKcmoaAP1vbxgFlVR8bAvY719xKQ3BcMkmsrYu-bCvcNtq7ck8RLkZyJgCTjwuaBQU0HP9ZfFEs8E_gDHPn-Hs7TgXzV4bkPadRwpZ_hRC3-A9x6XxIJ31PBJbA&__tn__=%2CO%2CP-R розповідає Порошенко .



«Тут зібралося більше сотні людей, які купили для ЗСУ «трохи броньовика». Зараз сформована велика кількість стрілецьких батальйонів. Вони мають на озброєнні лише легку стрілецьку зброю, і від нас з вами залежить, щоб там були бронетранспортери, дрони, оперативного масштабу безпілотні літальні апарати, БМП, вантажівки. Саме для цього ми за кордоном укладаємо контракти», - зазначає Порошенко.





«Вся команда «Я куплю ЗСУ броньовик» зараз оголошує, що колона з 11 бронемашин, над якими ми працювали більше 3 місяців, нарешті вирушає прямо зараз на фронт. І найближчими годинами ці броньовики будуть передані представникам командування Десантно-штурмових військ. Саме тій бригаді, яка зараз вже знаходиться на вістрі контрнаступу», - говорить Петро Порошенко.


Крім бронемашин, для ЗСУ також купили дві сотні вантажівок, кілька сотень БПЛА - загалом на мільйони євро.



«Сьогодні ми з вами звітуємо перед суспільством про результати нашої роботи. Бронемашини - загальна вартість контракту значно перевищує 3 млн євро. Вантажівки - загальна вартість контракту значно перевищує 2,5 млн євро. Дрони - майже мільйон євро. Це наші «бойові бджілки». Проект Poseidon - це буде 2 млн євро. І це все робимо ми з вами. Нас не зупинити. Україна переможе. Нехай ворог завжди про це пам'ятає», - зазначає Порошенко.



«Дрони Autel, які в соцмережах назвали «бойовими бджілками», мають бути в кожному підрозділі. Також вже передаються дрони Poseidon, які літають на висоті 5 тис. метрів, які бачать на відстань 15 км, стійкі проти радіоелектронної боротьби ворога і є очима артилерії. Вони передають координати й цілі для роботи нашої найкращої в світі арти, яка озброєна натівськими гаубицями, Хаймарсами. Вона знищує ворога - так, як це було продемонстровано в Саках, в Криму, коли несподівано для загарбників з неба прилетів вогняний смерч. І російські літаки, ********** були знищені, а колона втікачів з українського Криму склала довжелезні кілометри», - говорить Порошенко.



Він також повідомив, що вже є угоди на купівлю гусеничної бронетехніки. «Ми уклали контракти на броньовані гусенічні машини, які також отримають ліцензії, і ми їх доставимо», - анонсував Петро Порошенко.



«Я хочу висловити шану і повагу нашим Збройним Силам. Що таке Збройні Сили України? Це українці, найкращі сини і доньки, які пішли захищати Україну. Тому що вони не можуть знаходитись осторонь, тому що вони ******* Україну понад усе. І ми, передаючи їм цю броньовану техніку, долучаємося до їх захисту, до збереження їх життя і здоров'я. Я дякую кожному з вас, хто тут присутній сьогодні і тим, хто не зміг долучитися до нашої акції фізично, але перерахували кошти для того, щоб ці бронемашини якомога швидше потрапили до ЗСУ», - говорить Марина Порошенко.



«Наш девіз у серпні-вересні - контрнаступ, звільнення України. Росіяни не будуть відчувати себе безпечно на окупованій землі, аж допоки ми з вами цю землю не звільнимо. Ми для цього все робимо. Думаю і знаю, що Збройні Сили України також до цього готові», - переконаний Порошенко.



Підтримка Збройних Сил України - наразі пріоритет благодійної діяльності Петра Порошенка. З 24 лютого на потреби армії витрачено понад півмільярда гривень. За ці кошти були придбані тисячі бронежилетів та кевларових шоломів, зброя, десятки автомобілів на потреби фронту, серед них бронемашини та вантажівки, тепловізори, сотні дронів, електрогенератори, цифрові радіостанції, старлінки, військовий одяг, турнікети, натівські аптечки, системи очистки води, засоби для будівництва фортифікаційних споруд, пальне, продукти харчування (в тому числі велика кількість зерна і продуктові набори як для військових, так і для мешканців визволених міст.

