Воїни ДШВ збили ворожий БПЛА "Орлан-10". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Десантники з Донеччини приземлили російський БПЛА "Орлан-10".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Командуванні ДШВ ЗС України.

"У районі виконання завдань, мобільними вогневими групами 81 окрема аеромобільна бригада ДШВ ЗС України назавжди приземлено російський багатоцільовий безпілотний авіаційний комплекс "Орлан-10". Смерть російським окупантам! ДШВ – Завжди Перші! Слава Україні!", - йдеться у повідомленні.



