УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11939 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
2 839 7

Росіяни грабують майно та автомобілі громадян у окупованому Сєверодонецьку, - Генштаб

сєверодонецьк

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо мародерства росіян на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу.

У повідомленні зазначається: "За уточненою інформацією, з міста Сєверодонецьк Луганської області російські окупанти вивозять награбоване майно та викрадені автомобілі. Мародерство відбувається під прикриттям і в супроводі представників окупаційних так званих органів державної безпеки".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В окупованому Сєверодонецьку знайдено 396 тіл жертв російської агресії

Автор: 

Генштаб ЗС (6651) мародерство (339) Сєверодонецьк (508)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
10.11.2022 01:34 Відповісти
показати весь коментар
10.11.2022 01:36 Відповісти
Шо він там побачив? Салупу?
показати весь коментар
10.11.2022 07:06 Відповісти
Ніде не грабували а тут на тобі.нігодяї.!
показати весь коментар
10.11.2022 06:24 Відповісти
...нігодяї
показати весь коментар
10.11.2022 07:04 Відповісти
Нехай оте все їм поперек горла стане!
показати весь коментар
10.11.2022 07:18 Відповісти
 
 