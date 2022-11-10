Росіяни грабують майно та автомобілі громадян у окупованому Сєверодонецьку, - Генштаб
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо мародерства росіян на Донбасі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу.
У повідомленні зазначається: "За уточненою інформацією, з міста Сєверодонецьк Луганської області російські окупанти вивозять награбоване майно та викрадені автомобілі. Мародерство відбувається під прикриттям і в супроводі представників окупаційних так званих органів державної безпеки".
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