УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12148 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
3 340 5

Держдеп США дозволив продаж Литві систем HIMARS

himars

Держдепартамент США схвалив можливий продаж Литві реактивних систем залпового вогню HIMARS та супутнього обладнання на суму 495 млн доларів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Литва запросила продаж восьми систем HIMARS, а також різноманітних боєприпасів до них.

"Пропонований продаж відповідатиме цілям США у сфері зовнішньої політики та національної безпеки, оскільки допоможе зміцнити оборонні можливості союзника в НАТО, який є важливою силою, що забезпечує політичну стабільність та економічний прогрес у Східній Європі", - йдеться у заяві.

Зазначається, що адміністрація США офіційно повідомила Конгрес про своє рішення. Законодавчий орган тепер має 30 днів на розгляд потенційної угоди та її можливе блокування.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Україна отримала першу партію генераторів з Литви, - посольство. ФОТО

Автор: 

Литва (2422) США (23119) HIMARS (309)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це привіт бацькі.
показати весь коментар
10.11.2022 00:32 Відповісти
Стоимость одной системы HIMARS - 4- млн долларов. Стоимость 50 систем - 200 млн долларов + боеприпасы......
показати весь коментар
10.11.2022 01:05 Відповісти
Одна химера може знищити цех, який виробляв продукцію на мільйони доларів щороку (або навіть щомісяця). Логіка війни дещо щбочена - наші втрати "компенсуються" втратами ворога.
показати весь коментар
10.11.2022 12:07 Відповісти
Литві, та за гроші - та дозволять на раз-два.
показати весь коментар
10.11.2022 00:33 Відповісти
Таааак, територія Х потихеньку зачиняється. Сидіть у клітці, квадродебіли
показати весь коментар
10.11.2022 00:33 Відповісти
 
 