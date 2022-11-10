Два російські розвідувальні безпілотники типу "Гранат-3" збито на Одещині, - ОК "Південь"
В Одеській області було збито два російські розвідувальні безпілотники.
Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь", інформує Цензор.НЕТ.
"Над Чорними морем на Одещині збито два безпілотних розвідники типу "Гранат-3", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що авіацією ЗСУ відпрацьовано 8 ударів по опорному пункту, районах зосередження ворожих сил та засобів.
Слава ЗСУ!
Слава Богу, бо Він з Україною, а Україна з Ним!
Точніше норвезькі від британців