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Воїни ДШВ збили ворожий БПЛА "Орлан-10". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Десантники з Донеччини приземлили російський БПЛА "Орлан-10".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Командуванні ДШВ ЗС України.

"У районі виконання завдань, мобільними вогневими групами 81 окрема аеромобільна бригада ДШВ ЗС України назавжди приземлено російський багатоцільовий безпілотний авіаційний комплекс "Орлан-10". Смерть російським окупантам! ДШВ – Завжди Перші! Слава Україні!", - йдеться у повідомленні.

Воїни ДШВ збили ворожий БПЛА Орлан-10 01
Воїни ДШВ збили ворожий БПЛА Орлан-10 02

безпілотник (4221) знищення (7357) 81 окрема аеромобільна бригада (68) Десантно-штурмові війська (223)


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