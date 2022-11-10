Два російські розвідувальні безпілотники типу "Гранат-3" збито на Одещині, - ОК "Південь"

В Одеській області було збито два російські розвідувальні безпілотники.

Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь", інформує Цензор.НЕТ.

"Над Чорними морем на Одещині збито два безпілотних розвідники типу "Гранат-3", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що авіацією ЗСУ відпрацьовано 8 ударів по опорному пункту, районах зосередження ворожих сил та засобів.