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https://eurosolidarity.org/2022/08/10/my-cze-zrobyly-poroshenko-z-volonteramy-pokazav-masshtabni-zakupivli-tehniky-dlya-zsu-yaki-peredayut-na-front/
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09.11.2022 19:14 Відповісти
Можна і вантажівки, тільки і близько не купує, не купував і мабуть вже не буде купувати, бо жаба давить ЗСУ щось купити на військові потреби.
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09.11.2022 17:46 Відповісти
Не розумію вашого невдоволення. Хіба аптечки і всяка медицина - то погано? ППО і БТРи взагалі держава повинна купувати. Порох - то виключення з усих правил.
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09.11.2022 17:21 Відповісти
Тоді Ахметка це найвищий патріот України бо дав на броніжилети сталь зі своїх підприємств.
Трохи збіднів, бо 7 міліардів долярів то дуже мала сума і на якись беспілотники, танки і
БТРи витрачати ії не можна, бо не дай Бог стане 6 міардів доларів, а це не по понятіям у
братви, почнуть зневажати, за лоха рахувати.
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09.11.2022 17:31 Відповісти
Може і патріот. В будь якому разі дав більше ніж Зєля.
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09.11.2022 17:33 Відповісти
То шо Зе кремлівський агент спеціально або мимоволі, то вже згодна навіть частина тих хто за нього голосував, трохи краще від Зе може бути тільки умєрєний сєпар чи стойка вата яка зараз
робе заяви як Вілкул.
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09.11.2022 17:42 Відповісти
Я веду до того, шо якщо донатять на ЗСУ, то це - добре. Хай так і далі роблять. Це не індульгенція від минулих зальотів. Це просто поведінка нормальної людини.
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09.11.2022 19:02 Відповісти
Я ж не проти, тільки чому такий мізер, це як плєвок у лице ЗСУ.
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09.11.2022 19:40 Відповісти
Зубожіння
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09.11.2022 19:59 Відповісти
Ну хоть так, лучше чем ничего...
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09.11.2022 17:01 Відповісти
А шо там з маєтком? Госпіталь працює?
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09.11.2022 17:24 Відповісти
ага! і в зраїльському маєтку Піні працює госпіталь для ЦАХАЛ
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09.11.2022 18:02 Відповісти
Ой,..раскашелился...! Потужно!
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09.11.2022 17:34 Відповісти
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09.11.2022 17:47 Відповісти
Який хазяїн галереї, така і галерея
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09.11.2022 17:53 Відповісти
аж 4000 аптечок??! і цілих 100 рюкзаків??!!ой спасибі Піня! для пейсатого чувака з статками в 1,5 млрд баків,власника особняка в Лондоні за 180 млн баків-нечувана щедрість! до речі,тесть Піні Кучма не просто здав ЯЗ,в цій зброї було урану і плутонію на 3,6 млрд доларів,а пального для АЕС крутий Кучма виторгував на 360 млн....(дивіться звіт комісії ВР про ядерне роззброєння України).
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09.11.2022 18:01 Відповісти
Пінчук пропонував здавати Крим в аренду кацапам, було таке - Уолл Стріт Джорнел збрехати не дасть

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09.11.2022 18:02 Відповісти
Пинчук - известный миллионер.

Если он делал миллионные взносы в фонд Клинтона,
то при Желании,
легко может найти путь
«купить»/достать на подставное лицо/ «передать» тяжёлое вооружение Украине.

Но это при Желании...
А так... одни аптечки.
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09.11.2022 19:14 Відповісти
Хай nідар чучмело взад крилаті 500шт вертає, що спритно забарижив. Разом з бомбардувальниками. І ще на честь цього урода вулиці перейменували!
А це жалюгідна відрижка від крутезного зятька, який до того як оженився на страшній доньці їздив на вбитій п*ятірці Жигулі у оХфіс.
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09.11.2022 19:20 Відповісти
Такие суки как Пинчук-обкрадет на миллион,одприт на 10 рублей.Чтобы при борьбе с олигархами тварь фигурировала как как помощник армии во время войны.Из той же серии ,что Ахметов
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09.11.2022 20:22 Відповісти
 
 