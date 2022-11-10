Держдеп США дозволив продаж Литві систем HIMARS

Держдепартамент США схвалив можливий продаж Литві реактивних систем залпового вогню HIMARS та супутнього обладнання на суму 495 млн доларів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Литва запросила продаж восьми систем HIMARS, а також різноманітних боєприпасів до них.

"Пропонований продаж відповідатиме цілям США у сфері зовнішньої політики та національної безпеки, оскільки допоможе зміцнити оборонні можливості союзника в НАТО, який є важливою силою, що забезпечує політичну стабільність та економічний прогрес у Східній Європі", - йдеться у заяві.

Зазначається, що адміністрація США офіційно повідомила Конгрес про своє рішення. Законодавчий орган тепер має 30 днів на розгляд потенційної угоди та її можливе блокування.

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