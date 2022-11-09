Воины ДШВ сбили вражеский БПЛА "Орлан-10". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Десантники из Донецкой области приземлили российский БПЛА "Орлан-10".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Командовании ДШВ ВС Украины.
"В районе выполнения задач, мобильными огневыми группами 81 отдельная аэромобильная бригада ДШВ ВС Украины навсегда приземлен российский многоцелевой беспилотный авиационный комплекс "Орлан-10". Смерть российским оккупантам! ДШВ – Всегда Первые! Слава Украине!", - говорится.
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