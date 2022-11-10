Австрія виділить Україні ще 10 мільйонів євро

Австрія виділить ще десять мільйонів євро для підтримки України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє АРА з посиланням на міністра фінансів Австрії Магнуса Бруннера.

"У рамках всесвітньої конференції з питань клімату, що проходить у єгипетському приморському курорті Шарм-ель-Шейх, міністр фінансів Австрії Магнус Бруннер (Австрійська народна партія) під час зустрічі з президентом Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Оділь Рено-Бассо пообіцяв виділити ще 10 млн євро на підтримку України", - йдеться у повідомленні.

Австрійський міністр назвав допомогу Україні важливим питанням та внеском також у стабільність в Європі.

"Таким чином ми демонструємо нашу солідарність з населенням і робимо стійкий внесок у стабільність в Європі", - сказав Бруннер.

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