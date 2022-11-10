УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12543 відвідувача онлайн
Новини Війна
2 490 4

Два російські розвідувальні безпілотники типу "Гранат-3" збито на Одещині, - ОК "Південь"

гранат2

В Одеській області було збито два російські розвідувальні безпілотники.

Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь", інформує Цензор.НЕТ.

"Над Чорними морем на Одещині збито два безпілотних розвідники типу "Гранат-3", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що авіацією ЗСУ відпрацьовано 8 ударів по опорному пункту, районах зосередження ворожих сил та засобів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни ДШВ збили ворожий БПЛА "Орлан-10". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

безпілотник (4718) Одеська область (3441)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Слава Україні та її героям!
Слава ЗСУ!
Слава Богу, бо Він з Україною, а Україна з Ним!
показати весь коментар
10.11.2022 03:05 Відповісти
Що це...???

показати весь коментар
10.11.2022 05:28 Відповісти
Бавовнятко в гості завітало.
показати весь коментар
10.11.2022 05:35 Відповісти
Британські БПЛА круче https://youtu.be/pbF59zxce18

Точніше норвезькі від британців
показати весь коментар
10.11.2022 07:31 Відповісти
 
 