Воїни ДШВ збили ворожий БПЛА "Орлан-10". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Десантники з Донеччини приземлили російський БПЛА "Орлан-10".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Командуванні ДШВ ЗС України.
"У районі виконання завдань, мобільними вогневими групами 81 окрема аеромобільна бригада ДШВ ЗС України назавжди приземлено російський багатоцільовий безпілотний авіаційний комплекс "Орлан-10". Смерть російським окупантам! ДШВ – Завжди Перші! Слава Україні!", - йдеться у повідомленні.
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