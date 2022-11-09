Парамедики отримали допомогу від Фонду Віктора Пінчука
Гуманітарний фронт залишається не менш важливим, ніж військовий. Фонд Віктора Пінчука передав чергову партію засобів тактичної медицини для цивільних і військових парамедиків. 4 000 індивідуальних аптечок (IFAK) та 100 рюкзаків невідкладної допомоги містять усе необхідне для порятунку життя поранених.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Фонду.
Військові отримали 4 000 індивідуальних тактичних аптечок американського виробництва. Вони скомплектовані за стандартами НАТО і містять лише необхідне для надання екстреної медичної допомоги – зупинки важкої кровотечі чи порятунку життя при пораненні грудної клітини.
Для надання широкого спектру допомоги парамедикам передали 100 рюкзаків невідкладної допомоги максимальної комплектації. Окрім обов’язкових турнікетів, кровоспинних Celox, ізраїльських бандажів, рюкзаки містять медичні засоби для перев’язок, допомоги при перекритті дихальних шляхів, черевних пораненнях і ураженнях грудної клітини, шокових станах при значній крововтраті. За допомогою такого рюкзака парамедик зможе надати невідкладну допомогу щонайменше 20 різним людям.
"Дякуємо за постійну підтримку! Отримати рюкзак такого формату – рідкість. До його складу входить повний набір засобів тактичної медицини, які зарекомендували себе як найкращі у світі. Вони додають шансів зберегти життя важкопораненим воїнам та врятувати мирних українців, що стали жертвами країни-терориста", – наголошує парамедик однієї з механізованих бригад.
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Благодетель, ты наш .
Олегахто «бедный»...
«Торговли нет»- раньше трубы гнал в парашу, а теперь облом.
Где и как ему купить это Он (Пинчук) тебе расскажет.
он на этом собаку съел, когда ты ещё в школу ходил
Пи Си: іменно на ці бронеавтомобілі особисто я донатив з П. О. Порошенко 50/50 .
Ти із за порєбрика чи як. Тільки дебіл або кацап з Лахти ще не вирішив за кого він
Де, коли і як.
https://eurosolidarity.org/2022/08/ 10-08-2022
Волонтери ГО «Справа Громад», які разом із Фондом Порошенка зробили найбільші внески у проект «Я купив ЗСУ броньовик», урочисто відправили партію італійських бронемашин MLS Shield та іншу техніку на передову.
Нарешті після отримання всіх необхідних для перетину кордону з ЄС експортних ліцензій всі 11 бронемашин прибули в Україну і надійдуть у Десантно-штурмові війська для допомоги у підготовці контрнаступу - https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/pfbid0t7wWf392CT3pQV4c8oXX19qLUj7KLFdxTjvoLjH18minsmZQKc6qek51miULj65Ql?__cft__[0]=AZWn1ioD72akvLO8_ekr4Mxi1KtOk7oCSPQ3pXk65wGiY8dyZjcEKcmoaAP1vbxgFlVR8bAvY719xKQ3BcMkmsrYu-bCvcNtq7ck8RLkZyJgCTjwuaBQU0HP9ZfFEs8E_gDHPn-Hs7TgXzV4bkPadRwpZ_hRC3-A9x6XxIJ31PBJbA&__tn__=%2CO%2CP-R розповідає Порошенко .
«Тут зібралося більше сотні людей, які купили для ЗСУ «трохи броньовика». Зараз сформована велика кількість стрілецьких батальйонів. Вони мають на озброєнні лише легку стрілецьку зброю, і від нас з вами залежить, щоб там були бронетранспортери, дрони, оперативного масштабу безпілотні літальні апарати, БМП, вантажівки. Саме для цього ми за кордоном укладаємо контракти», - зазначає Порошенко.
«Вся команда «Я куплю ЗСУ броньовик» зараз оголошує, що колона з 11 бронемашин, над якими ми працювали більше 3 місяців, нарешті вирушає прямо зараз на фронт. І найближчими годинами ці броньовики будуть передані представникам командування Десантно-штурмових військ. Саме тій бригаді, яка зараз вже знаходиться на вістрі контрнаступу», - говорить Петро Порошенко.
Крім бронемашин, для ЗСУ також купили дві сотні вантажівок, кілька сотень БПЛА - загалом на мільйони євро.
«Сьогодні ми з вами звітуємо перед суспільством про результати нашої роботи. Бронемашини - загальна вартість контракту значно перевищує 3 млн євро. Вантажівки - загальна вартість контракту значно перевищує 2,5 млн євро. Дрони - майже мільйон євро. Це наші «бойові бджілки». Проект Poseidon - це буде 2 млн євро. І це все робимо ми з вами. Нас не зупинити. Україна переможе. Нехай ворог завжди про це пам'ятає», - зазначає Порошенко.
«Дрони Autel, які в соцмережах назвали «бойовими бджілками», мають бути в кожному підрозділі. Також вже передаються дрони Poseidon, які літають на висоті 5 тис. метрів, які бачать на відстань 15 км, стійкі проти радіоелектронної боротьби ворога і є очима артилерії. Вони передають координати й цілі для роботи нашої найкращої в світі арти, яка озброєна натівськими гаубицями, Хаймарсами. Вона знищує ворога - так, як це було продемонстровано в Саках, в Криму, коли несподівано для загарбників з неба прилетів вогняний смерч. І російські літаки, ********** були знищені, а колона втікачів з українського Криму склала довжелезні кілометри», - говорить Порошенко.
Він також повідомив, що вже є угоди на купівлю гусеничної бронетехніки. «Ми уклали контракти на броньовані гусенічні машини, які також отримають ліцензії, і ми їх доставимо», - анонсував Петро Порошенко.
«Я хочу висловити шану і повагу нашим Збройним Силам. Що таке Збройні Сили України? Це українці, найкращі сини і доньки, які пішли захищати Україну. Тому що вони не можуть знаходитись осторонь, тому що вони ******* Україну понад усе. І ми, передаючи їм цю броньовану техніку, долучаємося до їх захисту, до збереження їх життя і здоров'я. Я дякую кожному з вас, хто тут присутній сьогодні і тим, хто не зміг долучитися до нашої акції фізично, але перерахували кошти для того, щоб ці бронемашини якомога швидше потрапили до ЗСУ», - говорить Марина Порошенко.
«Наш девіз у серпні-вересні - контрнаступ, звільнення України. Росіяни не будуть відчувати себе безпечно на окупованій землі, аж допоки ми з вами цю землю не звільнимо. Ми для цього все робимо. Думаю і знаю, що Збройні Сили України також до цього готові», - переконаний Порошенко.
Підтримка Збройних Сил України - наразі пріоритет благодійної діяльності Петра Порошенка. З 24 лютого на потреби армії витрачено понад півмільярда гривень. За ці кошти були придбані тисячі бронежилетів та кевларових шоломів, зброя, десятки автомобілів на потреби фронту, серед них бронемашини та вантажівки, тепловізори, сотні дронів, електрогенератори, цифрові радіостанції, старлінки, військовий одяг, турнікети, натівські аптечки, системи очистки води, засоби для будівництва фортифікаційних споруд, пальне, продукти харчування (в тому числі велика кількість зерна і продуктові набори як для військових, так і для мешканців визволених міст.
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https://eurosolidarity.org/2022/08/10/my-cze-zrobyly-poroshenko-z-volonteramy-pokazav-masshtabni-zakupivli-tehniky-dlya-zsu-yaki-peredayut-na-front/
Трохи збіднів, бо 7 міліардів долярів то дуже мала сума і на якись беспілотники, танки і
БТРи витрачати ії не можна, бо не дай Бог стане 6 міардів доларів, а це не по понятіям у
братви, почнуть зневажати, за лоха рахувати.
робе заяви як Вілкул.
Если он делал миллионные взносы в фонд Клинтона,
то при Желании,
легко может найти путь
«купить»/достать на подставное лицо/ «передать» тяжёлое вооружение Украине.
Но это при Желании...
А так... одни аптечки.
А це жалюгідна відрижка від крутезного зятька, який до того як оженився на страшній доньці їздив на вбитій п*ятірці Жигулі у оХфіс.